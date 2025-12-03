"La venezuelización de la salud": La foto viral que incomoda al Gobierno mexicano

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), alrededor de 30 millones de personas quedaron sin acceso garantizado a la salud pública en los últimos años, un número que pega fuerte cuando se recuerda que el presidente AMLO una vez prometió una "salud como en Dinamarca".

Para los argentinos, la comparación con Venezuela puede sonar exagerada, pero en México la palabra tiene un peso enorme, porque remite a la idea de un Estado que deja caer su sistema sanitario hasta que la gente termina dependiendo de soluciones improvisadas. Y si bien la frase de Chumel Torres es polémica, la foto en sí deja bastante poco margen para el consuelo.

Los datos que explican por qué la imagen no sorprende a nadie en México

Lo realmente determinante aparece cuando se cruzan los datos oficiales y los informes independientes. Hoy México tiene 2,5 médicos cada 1.000 habitantes, lejos de los 3,7 que propone la OCDE como referencia, y lo mismo pasa con el gasto público en salud, que sigue por debajo del promedio regional y que obliga a millones de familias a cubrir por su cuenta medicinas, estudios y tratamientos que, en teoría, el Estado debería garantizar.

Según el centro de estudios México Evalúa, más de un millón de hogares ya destinan más del 30% de sus ingresos a gastos médicos, una cifra altísima que pega de lleno en los sectores más vulnerables y explica por qué tanta gente termina endeudándose o directamente dejando de atenderse.

image Los datos confirman el deterioro: menos personal, menor gasto público y millones sin cobertura efectiva. Las reformas fallidas y los parches improvisados profundizan el problema y empujan a las familias a pagar de su bolsillo.

A eso se suma la cadena de decisiones políticas que, lejos de ordenar el sistema, lo dejaron todavía más frágil: primero se desarmó el programa Seguro Popular, después se creó el INSABI, que duró poco y mal, y más tarde se lo reemplazó por el IMSS-Bienestar, que todavía está tratando de acomodarse mientras la demanda real crece y los recursos no acompañan.

En paralelo, el Gobierno impulsó la Megafarmacia del Bienestar, una apuesta gigante que prometía resolver la falta de insumos pero que, según especialistas citados por medios como Animal Político, no está en condiciones de cubrir la distribución ni las necesidades de los estados más alejados, y que muchas veces termina siendo una vidriera de buenas intenciones sin impacto cotidiano.

Entonces, cuando aparece la foto del carrito en la calle, lo que irrita es la sensación de que esa postal es la síntesis perfecta de un sistema que se viene achicando, donde cada año hay menos consultas garantizadas, más gente migrando a consultorios de farmacia y más pacientes que compran sus medicamentos por fuera del circuito público.

Por eso la frase que puso Chumel Torres resonó tanto: porque la "venezuelización" describe una degradación que se ve, se palpa y se sufre. Y porque, al final del día, ningún país con una economía del tamaño de México debería naturalizar que un carrito en la vereda sea parte de su política sanitaria.

