Dos influyentes senadoras del Partido Demócrata instaron a la administración del presidente Donald Trump a revelar información detallada sobre el rescate financiero por US$ 20.000 millones a Argentina, al advertir sobre la falta de transparencia en el uso de recursos públicos de Estados Unidos. La falta de claridad con respecto al swap se repite en ambos países.
SENADORES EN PIE DE GUERRA
Escándalo en Estados Unidos: exigen que Bessent explique el rescate a Argentina
Dos senadoras denuncian opacidad en el rescate de Estados Unidos para sostener el peso argentino. Falta claridad y detalles que deberían ser públicos por ley.
Elizabeth Warren, senadora por Massachusetts, y Jeanne Shaheen, representante de New Hampshire, enviaron el 17/12 una carta al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que expresaron su preocupación por los términos de la línea de swap acordada con el gobierno argentino. Según publicó Bloomberg, las legisladoras creen que la escasa información disponible genera “serias dudas” sobre el manejo de fondos provenientes de los contribuyentes de Estados Unidos.
La carta de las legisladoras a Scott Bessent y Marco Rubio
En el documento, las senadoras señalaron que la administración no ha informado al Congreso, ni de manera clasificada ni pública, sobre los detalles del llamado Acuerdo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus siglas en inglés). Subrayaron que el Departamento del Tesoro tiene la obligación legal de compartir este tipo de información con el Poder Legislativo y que, históricamente, ha mantenido un mayor nivel de transparencia respecto del uso de estos instrumentos financieros.
Warren y Shaheen solicitaron aclaraciones clave sobre el acuerdo, entre ellas si existen salvaguardias para garantizar el reembolso de la línea de swap y si el gobierno argentino aceptó implementar reformas económicas como condición para acceder a la asistencia.
También pidieron detalles sobre las operaciones vinculadas a la compra directa de pesos argentinos realizadas en el marco del programa de estabilización.
Hasta el momento, el Departamento del Tesoro no ha divulgado información pública sobre los términos del acuerdo y no ha respondido a reiteradas solicitudes de comentarios desde que el Banco Central de la República Argentina anunció la existencia del programa, el pasado 20 de octubre.
El contexto del acuerdo entre Estados Unidos y Argentina
El respaldo financiero de Estados Unidos se produjo en un momento crítico para la economía argentina. El secretario Bessent otorgó al presidente Javier Milei, considerado un aliado estratégico de Washington en América Latina, un amplio paquete de apoyo mientras el país enfrentaba una fuerte presión en los mercados financieros. La ayuda coincidió con un período de volatilidad previo a las elecciones de mitad de mandato, en las que el partido de Milei obtuvo una victoria que contribuyó a mejorar la percepción de los inversores.
Además de la línea de swap por US$ 20.000 millones, el Tesoro estadounidense adquirió pesos y entabló conversaciones con bancos de Wall Street con el objetivo de conseguir financiamiento adicional para apuntalar la economía argentina.
La intervención ha generado un debate político en Washington, en particular por el rol del Congreso en la supervisión de los acuerdos financieros internacionales.
Warren, como miembro de mayor rango del Comité Senatorial de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos, y Shaheen, líder demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, remarcaron la necesidad de garantizar la rendición de cuentas y el uso responsable de los fondos públicos.
El pedido de las senadoras añade presión sobre la administración Trump para que brinde explicaciones sobre una de las operaciones financieras más relevantes de Estados Unidos en la región en los últimos años, en un contexto de creciente escrutinio político y fiscal.
