José Florentín, que esta última semana volvió a estar en el candelero por la causa de abuso sexual que pesa sobre él, tiene nuevo club. Tras el pase caído a Olimpia, de Paraguay, el defensor encontró un nuevo destino: Independiente Rivadavia de Mendoza.
DENUNCIADO
Pedido de prisión y nuevo club: el polémico destino de José Florentín
José Florentín firma por dos años con Independiente Rivadavia. El pedido de prisión preventiva de la querella y el pase que se le cayó en Olimpia por la causa.
En medio de la investigación en la Justicia, José Florentín arregla con Independiente Rivadavia
Según indicó César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de pases nacional e internacional, José Florentín llega como agente libre tras terminar contrato con Central Córdoba y firma por dos años.
El cambio de rumbo se da en medio de la denuncia que el futbolista tiene en su contra, por un presunto abuso sexual cometido cuando era futbolista de Vélez Sarsfield. El incidente, ocurrido en marzo de 2024, marcó a José Florentín, Braian Cufré, Sebastián Sosa y Abiel Osorio como presuntos coautores del delito.
Luego del hecho, Vélez le rescindió contrato a los jugadores involucrados y fue allí que Florentín recaló en Central Córdoba. Tenía contrato hasta 2026 en el Ferroviario, pero cesó su vínculo y se marcha a Independiente Rivadavia.
Todo se da en una semana agitada para el mediocampista paraguayo, que el domingo pasado había sufrido un revés judicial luego de que la querella de la causa solicitara su prisión preventiva.
El pedido fue formulado por la querella ante la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual y Género I, a cargo de la fiscal Adriana Reinoso Cuello. Según el escrito, el ex jugador de Vélez habría incurrido en "manipulación de pruebas" y "denuncias falsas" para desviar la investigación y amedrentar testigos.
A los días, quien frenó sus negociaciones con el futbolista fue Olimpia, de Paraguay, justamente por la causa judicial sin resolución. La Justicia le permitía a José Florentín salir del país por motivos laborales pero solo durante los primeros meses. "Le dieron hasta abril nomás el permiso de trabajo en Paraguay. No podemos avanzar así", dijeron las autoridades de El Decano, según relató el diario local ABC Cardinal.
Finalmente, Florentín recalará en la Lepra mendocina. Daniel Vila, su presidente y dueño, ya tiene un antecedente similar: fue cuando contrató a Sebastián Villa, en medio de dos denuncias que pesaban sobre el colombiano. Una por abuso sexual y otra por violencia de género.
