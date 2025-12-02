Scott Bessent canceló la visita a Argentina y dejó pagando a Milei

Pero la abrupta cancelación de su visita deja en el aire cómo y cuándo se concretarán esos planes, en un país con vencimientos de deuda cercanos a los US$ 5.000 millones para enero de 2026.

Tensiones por la relación Argentina - China

Según publicó el mismo medio, fuentes del entorno de Bessent revelaron que la cancelación del viaje estaría vinculada a irritaciones en la Casa Blanca provocadas por lo que califican como un “acercamiento excesivo” de Argentina a China.

Durante 2025, las importaciones argentinas desde Beijing crecieron con fuerza, lo que habría despertado recelos en Washington, especialmente bajo la lógica de su doctrina exterior “America First”.

Esto pone en evidencia un dilema: mientras Buenos Aires busca apoyo financiero urgente, Washington evalúa sus propios intereses geopolíticos. En ese marco, la cancelación de la visita podría anticipar un repliegue de Estados Unidos respecto de sus promesas hacia Argentina.

¿Qué significa para Argentina?

Para el Gobierno de Milei, la suspensión representa un duro revés. En un contexto de fragilidad económica, reservas en tensión y vencimientos de deuda próximos, la expectativa de apoyo financiero externo era crucial. La cancelación de Bessent podría exacerbar la incertidumbre en los mercados y complicar la estrategia de estabilización cambiaria.

La alianza no está garantizada

El alejamiento de Bessent y Milei —aunque no definitivo, por ahora— deja entrever que la relación entre Estados Unidos y Argentina dependerá cada vez más de intereses geopolíticos, comerciales y estratégicos, más que de simpatías ideológicas o coincidencias partidarias.

En un escenario de crisis estructural y vulnerabilidad externa, ese tipo de señales dibujan un panorama complejo para un país que esperaba en Washington una tabla de salvación.

