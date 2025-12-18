Pedido de prisión y nuevo club: el polémico destino de José Florentín

El pedido fue formulado por la querella ante la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual y Género I, a cargo de la fiscal Adriana Reinoso Cuello. Según el escrito, el ex jugador de Vélez habría incurrido en "manipulación de pruebas" y "denuncias falsas" para desviar la investigación y amedrentar testigos.

A los días, quien frenó sus negociaciones con el futbolista fue Olimpia, de Paraguay, justamente por la causa judicial sin resolución. La Justicia le permitía a José Florentín salir del país por motivos laborales pero solo durante los primeros meses. "Le dieron hasta abril nomás el permiso de trabajo en Paraguay. No podemos avanzar así", dijeron las autoridades de El Decano, según relató el diario local ABC Cardinal.

Finalmente, Florentín recalará en la Lepra mendocina. Daniel Vila, su presidente y dueño, ya tiene un antecedente similar: fue cuando contrató a Sebastián Villa, en medio de dos denuncias que pesaban sobre el colombiano. Una por abuso sexual y otra por violencia de género.

Daniel Vila ve un "show" en los allanamientos a la AFA y a Clarín en la orquesta Daniel Vila, presidente de la Lepra Foto NA: Captura de video AMERICA

