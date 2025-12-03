Salario Mínimo: Otra vez sin acuerdo, Milei impuso aumentos mensuales de $6.000

El salario mínimo rige para todos los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, en el Régimen de Trabajo Agrario, de la Administración Pública Nacional y de todas las entidades y organismos del Estado Nacional que actúe como empleador.

El esquema de pago de los aumentos

Según la Resolución 9/2025, el valor del salario mínimo pasara de los actuales $322.200 a los $334.800 en noviembre, mientras que en el octavo mes del próximo calendario llegará a $376.600, lo que implica que en 10 meses subirá $54.400, según el siguiente esquema:

Noviembre 2025: $328.400 el mes y $1642 la hora.

Diciembre 2025: $334.800 el mes y $1674 por hora.

Enero 2026: $341.000 el mes y $1705 la hora

Febrero 2026: $346.800 el mes y $1734 por hora.

Marzo 2026: $352.400 el mes y $1762 la hora.

Abril 2026: $357.800 el mes y $1789 la hora.

Mayo 2026: $363.000 el mes y $1815 la hora.

Junio 2026: $367.800 el mes y $1839 la hora.

Julio 2026: $372.400 el mes y $1862 la hora.

Agosto 2026: $376.600 el mes y $1883 la hora.

image Claudia Testa firmó la resolución que actualizó el salario mínimo.

En cuanto a la prestación por desempleo, se calculará como el 75% del salario mensual neto más alto que el trabajador haya percibido durante los últimos seis meses de la relación laboral. A su vez, se establecen límites vinculados directamente al salario mínimo: el monto no podrá ser inferior al 50% del SMVM vigente ni superior al 100%.

Según el último informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) los trabajadores argentinos reciben el salario mínimo más bajo de América Latina al tiempo que experimentaron una caída histórica. En septiembre de 2025 el salario mínimo real quedó por debajo del nivel de fines de 2001,

