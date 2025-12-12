Inflación: Otro dato demoledor de noviembre

ROSARIO. En paralelo al dato de la inflación nacional, también surgió el último relevamiento de precios del Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (Cesyac) poco alentador: una familia tipo de clase media en la ciudad necesitó en noviembre $1.865.696,78 para cubrir los gastos básicos del hogar. La canasta básica, cada vez más inaccesible.
Según esta medición, la canasta subió 2,82% en relación con octubre (estaba $1.814.564) y alcanzó una variación interanual del 32,19% (30,8% en los once meses del año).
De la cantidad de dinero que necesitó una familia rosarina para lograr llegar a fin de mes en noviembre, $1.150.676,69 fueron destinados a servicios básicos para la casa mientras que $715.020,09 a productos de consumo masivo.
En ese sentido, los rubros que más pegaron el salto en el penúltimo mes del año fueron: carnes (6,26%), combustible (6,13%), servicio de energía (5,49%), TGI (5,24%), cuota colegio (3,56%), medicamentos (3,49%), servicio de gas (3,38%) y prepagas (2,45%).
Comparando con octubre, las carnes siguieron ocupando el primer lugar de lo que más aumentó y el combustible sufrió un fuerte ajuste. Cabe remarcar que, con el inicio de un nuevo mes, llegó otro golpe al bolsillo para los rosarinos: luego de los dos incrementos en noviembre, la nafta volvió a actualizarse por tercera vez en 30 días.
Vale tener en cuenta que el informe del Cesyac se realizó sobre 63 productos (de los cuales 13 son servicios) de distintos locales de Rosario, con la metodología de observación directa, y estuvo a cargo de Rita Galiardi.
Por su parte, Nicolás Parisi, representante de la entidad, brindó un análisis luego de los números publicados.
De manera continuada, señaló que las proyecciones para los próximos meses anticipan incrementos asociados a las fiestas de fin de año y a la suba sostenida de combustibles.
Más de $1 millón para no caer en la pobreza
Sobre ese marco, otro dato desolador tiene que ver con la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) para el Gran Buenos Aires (GBA) correspondiente a noviembre de 2025.
Al respecto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó la valorización mensual: los datos, publicados bajo el documento técnico "Condiciones de vida", muestran que la suba de costos en la canasta que determina el umbral de pobreza superó el 3% mensual.
Durante noviembre, la variación mensual de la CBT, que estalece la línea de pobreza, fue del 3,6%. Por su parte, la CBA, que define la línea de indigencia, tuvo una variación ligeramente superior, alcanzando el 4,1% en el mismo período.
Se aceleró la inflación en noviembre
Tal lo anticipado por las consultoras, el INdEC confirmó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó 2,5% en noviembre, marcando un crecimiento de 0,2 puntos en relación de octubre y consolidando un período de tres meses consecutivos por encima del 2%.
La inflación interanual trepó a 31,4%, mientras que el acumulado de los primeros once meses del año alcanzó 27,9%, un registro que desarma cualquier expectativa de desinflación sostenida para la parte final de 2025.
