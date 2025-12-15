Scott Bessent, secretario del Tesoro, fue la llave hacia Donald Trump que le permitió a Javier Milei ganar las elecciones de octubre y salvar la economía de Luis Caputo. Eso fue octubre, con un triunfo impactante de La Libertad Avanza que se autoadjudicó, con justa razón, Trump. Milei estaba 'en el horno'.
NOVEDAD IMPORTANTE
Dato clave: El Scott Bessent de diciembre ya no es el Scott Bessent de octubre
Luis Caputo esperaba ayuda de Scott Bessent en la negociación con el FMI pero no ocurrió: es un dato relevante detrás de la nueva banda cambiaria.
Sin embargo, al fundamentar la asistencia de la Argentina, además de insistir en que el Tesoro estadounidense ganaba un buen dinero prestando a Milei y Caputo, desde Washington DC se deslizó el deseo de que la paridad del peso fuese liberada. Milei y Caputo han insistido en que el peso flota pero si se encuentra entre bandas, no flota totalmente, y menos con bandas que se establecen en forma caprichosa.
Bessent ya conocía que ese era un reclamo del Fondo Monetario Internacional, que Milei y Caputo no atendían. Tampoco se satisfacía el pedido de acumulación de reservas. Pero la emergencia de octubre no era el momento de dejar en claro que el Tesoro de USA coincidía con la pregunta siguiente: "¿Cuándo sabremos cuánto vale de verdad un dólar en la Argentina?".
Ahora bien, diciembre no es octubre.
JP Morgan Chase
Milei / Caputo fijaron un sistema estrecho de bandas porque con el tipo de cambio 'dibujaban' la inflación. El ancla cambiaria es un viejo truco antiinflacionario pre libertario, pero Milei / Caputo lo han mantenido.
La rigidez cambiaria y la ausencia de una acumulación de reservas internacionales provocaron que el Fondo Monetario consultara con Bessent porque le resultaba muy difícil aprobar la revisión argentina del programa vigente con el organismo que lidera Kristalina Georgieva.
En el interín, el N°1 del JP Morgan Chase, Jamie Dimon, visitó a sus ex empleados argentinos, quienes le dedicaron afecto, admiración y la solicitud de que encabezara un crédito sindicado por US$ 20.000 millones para la Administración.
Los otros bancos comprometidos con la operación, tal como el Santander, estaban pendientes de lo que decidiera el JP Morgan Chase.
Tal como se sabe, la evaluación de Dimon, luego de su visita a la Argentina, fue negativa por un problema central: no había garantías suficientes de parte del deudor.
Hasta entonces, por desconocidos motivos, Milei / Caputo llegaron a especular con una intervención de Bessent para resolver el problema de las garantías. Pero eso no ocurrió y la ausencia de acumulación de reservas del Banco Central argentino volvió riesgosa la operación.
Esta deserción del Tesoro estadounidense provocó una novedad de Milei / Caputo: la emisión de deuda, más cara y menos voluminosa de lo necesario pero había que comenzar a desarrollar un Plan B.
En paralelo sucedió la decisión de Bessent de no visitar la Argentina, donde lo esperaban para pedirle la intercesión ante el FMI para superar la revisión sin modificaciones de política económica.
La ausencia de Bessent fue un mensaje que provocó especulaciones acerca de si el respaldo de Bessent ha menguado o fue modificado. No hay que exagerar pero tampoco fingir demencia. La sospecha (generalizada) consiste en que diciembre no es igual a octubre.
Entonces sucedió el anuncio de cambios en el techo de la banda de flotación y de la metodología de ajuste, aún cuando Santiago Bausili, presidente del BCRA, insiste en defender las bandas, una herramienta rechazada por la Escuela Austríaca de economía y por todas las corrientes libertarias.
Por si faltara algo, Milei / Caputo han aceptado elaborar un cronograma de compras de dólares para acumulación de reservas, a lo que hicieron oidos sordos durante meses.
La situación todavía no es grave. No hay rupturas con el FMI ni el Tesoro pero algo ha cambiado. Y la mayoría de los 'traders' celebra esta decisión.
Pero todos conocen que fue a pesar de Milei / Caputo. Hay una sensación a derrota para algunos admiradores del tándem poderoso. Una lástima que no se haya tomado la decisión apenas ganaron las elecciones de octubre.
---------------------------------------
Más contenido en Urgente24
OLGA mete una bomba y el ego de Wanda Nara tiembla
Telefe le presta la tijera a Radio Rivadavia: Qué programa deja fuera del aire
La miniserie de 6 capítulos que recién se estrenó y ya todos maratonean
Graciela Alfano no pierde el tiempo: El guiño que compromete a Javier Milei