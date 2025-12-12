Los esclavos de Patricia Bullrich, el boleto picado de Luis Caputo y la inflación en U de LLA

Buen apunte de Pablo Moldovan: "El gobierno busca recuperar acceso al financiamiento sin cumplir con la condición que exige el mercado: Acumular reservas. No es solo el FMI o los analistas locales. La mayoría de los bancos de inversión internacional piden lo mismo: Más reservas."

Caputo no consigue generar el superávit fiscal para comprar las reservas que necesita pero tampoco se atreve a cambiar el esquema porque debería modificar la política cambiaria que, se supone, impone un cepo a la inflación.

'Toto' y 'Javo' se aferran a la desinflación vía atraso cambiario.

Los 'lobos de mar' dicen que, entonces, 'Toto tiene el boleto picado'. A medida que esto se instala, no hay anuncios de mega RIGI que lo rescaten (ahora el Proyecto Vicuña, en San Juan, yacimientos Josemaría y Filo del Sol). Ni allanamientos a AFA que distraigan a los consumidores.

Caputo los desafía: bajar riesgo país (reducir el costo de la financiación que precisa) emitiendo bonos, al ritmo de "Regreso a los mercados". No tiene horizonte de 'hit parade' ni de épica.

La realidad del mercado (local) es que ya no es el que era meses atrás. Más que desilusión hay prevención. Reservas equivale a garantías. Por falta de garantías JP Morgan Chase y sus amigos no concedieron los US$20.000 millones que esperaban 'Toto' y 'Javo'. ¿Por qué el mercado omitiría este dato?

Entonces, el volumen de ofertas no fue el que esperaban en el BCRA -incluyendo a un ex titular del BCRA- y se ofertaron US$ 1.420 millones adjudicándose US$ 910 millones.

Si los vencimientos anuales rondan los US$ 14.000 millones, el 'Dream Team' consiguió sólo el 7%. Hay que pensar cómo se consigue el resto.

Ir al mercado internacional de deuda es lo que exige la inmediata aprobación del Presupuesto Nacional 2026.

Moldovan lo explicó en su excelente hilo en X: "Rollear una parte sustantiva de los vencimientos de deuda es una condición necesaria para sostener el esquema cambiario en 2026".

Entonces, todo sigue 'atado con alambre', tal como en septiembre, antes de Trump. Nada fue resuelto.

El 'shock de expectativas' que pidió Martín Redrado no sucede.

La aprobación de reformas estructurales no necesariamente repone el consumo que comienza a resultar políticamente insostenible en estos niveles de capacidad instalada manufacturera ociosa.

Ácido pero cierto el pronóstico de Diego Giacomini: "Si a un empresario, que no vende +, no ganas +, no produce + y/o no le aumenta la rentabilidad, le regalas un esclavo; no lo querrá y lo devolverá, porque ocupa espacio, le tiene que dar de comer y le aumenta costos variables. El gobierno pone el carruaje delante de los caballos."

Ya que mencionamos a Giacomini, hay que darle el crédito que se merece: él pronosticó hace meses que para fin de año existiría una inflación en U.

Embed Hace 1 año anticipaba que la inflación tendría forma de “U” (Chart 1). Con este modelo inconsistente, la inflación en $ baja cuando sube la inflación en usd (ch2). Por eso @JMilei ya abarata al dólar (con EEUU) para ver si baja inflación en $ transitoriamente de nuevo (ch3). pic.twitter.com/ZXb2PzoHte — Diego Giacomini (@GiacoDiego) December 11, 2025

Obvio que el 'mileísmo' -que ha ganado tanto dinero con la economía financiera- cuestiona, y en particular a Giacomini-, pero sus críticas a los 'mandriles' no son consistentes comenzando por el desconocimiento de la economía real de los 'chimpancés'.

Pero sucede algo más grave, y lo explica Pablo Guerchunoff: "(...) la inflación de 2,5% no es el problema. El problema es creer que una inflación de 200% puede converger a la inflación internacional en 30 meses sin generar un problema de precios relativos".

Y varios se preguntan cómo mantener la apertura importadora sin reservas suficientes.

@Nieve Juancito intenta explicar lo que viene:

"Tengo la sospecha que desde aca vamos a ver una recuperación de precios de los productos importados. En el año suben 19% vs un dolar que esta 35/40% arriba.

2023 tenia unos márgenes irrisorios de importados propio de las restricciones que habia. 2024 generó, luego del proceso de apertura, un proceso de descoordinado donde muchos empezaban a importar atraidos por los margenes. Pero esos margenes eran los pasados.

Esto generó sobreoferta en muchos importadores y el canal retail que llevo a vender con margenes nulos/negativos para liquidar/reducir su (sobre)stock.

Una vez depurado ese efecto deberiamos ver una normalización de margenes. Lo cual es algo saludable para que la señal de precios trasmita la info correcta.

Si todavia nos parecen caros los importados vs. países limitrofes la explicación la tenemos que buscar en la estructura de costos de esos importadores. No en sus márgenes como en 2023. Esa estructura de costos incluye, pero no exclusivamente, el costo impositivo."

Los dilemas de septiembre han regresado en diciembre. Y la paciencia va en cuenta regresiva.

