"Tengo sueño", probablemente esta sea una de las frases que todo el mundo ha mencionado alguna vez en su vida, o que ha escuchado a otros decir. Y es que, la somnolencia es un problema extremadamente común, pero con riesgos para la salud y la vida, que van más allá de sólo "tener sueño" y que muchos desconocen.
AMENAZA SILENCIOSA
La somnolencia es un problema serio: Riesgos que nadie ve y cómo combatirla
La somnolencia puede ser más grave de lo que todo el mundo cree. Conoce las consecuencias ocultas de "tener sueño" y qué hacer para solucionarlo.
Qué es la somnolencia
Una definición corta de la somnolencia es ganas de dormir. Se refiere a cuando las personas sienten la necesidad de dormir más, a pesar de haber dormido, o se quedan dormidos durante el día.
Esto tiene que ver con un cerebro cansado. Recordemos que el cerebro se repara durante el sueño.
"La somnolencia se refiere a sentirse más somnoliento de lo normal durante el día. Las personas que están somnolientas pueden quedarse dormidas involuntariamente o en momentos que pueden generar problemas de seguridad", indica MedlinePlus.
Síntomas de la somnolencia
De acuerdo con Cleveland Clinic, las personas con somnolencia pueden:
- Sentir que no durmieron lo suficiente
- Bostezar frecuentemente
- Tener problemas para enfocarse o concentrarse
- No estar completamente presentes o alertas
- No tener suficiente energía para pasar el día
- Tener dificultad para tomar decisiones, recordar o aprender cosas nuevas
- Reaccionar de forma más lenta
- Necesitar mucha cafeína para mantenerse despierto
Riesgos de la somnolencia
Los riesgos de la somnolencia van más allá de lo evidente, es decir, no sólo se trata de sentirse lentos o con sueño, sino que la somnolencia puede tener consecuencias serias en la salud, la seguridad y el trabajo.
En el sitio especializado Noticias de la Ciencia y la Tecnología (NCYT) lo consideran un "enemigo silencioso",
Entre los riesgos de la somnolencia no tratada, y que están documentados, nombran los siguientes:
Accidentes de tráfico: El alcohol no es el único culpable de accidentes en la vía. De acuerdo con el sitio especializado, "miles de accidentes cada año" están vinculados con "conductores que se quedan dormidos" al volante o cuyo "tiempo de reacción está gravemente disminuido".
Accidentes laborales: La somnolencia puede estar detrás de los errores en diferentes sectores laborales. NCYT detalla que, "un trabajador somnoliento tiene entre un 50% y un 70% más de posibilidades de cometer fallos críticos".
Deterioro cognitivo: Cuando la somnolencia es crónica, puede verse afectada la memoria y hay mayor probabilidad de desarrollar deterioro cognitivo y demencia en la vejez, indican.
Enfermedades cardiovasculares: Debido a que "la falta crónica de sueño altera hormonas clave como el cortisol y aumenta la presión arterial", según el sitio especializado, podría haber mayor "riesgo de hipertensión, arritmias y enfermedades coronarias".
Problemas metabólicos: El síndrome metabólico incluye afecciones como obesidad, resistencia a la insulina y diabetes tipo 2, y la somnolencia podría ser un factor de riesgo.
Cómo quitar la somnolencia
Hay algunas cosas que puedes hacer para combatir la somnolencia:
- Procura tener un horario constante de sueño
- Aprende a reducir el estrés
- Disminuye la exposición a las pantallas en la noche
- Haz ejercicio físico, pero no justo antes de acostarte
- Evita las comidas copiosas antes de irte a la cama
- Evita la cafeína y el alcohol antes de dormir
- Procura dormir lo suficiente
- Ten en cuenta que hay medicamentos que causan somnolencia, como algunos antialérgicos
Si estás preocupado por la somnolencia o sientes que está afectando tu calidad de vida, lo mejor es que consultes con un médico y sigas sus recomendaciones.
