Lorena Villaverde abre el paraguas: Retiró su renuncia a Diputados

La senadora electa de LLA Lorena Villaverde retiró su renuncia a Diputados para permanecer allí, por si no puede asumir su banca en el Senado.

02 de diciembre de 2025 - 17:02
Lorena Villaverde y una jugada preventiva, ante la impugnación a su pliego como senadora.

Sorpresivamente, este martes (02/12) Lorena Villaverde retiró su renuncia a la banca en Diputados, como 'plan B' por si no la dejan asumir como senadora, tras las impugnaciones que presentó el peronismo. La legisladora de La Libertad Avanza (LLA) fue acusada de "inhabilidad moral" por sus antecedentes judiciales.

La senadora electa por Río Negro no juró el pasado viernes 28/11 junto al resto de los senadores electos, dado que -ante las impugnaciones- el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, pidió devolver el pliego a la Comisión de Asuntos Constitucionales, argumentando que todavía quedaban “cuestiones por resolver sobre el título y las mayorías necesarias”. La explicación formal encubría un dato político clave: no estaban los votos para habilitar su jura. Urgente24 había anticipado que el peronismo iba a impugnar su pliego.

Cabe recordar que Lorena Villaverde había presentado su renuncia a la banca de diputada nacional para asumir como senadora, tras resultar electa en las recientes elecciones legislativas, por lo que debía asumir su banca en la Cámara Alta el próximo 10 de diciembre. Vale aclarar que pese a haber sido elegidos en las urnas, los pliegos de los senadores deben ser aprobados en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Ahora, dio marcha atrás con esa renuncia, en una nota enviada al presidente de la Cámara, Martín Menem. Como se dice coloquialmente, está "abriendo el paraguas" por si no logra asumir como senadora, y así poder continuar otros dos años como diputada.

Como dato adicional, Villaverde tuvo una relación amorosa con Claudio Cicarelli, primo y mano derecha en lavado de dinero de Fred Machado (extraditado a USA).

El caso despierta debates sobre la idoneidad de la legisladora para ocupar el cargo y recuerda precedentes de quienes fueron impedidos de asumir por "inhabilidad moral". Por ejemplo, cuando el entonces vicepresidente Carlos Ruckauf que, como titular del Senado, se negó a tomarle juramento al catamarqueño Ramón Saadi, quien tenía entonces cuentas pendientes en la justicia. El ex gobernador nunca pudo asumir su banca.

FUENTE: Urgente24

