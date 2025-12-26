Sorpresa absoluta por la decisión que tomó Enzo Pérez en su carrera

Todo parecía avanzar con normalidad para concretar su llegada, pero el periodista César Luis Merlo sorprendió al anunciar en redes sociales: “Se cayó la llegada de Enzo Pérez a Argentinos Juniors: el ex jugador de River no aceptó la propuesta económica que le hizo el Bicho”.

Por el desafío deportivo que implicaba, todo hacía pensar que lo económico no sería un obstáculo, teniendo en cuenta la edad del mediocampista. Sin embargo, las partes no lograron llegar a un acuerdo y, por ahora, el futuro del volante es una incógnita.

image

El 2026 de River y Argentinos Juniors

Por el momento, todo indica que el futuro de Enzo Pérez no estará ni en River Plate ni en Argentinos Juniors.

Ambos equipos compitieron entre sí por el tercer lugar de la tabla anual, que otorga la posibilidad de jugar el repechaje de la Copa Libertadores 2026. Finalmente, el Bicho se quedó con ese puesto, mientras que el Millonario deberá conformarse con disputar la Copa Sudamericana el próximo año.

Así como se mencionó la posible llegada del exRiver al club de La Paternal, es probable que Lucas Blondel, proveniente de Boca Juniors, continúe su carrera allí.

Por su parte, River ya incorporó a Fausto Vera y Aníbal Moreno, y todo indica que, con Marcelo Gallardo al frente, el club de Núñez seguirá activo en el mercado de pases.

image

Con respecto a Enzo Pérez, todavía no hay certezas, pero todo indica que el volante tiene la intención de continuar su carrera profesional, aunque no está claro en qué club.

