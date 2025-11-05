El peronismo contraataca (I): Impugnará el pliego de Lorena Villaverde

Los senadores peronistas se reunieron y decidieron impugnar el pliego de la senadora electa rionegrina de La Libertad Avanza (LLA), Lorena Villaverde por "inhabilidad moral", dados sus antecedentes judiciales. En eso hay consenso, pero el peronismo en el Senado todavía debate qué hacer respecto al reemplazo.
Cabe recordar que Lorena Villaverde actualmente es diputada nacional pero resultó electa como senadora en las elecciones legislativas nacionales, por lo que debería asumir su banca en la Cámara Alta el próximo 10 de diciembre. Vale aclarar que pese a haber sido elegidos en las urnas, los pliegos de los senadores deben ser aprobados en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sobre Villaverde pesan varios antecedentes polémicos, como haber sido detenida en Estados Unidos traficando cocaína (por lo que estuvo presa 3 meses y, tras un acuerdo con la Justicia de USA, pudo salir del país, pero tiene prohibida la entrada), y ahora la acusan por facturas de montos extravagantes, presuntamente irregulares, en la campaña 2025.
Como dato adicional, Villaverde tuvo una relación amorosa con Claudio Cicarelli, primo y mano derecha en lavado de dinero de Fred Machado (que esta noche será extraditado a USA).
El caso despierta debates sobre la idoneidad de la legisladora para ocupar el cargo y recuerda precedentes de quienes fueron impedidos de asumir por "inhabilidad moral". Por ejemplo, cuando el entonces vicepresidente Carlos Ruckauf que, como titular del Senado, se negó a tomarle juramento al catamarqueño Ramón Saadi, quien tenía entonces cuentas pendientes en la justicia. El ex gobernador nunca pudo asumir su banca.
Según pudo saber Urgente24, el peronismo en el Senado ya decidió impugnar este pliego y se esperanza con conseguir adhesiones de otros espacios. Lo que aún se debate es qué hacer con quien reemplazaría a Villaverde en caso de que se le impida asumir. Se trata de Enzo Fullone, 'hijastro' de Fred Machado (la madre de Fullone era la pareja de Machado en Río Negro).
Hay quienes dicen que Enzo Fullone es un soldado de Lorena Villaverde. “El narcotraficante Fred Machado, a punto de ser extraditado a Estados Unidos, financió una granja de cripto monedas de Enzo Fullone”, sostuvo el pasado lunes el periodista Mauro Federico en el streaming Carnaval.
