Dato clave: El Scott Bessent de diciembre ya no es el Scott Bessent de octubre

La rigidez cambiaria y la ausencia de una acumulación de reservas internacionales provocaron que el Fondo Monetario consultara con Bessent porque le resultaba muy difícil aprobar la revisión argentina del programa vigente con el organismo que lidera Kristalina Georgieva.

georgieva.webp Kristalina Georgieva logró respuestas a su reclamo a la Argentina. Todavía falta pero algo es algo.

En el interín, el N°1 del JP Morgan Chase, Jamie Dimon, visitó a sus ex empleados argentinos, quienes le dedicaron afecto, admiración y la solicitud de que encabezara un crédito sindicado por US$ 20.000 millones para la Administración.

Los otros bancos comprometidos con la operación, tal como el Santander, estaban pendientes de lo que decidiera el JP Morgan Chase.

Tal como se sabe, la evaluación de Dimon, luego de su visita a la Argentina, fue negativa por un problema central: no había garantías suficientes de parte del deudor.

Hasta entonces, por desconocidos motivos, Milei / Caputo llegaron a especular con una intervención de Bessent para resolver el problema de las garantías. Pero eso no ocurrió y la ausencia de acumulación de reservas del Banco Central argentino volvió riesgosa la operación.

Esta deserción del Tesoro estadounidense provocó una novedad de Milei / Caputo: la emisión de deuda, más cara y menos voluminosa de lo necesario pero había que comenzar a desarrollar un Plan B.

En paralelo sucedió la decisión de Bessent de no visitar la Argentina, donde lo esperaban para pedirle la intercesión ante el FMI para superar la revisión sin modificaciones de política económica.

La ausencia de Bessent fue un mensaje que provocó especulaciones acerca de si el respaldo de Bessent ha menguado o fue modificado. No hay que exagerar pero tampoco fingir demencia. La sospecha (generalizada) consiste en que diciembre no es igual a octubre.

Entonces sucedió el anuncio de cambios en el techo de la banda de flotación y de la metodología de ajuste, aún cuando Santiago Bausili, presidente del BCRA, insiste en defender las bandas, una herramienta rechazada por la Escuela Austríaca de economía y por todas las corrientes libertarias.

Por si faltara algo, Milei / Caputo han aceptado elaborar un cronograma de compras de dólares para acumulación de reservas, a lo que hicieron oidos sordos durante meses.

La situación todavía no es grave. No hay rupturas con el FMI ni el Tesoro pero algo ha cambiado. Y la mayoría de los 'traders' celebra esta decisión.

Pero todos conocen que fue a pesar de Milei / Caputo. Hay una sensación a derrota para algunos admiradores del tándem poderoso. Una lástima que no se haya tomado la decisión apenas ganaron las elecciones de octubre.

