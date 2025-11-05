El peronismo contraataca (I): Impugnará el pliego de Lorena Villaverde

Según pudo saber Urgente24, el peronismo en el Senado ya decidió impugnar este pliego y se esperanza con conseguir adhesiones de otros espacios. Lo que aún se debate es qué hacer con quien reemplazaría a Villaverde en caso de que se le impida asumir. Se trata de Enzo Fullone, 'hijastro' de Fred Machado (la madre de Fullone era la pareja de Machado en Río Negro).

Hay quienes dicen que Enzo Fullone es un soldado de Lorena Villaverde. “El narcotraficante Fred Machado, a punto de ser extraditado a Estados Unidos, financió una granja de cripto monedas de Enzo Fullone”, sostuvo el pasado lunes el periodista Mauro Federico en el streaming Carnaval.

El caso despierta debates sobre la idoneidad de la legisladora para ocupar el cargo y recuerda precedentes de quienes fueron impedidos de asumir por "inhabilidad moral".

