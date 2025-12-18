El plan de Gallardo con Fausto Vera: el 5 que eligió para dar "orden y progreso"

¿Qué 5 pretende el entrenador con Fausto Vera? Hay una idea clara que se desprende de la característica de juego principal del futbolista: el dominio.

Si con Enzo Pérez tenía un volante central más combativo, con buen sentido de la ocupación de espacios, coberturas y tareas defensivas, con Vera relega un tanto eso para ganar mejor pie.

Enzo-Pérez Enzo Pérez dejó River luego de un regreso que no fue el esperado

El ex Bicho no es tan bueno si de recuperar la pelota se trata. Cuando hay que disputar duelos con el rival y salir a buscar la pelota, esa es una faceta que le cuesta más. Por el contrario, su fuerte está en la distribución de la pelota.

Orden y progreso

Fausto Vera es siempre un eje para construir la jugada. En esa elaboración que va desarrollando el equipo desde el arco propio, Vera es el vértice sobre el cual apoyarse. Tiene un buen sentido de la ubicación para pararse allí donde la jugada lo necesita para seguir progresando. Con su buen pie y sentido de la orientación, tiene facilidad para perfilarse correctamente y darle nuevos rumbos a la pelota.

Fausto Vera permite que todo fluya un poco más. Y, así, ofrece armonía: pausa, orden. Esa palabra, "orden", es la que Gallardo probablemente busque recuperar. Dotar a su equipo con ese equilibrio que le faltó a lo largo de este año y medio que hace que el Muñeco regresó a River.

Eso sí, el nuevo refuerzo no es un volante de recuperación intensa ni un jugador que brille en duelos físicos. Si el equipo lo deja como único mediocampista, puede quedar expuesto en transiciones defensivas y sufrir cuando el equipo pierde la pelota.

River cuestionó el césped: qué dijeron Gallardo, Enzo Pérez, Armani y Meza Kevin Castaño sería un socio necesario para Vera FOTO: DIEGO HALIASZ/ NA

Su aporte, entonces, dependerá de una estructura colectiva que lo acompañe. Un perfil más combativo, para que sus limitaciones en la marca no se conviertan en un problema.

+ de Golazo24

El nuevo Keylor Navas de River: llegó hace meses y ya lo citaron a la Selección

Insólito: el goleador del fútbol argentino juega en el peor equipo del Clausura

Mundial 2026: Donald Trump suma a su lista negra a otros dos países clasificados

Echeverri se olvida de River y confirmó cuál será su nuevo club