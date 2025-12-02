El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, canceló indefinidamente su viaje a Argentina previsto para esta semana. La decisión genera incertidumbre sobre la relación económica y política entre Washington y Buenos Aires, justo en un momento en que ambas administraciones buscaban reforzar su vínculo tras una serie de acuerdos financieros.
LO PLANTÓ
Scott Bessent canceló la visita a Argentina y dejó pagando a Milei
La abrupta suspensión de la visita de Scott Bessent golpea la estrategia externa de Javier Milei y pone tensión en la alianza con Trump.
Una visita clave que se cae
La suspensión de la visita de Bessent, publicada por Ambito, ocurre pocos días después de que el presidente argentino, Javier Milei, anunciara que tampoco viajaría a Estados Unidos para asistir al sorteo del Mundial de Fútbol 2026 en Washington —un evento al que había sido invitado como parte de sus acercamientos con Trump.
Ese doble impasse —la ausencia de Milei en Washington y la cancelación del viaje de Bessent a Buenos Aires— pone en tensión lo que hasta hace poco se presentaba como una relación estrecha entre ambos gobiernos. Para muchos, evidencia las grietas crecientes en una relación que parecía reconfigurar alianzas estratégicas en el hemisferio.
El contexto económico detrás del giro de Scott Bessent
La visita de Bessent estaba vinculada a un paquete de apoyo financiero hacia Argentina, que incluye un acuerdo de swap de divisas por US$ 20.000 millones anunciado hace pocas semanas. Este mecanismo, promovido por el Tesoro de Estados Unidos, fue vendido como una herramienta fundamental para apuntalar las reservas del país y estabilizar su economía.
Según declaraciones del propio Bessent, el swap no es “un rescate”, sino un mecanismo de “estabilización”, compatible con su visión de evitar “otro Estado fallido en América Latina”.
Pero la abrupta cancelación de su visita deja en el aire cómo y cuándo se concretarán esos planes, en un país con vencimientos de deuda cercanos a los US$ 5.000 millones para enero de 2026.
Tensiones por la relación Argentina - China
Según publicó el mismo medio, fuentes del entorno de Bessent revelaron que la cancelación del viaje estaría vinculada a irritaciones en la Casa Blanca provocadas por lo que califican como un “acercamiento excesivo” de Argentina a China.
Durante 2025, las importaciones argentinas desde Beijing crecieron con fuerza, lo que habría despertado recelos en Washington, especialmente bajo la lógica de su doctrina exterior “America First”.
Esto pone en evidencia un dilema: mientras Buenos Aires busca apoyo financiero urgente, Washington evalúa sus propios intereses geopolíticos. En ese marco, la cancelación de la visita podría anticipar un repliegue de Estados Unidos respecto de sus promesas hacia Argentina.
¿Qué significa para Argentina?
Para el Gobierno de Milei, la suspensión representa un duro revés. En un contexto de fragilidad económica, reservas en tensión y vencimientos de deuda próximos, la expectativa de apoyo financiero externo era crucial. La cancelación de Bessent podría exacerbar la incertidumbre en los mercados y complicar la estrategia de estabilización cambiaria.
La alianza no está garantizada
El alejamiento de Bessent y Milei —aunque no definitivo, por ahora— deja entrever que la relación entre Estados Unidos y Argentina dependerá cada vez más de intereses geopolíticos, comerciales y estratégicos, más que de simpatías ideológicas o coincidencias partidarias.
En un escenario de crisis estructural y vulnerabilidad externa, ese tipo de señales dibujan un panorama complejo para un país que esperaba en Washington una tabla de salvación.
