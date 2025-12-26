Alerta en Boca Juniors: Dos equipos grandes pretenden un jugador del Xeneize

Por el momento, ambas instituciones se encuentran lejos de una posible compra, teniendo en cuenta que Boca desembolsó US$ 4.600.000 por su pase. Cabe recordar que Peñarol ya se había mostrado interesado en el último mercado de pases, aunque Juan Román Riquelme optó por retenerlo.

Habrá que estar atentos a cómo evoluciona la situación y si el extremo de 22 años continúa en el Xeneize de cara a la próxima temporada.

Más sobre el mercado de pases de Boca

El 2026 no será un año más para Boca Juniors, ya que, luego de tres temporadas, volverá a disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores. La última vez que lo hizo fue en 2023, año en el que alcanzó la final, que luego perdería ante Fluminense.

Con el objetivo de competir de la mejor manera, el Xeneize ya comenzó a moverse en el mercado y tiene varios nombres en carpeta.

El primer refuerzo del club de la Ribera sería Marino Hinestroza. Si no surge ningún inconveniente, el extremo de 23 años vestirá la Azul y Oro en 2026.

Además, otros futbolistas que fueron mencionados son:

Gastón Hernández : por el momento, la negociación está frenada, ya que el jugador no querría irse en malos términos de San Lorenzo.

: por el momento, la negociación está frenada, ya que el jugador no querría irse en malos términos de San Lorenzo. Alexis Cuello : también se encuentra en pausa.

: también se encuentra en pausa. Santiago Ascacíbar : tras las incorporaciones de Aníbal Moreno y Fausto Vera en River, Boca podría acelerar por el volante de Estudiantes.

: tras las incorporaciones de Aníbal Moreno y Fausto Vera en River, Boca podría acelerar por el volante de Estudiantes. Paulo Dybala: si bien hubo ilusión con su llegada en enero, todo indica que el campeón del mundo podría arribar a mediados de 2026.

