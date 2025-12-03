A través de la Resolución 9/2025 publicada este miércoles (3/12) en el Boletín Oficial, el gobierno de Javier Milei fijó el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) desde noviembre de este año hasta agosto de 2026 en un 16,88% en 10 tramos que oscilan los $6.000.
SUBA DE 16,88%
Salario Mínimo: Otra vez sin acuerdo, Milei impuso aumentos mensuales de $6.000
Sin acuerdo entre empresarios y gremios, el gobierno de Milei impuso un aumento del salario mínimo de 16,88% hasta agosto de 2026 que se pagará en 10 tramos.
Salario Mínimo, otra vez sin acuerdo
Los empresarios y los representantes de los trabajadores siguen sin ponerse de acuerdo en la suba del salario mínimo y el gobierno nacional vuelve a fijarlo por resolución y para los próximos 10 meses, aunque más inclinado hacia la propuesta que habían hecho los representantes de las cámaras empresarias.
Según la resolución, en las reuniones del SMVM se presentaron las propuestas salariales del sector representativo de los trabajadores y la propuesta del sector representativo de los empleadores, pero “luego de un extenso intercambio de opiniones, no se logró alcanzar un acuerdo”.
Así las cosas, el Poder Ejecutivo definió nuevamente de manera unilateral la remuneración mínima para todos los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, en el Régimen de Trabajo Agrario, de la Administración Pública Nacional y de todas las entidades y organismos del Estado Nacional que actúe como empleador.
Se determinó que el sueldo mínimo tendrá una suba del 16,8% en agosto del año que viene cuando se terminen de pagar las actualizaciones mensuales en 10 tramos de alrededor de $6.000 que estableció el Gobierno.
El salario mínimo rige para todos los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, en el Régimen de Trabajo Agrario, de la Administración Pública Nacional y de todas las entidades y organismos del Estado Nacional que actúe como empleador.
El esquema de pago de los aumentos
Según la Resolución 9/2025, el valor del salario mínimo pasara de los actuales $322.200 a los $334.800 en noviembre, mientras que en el octavo mes del próximo calendario llegará a $376.600, lo que implica que en 10 meses subirá $54.400, según el siguiente esquema:
Noviembre 2025: $328.400 el mes y $1642 la hora.
Diciembre 2025: $334.800 el mes y $1674 por hora.
Enero 2026: $341.000 el mes y $1705 la hora
Febrero 2026: $346.800 el mes y $1734 por hora.
Marzo 2026: $352.400 el mes y $1762 la hora.
Abril 2026: $357.800 el mes y $1789 la hora.
Mayo 2026: $363.000 el mes y $1815 la hora.
Junio 2026: $367.800 el mes y $1839 la hora.
Julio 2026: $372.400 el mes y $1862 la hora.
Agosto 2026: $376.600 el mes y $1883 la hora.
En cuanto a la prestación por desempleo, se calculará como el 75% del salario mensual neto más alto que el trabajador haya percibido durante los últimos seis meses de la relación laboral. A su vez, se establecen límites vinculados directamente al salario mínimo: el monto no podrá ser inferior al 50% del SMVM vigente ni superior al 100%.
Según el último informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) los trabajadores argentinos reciben el salario mínimo más bajo de América Latina al tiempo que experimentaron una caída histórica. En septiembre de 2025 el salario mínimo real quedó por debajo del nivel de fines de 2001,
