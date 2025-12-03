La foto que compartió Chumel Torres disparó una discusión incómoda sobre la salud pública en México, porque muestra una escena tan precaria que muchos la leyeron como síntoma de algo más profundo. Y esa imagen, sumada a la frase que menciona a Venezuela, dejó flotando una pregunta que nadie quiere responder del todo pero todos sienten cerca.
GRIETA SANITARIA
"La venezuelización de la salud": La foto viral que incomoda al Gobierno mexicano
Un posteo con una foto inesperada disparó todo tipo de alarmas. ¿Qué dice esto sobre el deterioro de la salud pública de México y por qué incomodó tanto?
Chumel Torres incomodó un país con una foto que expuso todo
En su posteo, el influencer mexicano Chumel Torres subió una foto que preocupa a todo México acompañada de la frase "La venezuelización de la salud está aquí". En la foto, puede verse un carrito callejero montado por el propio Gobierno de México, con el logo de la red Farmacias del Bienestar, en una especie de puesto improvisado sobre la vereda donde se reparten medicamentos, con cajas apiladas y personal con guardapolvos como si no estuvieran en un sistema sanitario que presume universal.
La publicación, que ya alcanzó más de 140 mil visualizaciones y 12 mil likes, es fuerte no por lo espectacular sino por todo lo contrario: es la imagen de un Estado que parece resolver la falta de infraestructura hospitalaria con soluciones de paso, tan prácticas como precarias, que recuerdan más a contextos de emergencia prolongada que a un país del tamaño y el peso de México.
La reacción fue inmediata porque, fuera de la grieta política (que en México también existe y está bastante caliente), la imagen condensa una sensación que se viene acumulando desde hace años: faltan médicos, faltan insumos, faltan turnos y faltan lugares donde atenderse, y lo que debería ser un sistema estructurado se estira con parches que terminan naturalizando la degradación de los hospitales públicos.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), alrededor de 30 millones de personas quedaron sin acceso garantizado a la salud pública en los últimos años, un número que pega fuerte cuando se recuerda que el presidente AMLO una vez prometió una "salud como en Dinamarca".
Para los argentinos, la comparación con Venezuela puede sonar exagerada, pero en México la palabra tiene un peso enorme, porque remite a la idea de un Estado que deja caer su sistema sanitario hasta que la gente termina dependiendo de soluciones improvisadas. Y si bien la frase de Chumel Torres es polémica, la foto en sí deja bastante poco margen para el consuelo.
Los datos que explican por qué la imagen no sorprende a nadie en México
Lo realmente determinante aparece cuando se cruzan los datos oficiales y los informes independientes. Hoy México tiene 2,5 médicos cada 1.000 habitantes, lejos de los 3,7 que propone la OCDE como referencia, y lo mismo pasa con el gasto público en salud, que sigue por debajo del promedio regional y que obliga a millones de familias a cubrir por su cuenta medicinas, estudios y tratamientos que, en teoría, el Estado debería garantizar.
Según el centro de estudios México Evalúa, más de un millón de hogares ya destinan más del 30% de sus ingresos a gastos médicos, una cifra altísima que pega de lleno en los sectores más vulnerables y explica por qué tanta gente termina endeudándose o directamente dejando de atenderse.
A eso se suma la cadena de decisiones políticas que, lejos de ordenar el sistema, lo dejaron todavía más frágil: primero se desarmó el programa Seguro Popular, después se creó el INSABI, que duró poco y mal, y más tarde se lo reemplazó por el IMSS-Bienestar, que todavía está tratando de acomodarse mientras la demanda real crece y los recursos no acompañan.
En paralelo, el Gobierno impulsó la Megafarmacia del Bienestar, una apuesta gigante que prometía resolver la falta de insumos pero que, según especialistas citados por medios como Animal Político, no está en condiciones de cubrir la distribución ni las necesidades de los estados más alejados, y que muchas veces termina siendo una vidriera de buenas intenciones sin impacto cotidiano.
Entonces, cuando aparece la foto del carrito en la calle, lo que irrita es la sensación de que esa postal es la síntesis perfecta de un sistema que se viene achicando, donde cada año hay menos consultas garantizadas, más gente migrando a consultorios de farmacia y más pacientes que compran sus medicamentos por fuera del circuito público.
Por eso la frase que puso Chumel Torres resonó tanto: porque la "venezuelización" describe una degradación que se ve, se palpa y se sufre. Y porque, al final del día, ningún país con una economía del tamaño de México debería naturalizar que un carrito en la vereda sea parte de su política sanitaria.
