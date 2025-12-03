Día del Médico: Una mirada por los desafíos ocultos de esta profesión en Argentina

"Defender nuestra profesión es defender la salud pública", agregan.

Burnout laboral

Los médicos en Argentina también enfrentan una amenaza silenciosa: Burnout laboral.

Según un relevamiento, presentado por el Foro de Sociedades Médicas Argentinas, y realizado entre 2.920 participantes, más del 60% de los médicos en Argentina padece o está en riesgo de tener burnout, o síndrome de desgaste profesional.

La encuesta también mostró que, el desgaste fue más significativo en menores de 50 años y residentes; y que una de las cosas que contribuye al burnout entre los médicos argentinos es la necesidad de contar con más de un empleo para mejorar el sueldo.

Mejoras en salarios

Hablando de mejoras salariales, los "malos pagos" es otro de los desafíos que enfrentan los profesionales de medicina en el país.

"En un contexto de crisis, con vaivenes constantes, malos pagos, condiciones laborales que distan de las ideales, y un pluriempleo que desgasta, ustedes mantienen vivos los pilares esenciales de la medicina: la dedicación al paciente, la defensa de la salud pública y la ética en cada acto profesional", destacó el Distrito I del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires.

En 2025, uno de los reclamos salariales más destacados fue el de los médicos y residentes del Hospital Garrahan.

Inteligencia Artificial

Aunque la Inteligencia Artificial puede representar algunas ventajas para la medicina, también supone desafíos para los médicos, no sólo en Argentina, en el mundo entero.

Un estudio de la Universidad de California en San Diego, según El Español, encontró que ChatGPT muestra más 'humanidad' que muchos médicos.

"La IA mostraba casi 10 veces más empatía que los médicos: el 45,1% de las contestaciones de ChatGPT mostraban un alto nivel en este indicador, por tan solo el 4,6% de las de los médicos", apuntaron.

----------

Más noticias en Urgente24

¿La banana es buena para la acidez estomacal? Estudio lo revela todo

Tengo hígado graso: Cuáles son los alimentos recomendados y prohibidos

9 mejores trucos para controlar la diabetes en la temporada navideña, según expertos

Científicos descubren la ventaja que tiene tu cerebro sobre la IA y que no notas

Qué puedes hacer a los 30 para tener buena memoria en la vejez