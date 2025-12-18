Escándalo en Estados Unidos: exigen que Bessent explique el rescate a Argentina

Hasta el momento, el Departamento del Tesoro no ha divulgado información pública sobre los términos del acuerdo y no ha respondido a reiteradas solicitudes de comentarios desde que el Banco Central de la República Argentina anunció la existencia del programa, el pasado 20 de octubre.

El contexto del acuerdo entre Estados Unidos y Argentina

El respaldo financiero de Estados Unidos se produjo en un momento crítico para la economía argentina. El secretario Bessent otorgó al presidente Javier Milei, considerado un aliado estratégico de Washington en América Latina, un amplio paquete de apoyo mientras el país enfrentaba una fuerte presión en los mercados financieros. La ayuda coincidió con un período de volatilidad previo a las elecciones de mitad de mandato, en las que el partido de Milei obtuvo una victoria que contribuyó a mejorar la percepción de los inversores.

Además de la línea de swap por US$ 20.000 millones, el Tesoro estadounidense adquirió pesos y entabló conversaciones con bancos de Wall Street con el objetivo de conseguir financiamiento adicional para apuntalar la economía argentina.

La intervención ha generado un debate político en Washington, en particular por el rol del Congreso en la supervisión de los acuerdos financieros internacionales.

Warren, como miembro de mayor rango del Comité Senatorial de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos, y Shaheen, líder demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, remarcaron la necesidad de garantizar la rendición de cuentas y el uso responsable de los fondos públicos.

El pedido de las senadoras añade presión sobre la administración Trump para que brinde explicaciones sobre una de las operaciones financieras más relevantes de Estados Unidos en la región en los últimos años, en un contexto de creciente escrutinio político y fiscal.

Más noticias en Urgente24

Es figura absoluta en Racing y aceptó marcharse a River

FAdeA dice tener un salvavidas: Fabricar el avión entrenador para pilotos F-16

¿Paro de colectivos?: UTA reclama aguinaldos y puede coincidir con la marcha de la CGT

El Trece sacudido por un video íntimo que involucra a dos de sus figuras

El nuevo Keylor Navas de River: llegó hace meses y ya lo citaron a la Selección