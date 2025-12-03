En la última sesión, Axel Kicillof vuelve por el Endeudamiento 2026

Presidente: Alejandro Dichiara

Vicepresidente 1°: Alexis Guerrera.

Se reedita el sistema de rotación adoptado a finales de 2023. Emn 2026 el presidente será Dichiara y en 2027 Alexis Guerrera. Ambos diputados también roten la Vicepresidencia entre sí.

diputados bonaerense Alejandro Dichiara y Alexis Guerrera.

5 Vicepresidencias:

Agustín Forchieri (PRO)

Mariano Cascallares (UP)

Juan Osaba (LLA)

Faltan 2 Vicepresidencias a definir, y es un dato muy importante.

¿Qué hará el bloque PRO, hasta ahora intransigente?

El rumor especula con 1 vicepresidencia en Diputados, 2 prosecretarías y 2 sillas en el Banco Provincia, para los diputados salientes Matías Ranzini y Adrián Urreli.

Pero el diputado nacional Sebastián Pareja, titular de La Libertad Avanza bonaerense, rechazó esa posibilidad.

