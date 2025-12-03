Famosa aerolínea retoma la ruta más pedida entre Buenos Aires y cuidad top

De esta manera, LATAM tendrá una proyección de 170.000 pasajeros al año en este tramo teniendo en cuenta que habrá una frecuencia diaria. Miami es un destino muy elegido no solo por las playas sino por su proximidad a outlets muy baratos para comprar ropa y otros artículos y también su cercanía con Orlando.

