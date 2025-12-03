Una aerolínea muy conocida de la región anunció que retomó una ruta muy pedida entre Buenos Aires y otra ciudad de América que es sumamente frecuentada por los argentinos en cualquier momento del año. Ideal para este verano 2026. Te contamos los detalles.
Famosa aerolínea retoma la ruta más pedida entre Buenos Aires y cuidad top
Esta aerolínea volvió a realizar operaciones diarias con su Boeing 787 Dreamliner entre Buenos Aires y una ciudad que siempre despierta la fascinación de los argentinos en cualquier época del año. Se trata de una conexión clave que muchos estaban pidiendo.
Aerolínea retoma ruta entre Buenos Aires y Miami
La aerolínea LATAM anunció que vuelve a volar entre la capital argentina y Miami, la cual es una ciudad que siempre está repleta de argentinos y latinos en general. La misma conectará ambos destinos de manera diaria, lo cual es un gran alivio para aquellos que pensaban viajar a este destino.
Esta ruta comienza en Santiago de Chile y pasa por Buenos Aires antes de llegar a Miami. Ambos aviones, Boeing 787-8 y 787-9 tienen capacidad para entre 271 y 300 pasajeros. Además los mismos poseen cabinas nuevas y clase economy con mayor comodidad para aquellos que viajan a Miami.
La gerenta comercial de LATAM en Argentina, Florencia Scardaccione, comentó: "Es un orgullo ver despegar esta ruta con un nivel de ocupación tan alto desde el primer día. Confirma que estamos respondiendo a una necesidad real de nuestros clientes y que Miami continúa consolidándose como uno de los destinos preferidos de los argentinos", indicó.
De esta manera, LATAM tendrá una proyección de 170.000 pasajeros al año en este tramo teniendo en cuenta que habrá una frecuencia diaria. Miami es un destino muy elegido no solo por las playas sino por su proximidad a outlets muy baratos para comprar ropa y otros artículos y también su cercanía con Orlando.
