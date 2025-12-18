El plan de Gallardo con Fausto Vera: el 5 que eligió para dar "orden y progreso"

River tiene a su refuerzo esperado. Finalmente, tras un tiempo de negociaciones, Fausto Vera se sumará al plantel Millonario como el flamante mediocampista que necesita Marcelo Gallardo para su equipo. Todavía no hay información oficial, pero el acuerdo está sellado.
Fausto Vera retorna al fútbol argentino. Tras haber surgido en Argentinos Juniors bajo el padrinazgo de Gabriel Milito como entrenador, el volante se marchó en 2022 a Brasil. Tenía partidos encima con la Selección Argentina Sub 20 y su proyección a futuro era positiva. Se fue al Corinthians y luego al Atlético Mineiro.
Sin embargo, no tuvo el desarrollo esperado. Con 25 años, su vuelta al fútbol argentino parece una buena decisión para recuperar el ritmo que desde hace rato no toma en el Mineiro.
¿Qué pretende Gallardo con Fausto Vera?
Llega cedido a Núñez. Será un préstamo de un año con un cargo de cargo de 500 mil dólares y una opción de compra de U$S4.000.000.
La gran pregunta es cómo lo piensa incorporar Marcelo Gallardo a su equipo. Está claro, por otra parte, que la idea inicial es recuperar al jugador que supo ser en el Argentinos Juniors de Milito.
¿Qué 5 pretende el entrenador con Fausto Vera? Hay una idea clara que se desprende de la característica de juego principal del futbolista: el dominio.
Si con Enzo Pérez tenía un volante central más combativo, con buen sentido de la ocupación de espacios, coberturas y tareas defensivas, con Vera relega un tanto eso para ganar mejor pie.
El ex Bicho no es tan bueno si de recuperar la pelota se trata. Cuando hay que disputar duelos con el rival y salir a buscar la pelota, esa es una faceta que le cuesta más. Por el contrario, su fuerte está en la distribución de la pelota.
Orden y progreso
Fausto Vera es siempre un eje para construir la jugada. En esa elaboración que va desarrollando el equipo desde el arco propio, Vera es el vértice sobre el cual apoyarse. Tiene un buen sentido de la ubicación para pararse allí donde la jugada lo necesita para seguir progresando. Con su buen pie y sentido de la orientación, tiene facilidad para perfilarse correctamente y darle nuevos rumbos a la pelota.
Fausto Vera permite que todo fluya un poco más. Y, así, ofrece armonía: pausa, orden. Esa palabra, "orden", es la que Gallardo probablemente busque recuperar. Dotar a su equipo con ese equilibrio que le faltó a lo largo de este año y medio que hace que el Muñeco regresó a River.
Eso sí, el nuevo refuerzo no es un volante de recuperación intensa ni un jugador que brille en duelos físicos. Si el equipo lo deja como único mediocampista, puede quedar expuesto en transiciones defensivas y sufrir cuando el equipo pierde la pelota.
Su aporte, entonces, dependerá de una estructura colectiva que lo acompañe. Un perfil más combativo, para que sus limitaciones en la marca no se conviertan en un problema.
