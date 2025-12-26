Boca Juniors ya comienza a planificar el 2026 y, así como analiza posibles incorporaciones, también evalúa posibles salidas dentro del plantel. Brian Aguirre es uno de los futbolistas que podría dejar el Xeneize para continuar su carrera en otro club grande.
Alerta en Boca Juniors: Dos equipos grandes pretenden un jugador del Xeneize
Brian Aguirre, que fue titular en Boca durante buena parte de la segunda parte del 2025, es pretendido por dos equipos grandes.
El ex Newell’s Old Boys sumó una buena cantidad de minutos durante el segundo semestre de 2025, aunque terminó perdiendo terreno en la consideración del entrenador Claudio Úbeda. En ese contexto, su futuro aparece como una de las principales incógnitas de cara a la próxima temporada.
¿Dónde podría ir Brian Aguirre?
Brian Aguirre llegó a Boca Juniors a mediados de 2024 y tuvo pocos minutos en el Xeneize hasta el último semestre.
Durante el segundo tramo de la temporada, Claudio Úbeda le dio la titularidad en varios encuentros al ex Newell’s Old Boys, aunque llamó la atención que en los últimos partidos perdió lugar. Incluso, no fue convocado para las semifinales del Torneo Clausura ante Racing Club.
Por el momento, ambas instituciones se encuentran lejos de una posible compra, teniendo en cuenta que Boca desembolsó US$ 4.600.000 por su pase. Cabe recordar que Peñarol ya se había mostrado interesado en el último mercado de pases, aunque Juan Román Riquelme optó por retenerlo.
Habrá que estar atentos a cómo evoluciona la situación y si el extremo de 22 años continúa en el Xeneize de cara a la próxima temporada.
El 2026 no será un año más para Boca Juniors, ya que, luego de tres temporadas, volverá a disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores. La última vez que lo hizo fue en 2023, año en el que alcanzó la final, que luego perdería ante Fluminense.
Con el objetivo de competir de la mejor manera, el Xeneize ya comenzó a moverse en el mercado y tiene varios nombres en carpeta.
El primer refuerzo del club de la Ribera sería Marino Hinestroza. Si no surge ningún inconveniente, el extremo de 23 años vestirá la Azul y Oro en 2026.
Además, otros futbolistas que fueron mencionados son:
- Gastón Hernández: por el momento, la negociación está frenada, ya que el jugador no querría irse en malos términos de San Lorenzo.
- Alexis Cuello: también se encuentra en pausa.
- Santiago Ascacíbar: tras las incorporaciones de Aníbal Moreno y Fausto Vera en River, Boca podría acelerar por el volante de Estudiantes.
- Paulo Dybala: si bien hubo ilusión con su llegada en enero, todo indica que el campeón del mundo podría arribar a mediados de 2026.
