Inflación: Otro dato demoledor de noviembre

Vale tener en cuenta que el informe del Cesyac se realizó sobre 63 productos (de los cuales 13 son servicios) de distintos locales de Rosario, con la metodología de observación directa, y estuvo a cargo de Rita Galiardi.

Por su parte, Nicolás Parisi, representante de la entidad, brindó un análisis luego de los números publicados.

"Lo que nos preocupa es que ya hemos pasado la barrera del 2% y está costando bajarla".

De manera continuada, señaló que las proyecciones para los próximos meses anticipan incrementos asociados a las fiestas de fin de año y a la suba sostenida de combustibles.

image

Más de $1 millón para no caer en la pobreza

Sobre ese marco, otro dato desolador tiene que ver con la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) para el Gran Buenos Aires (GBA) correspondiente a noviembre de 2025.

Al respecto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó la valorización mensual: los datos, publicados bajo el documento técnico "Condiciones de vida", muestran que la suba de costos en la canasta que determina el umbral de pobreza superó el 3% mensual.

Durante noviembre, la variación mensual de la CBT, que estalece la línea de pobreza, fue del 3,6%. Por su parte, la CBA, que define la línea de indigencia, tuvo una variación ligeramente superior, alcanzando el 4,1% en el mismo período.

964694026-Canasta-Basica-Alimentaria

Se aceleró la inflación en noviembre

Tal lo anticipado por las consultoras, el INdEC confirmó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó 2,5% en noviembre, marcando un crecimiento de 0,2 puntos en relación de octubre y consolidando un período de tres meses consecutivos por encima del 2%.

La inflación interanual trepó a 31,4%, mientras que el acumulado de los primeros once meses del año alcanzó 27,9%, un registro que desarma cualquier expectativa de desinflación sostenida para la parte final de 2025.

