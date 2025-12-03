urgente24
ACTUALIDAD Javier Milei > diputados >

JURA DE DIPUTADOS

Javier Milei tribuneando en el "nido de ratas"

Javier Milei cantando y arengando en el palco de Diputados, antes de la jura, exultante porque el oficialismo logró 1era. minoría. ¿Ya no es un "nido de ratas"?

03 de diciembre de 2025 - 13:45
Javier Milei, Karina Milei y Manuel Adorni, cantando en el palco del Congreso.

Javier Milei, Karina Milei y Manuel Adorni, cantando en el palco del Congreso.

Foto: captura video.

Juran los diputados electos, con una presencia de 'lujo': en un palco, Javier Milei, Karina Milei y Manuel Adorni, exultantes, arengando y cantando "la casta tiene miedo". Lejos parece haber quedado eso del "nido de ratas" que era el Congreso, según el Presidente, ahora que el oficialismo logró la 1era. minoría.

La transmisión oficial se encargó de enfocar a los hermanos Milei cantando en el palco. Los diputados libertarios también se mostraron muy efusivos, con cantitos y gritos antes de que comience la jura.

Seguir leyendo

Luego llegó el momento de los juramentos, que fue bastante bochornoso: hubo gritos y cruces, al punto que en varias oportunidades Gerardo Cipolini -quien preside la sesión por ser el diputado de mayor edad- tuvo que pedir orden y respeto. Lilia Lemoine fue una de las más exultantes, gritando y contestando algunos de los juramentos de la oposición ("nos tiene cansados", dijo Myriam Bregman, tras jurar).

Fue también bastante bochornosa la transmisión oficial, dado que en varias oportunidades no mostraba el momento en que juraban los diputados, especialmente cuando no eran de La Libertad Avanza.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES