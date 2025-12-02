Lorena Villaverde abre el paraguas: Retiró su renuncia a Diputados

Como dato adicional, Villaverde tuvo una relación amorosa con Claudio Cicarelli, primo y mano derecha en lavado de dinero de Fred Machado (extraditado a USA).

El caso despierta debates sobre la idoneidad de la legisladora para ocupar el cargo y recuerda precedentes de quienes fueron impedidos de asumir por "inhabilidad moral". Por ejemplo, cuando el entonces vicepresidente Carlos Ruckauf que, como titular del Senado, se negó a tomarle juramento al catamarqueño Ramón Saadi, quien tenía entonces cuentas pendientes en la justicia. El ex gobernador nunca pudo asumir su banca.

