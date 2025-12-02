La somnolencia es un problema serio: Riesgos que nadie ve y cómo combatirla

Sentir que no durmieron lo suficiente

Bostezar frecuentemente

Tener problemas para enfocarse o concentrarse

No estar completamente presentes o alertas

No tener suficiente energía para pasar el día

Tener dificultad para tomar decisiones, recordar o aprender cosas nuevas

Reaccionar de forma más lenta

Necesitar mucha cafeína para mantenerse despierto

Riesgos de la somnolencia

Los riesgos de la somnolencia van más allá de lo evidente, es decir, no sólo se trata de sentirse lentos o con sueño, sino que la somnolencia puede tener consecuencias serias en la salud, la seguridad y el trabajo.

En el sitio especializado Noticias de la Ciencia y la Tecnología (NCYT) lo consideran un "enemigo silencioso",

Entre los riesgos de la somnolencia no tratada, y que están documentados, nombran los siguientes:

Accidentes de tráfico: El alcohol no es el único culpable de accidentes en la vía. De acuerdo con el sitio especializado, "miles de accidentes cada año" están vinculados con "conductores que se quedan dormidos" al volante o cuyo "tiempo de reacción está gravemente disminuido".

Accidentes laborales: La somnolencia puede estar detrás de los errores en diferentes sectores laborales. NCYT detalla que, "un trabajador somnoliento tiene entre un 50% y un 70% más de posibilidades de cometer fallos críticos".

Deterioro cognitivo: Cuando la somnolencia es crónica, puede verse afectada la memoria y hay mayor probabilidad de desarrollar deterioro cognitivo y demencia en la vejez, indican.

Enfermedades cardiovasculares: Debido a que "la falta crónica de sueño altera hormonas clave como el cortisol y aumenta la presión arterial", según el sitio especializado, podría haber mayor "riesgo de hipertensión, arritmias y enfermedades coronarias".

Problemas metabólicos: El síndrome metabólico incluye afecciones como obesidad, resistencia a la insulina y diabetes tipo 2, y la somnolencia podría ser un factor de riesgo.

Cómo quitar la somnolencia

Hay algunas cosas que puedes hacer para combatir la somnolencia:

Procura tener un horario constante de sueño

Aprende a reducir el estrés

Disminuye la exposición a las pantallas en la noche

Haz ejercicio físico, pero no justo antes de acostarte

Evita las comidas copiosas antes de irte a la cama

Evita la cafeína y el alcohol antes de dormir

Procura dormir lo suficiente

Ten en cuenta que hay medicamentos que causan somnolencia, como algunos antialérgicos

Si estás preocupado por la somnolencia o sientes que está afectando tu calidad de vida, lo mejor es que consultes con un médico y sigas sus recomendaciones.

---------

Más noticias en Urgente24

Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación

AFA sacude al fútbol argentino tras la medida que definió con TyC Sports

Los aviones F-16 de Argentina a la espera: Cuándo cruzan el Atlántico

El dato sobre Marcelo Tinelli que impactó a todos: "Lo vienen apuntando con un..."

Chau Shein: la plataforma ultra barata que llega a Argentina con grandes descuentos