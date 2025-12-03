Javier Milei tribuneando en el "nido de ratas"

Luego llegó el momento de los juramentos, que fue bastante bochornoso: hubo gritos y cruces, al punto que en varias oportunidades Gerardo Cipolini -quien preside la sesión por ser el diputado de mayor edad- tuvo que pedir orden y respeto. Lilia Lemoine fue una de las más exultantes, gritando y contestando algunos de los juramentos de la oposición ("nos tiene cansados", dijo Myriam Bregman, tras jurar).