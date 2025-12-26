Enzo Pérez es uno de los jugadores más importantes de la historia contemporánea de River Plate. El ex Estudiantes de La Plata no continuará en el Millonario por decisión de Marcelo Gallardo, y su postura respecto a Argentinos Juniors ha generado sorpresa en el mundo del fútbol.
¿QUÉ HARÁ?
Sorpresa absoluta por la decisión que tomó Enzo Pérez en su carrera
Luego de su salida de River Plate, Enzo Pérez tomó una sorpresiva decisión que involucra a Argentinos Juniors.
El volante central está próximo a cumplir 40 años —lo hará en febrero de 2026—, y la determinación que tomó el subcampeón del mundo con la Selección Argentina ha llamado la atención de muchos.
La decisión de Enzo Pérez que llama la atención
Desde su salida de River Plate, el nombre de Enzo Pérez comenzó a sonar en distintos clubes del fútbol argentino.
Uno de los primeros equipos mencionados fue San Lorenzo de Almagro, aunque su compleja situación institucional hace que, por el momento, un desembarco en Boedo resulte complicado.
Luego, el club con el que se vinculó al volante central fue Argentinos Juniors, una opción que parecía tener lógica. El Bicho disputará la Copa Libertadores en 2026 y la incorporación de un jugador de la jerarquía de Pérez encajaba en ese contexto.
Todo parecía avanzar con normalidad para concretar su llegada, pero el periodista César Luis Merlo sorprendió al anunciar en redes sociales: “Se cayó la llegada de Enzo Pérez a Argentinos Juniors: el ex jugador de River no aceptó la propuesta económica que le hizo el Bicho”.
Por el desafío deportivo que implicaba, todo hacía pensar que lo económico no sería un obstáculo, teniendo en cuenta la edad del mediocampista. Sin embargo, las partes no lograron llegar a un acuerdo y, por ahora, el futuro del volante es una incógnita.
El 2026 de River y Argentinos Juniors
Por el momento, todo indica que el futuro de Enzo Pérez no estará ni en River Plate ni en Argentinos Juniors.
Ambos equipos compitieron entre sí por el tercer lugar de la tabla anual, que otorga la posibilidad de jugar el repechaje de la Copa Libertadores 2026. Finalmente, el Bicho se quedó con ese puesto, mientras que el Millonario deberá conformarse con disputar la Copa Sudamericana el próximo año.
Así como se mencionó la posible llegada del exRiver al club de La Paternal, es probable que Lucas Blondel, proveniente de Boca Juniors, continúe su carrera allí.
Por su parte, River ya incorporó a Fausto Vera y Aníbal Moreno, y todo indica que, con Marcelo Gallardo al frente, el club de Núñez seguirá activo en el mercado de pases.
Con respecto a Enzo Pérez, todavía no hay certezas, pero todo indica que el volante tiene la intención de continuar su carrera profesional, aunque no está claro en qué club.
