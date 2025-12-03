Inflación: Piso por arriba del 2% y techo en 2,5%

image

Alimentos volvió a encender la mecha

Todas las consultoras señalaron el mismo foco de tensión: Alimentos y bebidas, con variaciones ubicadas entre 2,8% y 3,1%, y una clara mediana del 3% mensual.

Dentro del rubro, se repitió un patrón que también se vio en septiembre y octubre:

Carne y Frutas encabezaron las subas.

y encabezaron las subas. Verduras volvió a mostrar deflación.

Dado el peso específico que tiene Alimentos en el IPC y la sensibilidad social que genera, este comportamiento altera cualquier expectativa de desinflación sostenida. El salto en carne, en particular, impactó de lleno en la percepción cotidiana del costo de vida durante noviembre.

Vivienda, Transporte y Comunicación

Además de alimentos, otras divisiones clave para la dinámica mensual volvieron a traccionar al alza:

Vivienda , por ajustes de alquileres y servicios

, por ajustes de alquileres y servicios Transporte , por incrementos en combustibles y mantenimiento

, por incrementos en combustibles y mantenimiento Comunicación, por actualizaciones en telefonía y servicios digitales

En contraste, las menores variaciones se encontraron en Educación, Indumentaria y Equipamiento del Hogar, tres rubros que venían de meses más intensos y moderaron su ritmo.

Las consultoras estimaron que los Regulados promediaron 2,1% mensual, mientras que los Estacionales rondaron 2,3%.

Sin sobresaltos, pero tampoco aportando el freno que en otros momentos ayudó a suavizar la medición general.

Un dato que sigue de cerca al INdEC

El informe destaca que, en los últimos 12 meses, la diferencia entre las mediciones privadas y el número final del INdEC promedió apenas 0,2 puntos porcentuales, con muy pocos desvíos relevantes.

Por eso, el mercado ya descuenta que el dato del organismo estadístico estará muy cerca del rango marcado por las consultoras.

La Ciudad de Buenos Aires será la primera en publicar su IPC de noviembre, el miércoles previo al dato nacional.

Ese número suele aportar una referencia más inmediata acerca de la magnitud final.

¿Qué implica para el escenario que viene?

El dato de noviembre se vuelve relevante por tres motivos:

Consolidaría 2 meses consecutivos arriba del 2% , un nivel que empieza a verse como piso más que como techo.

, un nivel que empieza a verse como piso más que como techo. La aceleración concentrada en Alimentos vuelve a tensar la discusión política y social sobre el poder adquisitivo.

vuelve a tensar la discusión política y social sobre el poder adquisitivo. La inflación núcleo aún no logra quebrar el 2%, señal de que la inercia está lejos de desactivarse.

Facimex mantiene su proyección oficial de 2,3%, aunque reconoce que el riesgo está levemente sesgado al alza por el comportamiento de alimentos.

En cualquier caso, el movimiento del índice vuelve a mostrar que la fase más sencilla del proceso desinflacionario ya pasó. Lo que viene exigirá anclas más claras, menos volatilidad sectorial y un seguimiento más fino de la dinámica de consumo y márgenes.

El jueves 11/12, el INdEC dará la confirmación.

Pero la película que proyectó el mercado durante noviembre ya deja un mensaje contundente: la desinflación está lejos de darse por garantizada.

