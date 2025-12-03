La Cámara de Diputados y el Senado bonaerense fueron convocados este miércoles 03/12 para la última sesión de la actual Legislatura y tratar el Gran Tema Pendiente: el Endeudamiento solicitado por Axel Kicillof para la Provincia de Buenos Aires.
DÍA CLAVE EN LA PLATA
En la última sesión, Axel Kicillof vuelve por el Endeudamiento 2026
Luego de muchas especulaciones, Axel Kicillof obtendría el acuerdo de Endeudamiento 2026 que precisa Provincia de Buenos Aires.
Un doble acuerdo, por el que presionaron alcaldes municipales con problemas para pagar el aguinaldo y sindicatos de trabajadores provinciales y municipales, garantizaría la aprobación:
- interno del peronismo y
- con sectores de la oposición.
Tanto Diputados como Senadores convocaron a sesión extraordinaria desde las 15:00.
El acuerdo tiene 2 ejes:
- el Fondo de Fortalecimiento Municipal (monto y distribución de $350.000 millones a desembolsar en 5 cuotas), y
- la ampliación del directorio en el Banco Provincia (de 8 sillas a 12, de los que 4 serán síndicos) y cubrir otras vacantes.
Parte del acuerdo, el martes 02/12 fue la sesión preparatoria de la nueva Cámara de Diputados:
- Presidente: Alejandro Dichiara
- Vicepresidente 1°: Alexis Guerrera.
Se reedita el sistema de rotación adoptado a finales de 2023. Emn 2026 el presidente será Dichiara y en 2027 Alexis Guerrera. Ambos diputados también roten la Vicepresidencia entre sí.
5 Vicepresidencias:
- Agustín Forchieri (PRO)
- Mariano Cascallares (UP)
- Juan Osaba (LLA)
Faltan 2 Vicepresidencias a definir, y es un dato muy importante.
¿Qué hará el bloque PRO, hasta ahora intransigente?
El rumor especula con 1 vicepresidencia en Diputados, 2 prosecretarías y 2 sillas en el Banco Provincia, para los diputados salientes Matías Ranzini y Adrián Urreli.
Pero el diputado nacional Sebastián Pareja, titular de La Libertad Avanza bonaerense, rechazó esa posibilidad.
-------------------------------------------------------------------
Más notas de Urgente24
Pilas eléctricas: Cómo elegirlas, en qué usarlas y qué tipos existen
Rechazaron millones de Elon Musk y crearon una IA que supera a OpenAI: "Se trata de pensar"
Alerta creadores de contenido: Youtube endurece el algoritmo, ¿que premiará en 2026?
Probamos NotebookLM: La IA de Google que promete mucho... pero no tanto como dice
Programa de Creadores de TikTok: Las claves del 'game changer' para Latinoamérica
Hipócritas: ChatGPT asistió al suicidio de un menor y OpenAI se lavó las manos