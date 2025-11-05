Eduardo Feinmann, conductor de A24, volvió a estallar al aire después de una entrevista con trabajadores del Hospital Garrahan, que habían ido a hablar sobre el reciente aumento salarial del 60%. Parecía ser una charla tranquila acerca de sueldos y la salud pública, pero terminó convirtiéndose en una pelea cargada de política, gritos e insultos que nadie vio venir.
SE DESVIRTUÓ TODO
"¿Qué carajo te importa?": Eduardo Feinmann explotó contra trabajadores del Garrahan
Eduardo Feinmann se cruzó al aire con trabajadores del Hospital Garrahan: gritos, acusaciones y una pelea que terminó mostrando mucho más que un simple enojo.
Un martes cualquiera en A24 hasta que Eduardo Feinmann explotó
La noche del 04/11, en su programa de A24, Eduardo Feinmann invitó a Norma Lezana y Maximiliano Bares, dos trabajadores del Hospital Garrahan, para hablar del aumento del 60% que el Gobierno nacional anunció para el personal del hospital pediátrico. Tenía que haber sido una charla informativa pero terminó en un cruce tenso, con insultos y acusaciones políticas al aire.
Todo empezó con cierta calma, con Lezana agradeciendo la mejora salarial: "Es la respuesta que estábamos esperando hace mucho tiempo", dijo. Pero el clima cambió cuando aclaró que "esto se podría haber resuelto antes para evitar tanto daño". Feinmann interrumpió: "Es que ustedes también quisieron voltear un Gobierno". Desde ahí, todo se fue al pasto.
El conductor acusó a la dirigente de haber mentido por no contar que fue candidata del Frente de Izquierda. "Usted me mintió en la cara", le reprochó. Lezana intentó defenderse diciendo que pertenece "a un partido político como todos los ciudadanos tienen derecho a pertenecer. Usted hace macartismo". Fue entonces cuando Feinmann explotó con su ya famosa frase: "No me vengas con esa pelotudez".
A medida que subían los tonos, Bares intentó meter algo de cordura, pero terminó también enfrentado. En un momento, le preguntó: "¿Cuánto gana usted, Eduardo? Cuénteme". La respuesta del conductor fue inmediata y a los gritos: "¿Qué carajo le importa a usted cuánto gano? Yo trabajo en la actividad privada. ¿Qué carajo le importa? Usted es empleado público".
Bares replicó, con tono firme pero sereno: "Si fuera al Garrahan, le hubiesen dicho: con 300 mil pesos, ¿qué hace?". Y la discusión siguió su espiral, con Feinmann cada vez más alterado y Lezana cada vez más plantada. "Asco lo que vos me estás diciendo, Eduardo Feinmann", le lanzó ella, mientras el conductor insistía con que "ustedes usaron a los chicos para voltear al Gobierno".
La sindicalista, mirando a cámara, cerró el intercambio con una frase que resume el clima de esta época: "Nos tienen hartos los periodistas como usted. Usted también me engañó, nos llama a una entrevista como trabajadores para faltarnos el respeto". Y con eso, y con la tensión cortándose con un cuchillo, el ida y vuelta terminó de romperse.
El precio del rating: Cómo se castiga a quien reclama
Lo que pasó con Feinmann y los trabajadores del Garrahan refleja cómo ciertos medios transforman los conflictos sociales en un show. El conductor no discutió solamente: acusó, gritó y descalificó a personas que trabajan en un hospital que viene arrastrando meses de conflicto y desgaste.
En redes sociales, algunos usuarios defendieron al periodista, pero fueron muchos más los que lo cuestionaron por su tono y por la falta de respeto hacia una trabajadora que, además, representa a cientos de profesionales del hospital pediátrico más importante del país.
Sobre esa línea, el periodista Pablo Caruso analizó la escena en Bravo TV y no dudó: "Lo que vimos fue una escena de violencia explícita. Un conductor de televisión ejerció maltrato sobre una invitada. Las entidades periodísticas deberían tener alguna mirada sobre esto". La periodista Irina Hauser, siguiendo el hilo, fue directa: "Esta escena patética de Feinmann revela cómo molesta el modelo de lucha de los trabajadores. Norma tiene razón: su reclamo fue justo y emblemático. Feinmann también hace política, pero con el discurso del Gobierno, que dice no hacer política mientras la hace".
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en cambio, ni intentó calmar las aguas y celebró el episodio en X (ex Twitter): "Estas cosas son buenas porque exponen cómo la política se escuda en causas nobles para hacer daño". Una frase que, en cierta forma, justifica la persecución de quienes reclaman por derechos laborales.
En el fondo, la pelea más allá de Feinmann y Lezana, fue entre dos formas de entender el país. De un lado, el periodista que actúa convencido de que reclamar es desestabilizar. Del otro, los trabajadores que sostienen un hospital público mientras discuten por sueldos que apenas alcanzan para vivir.
Una vez más, quedó claro que la televisión eligió el grito antes que la escucha. Y que detrás de cada rating alto, hay una historia que merecería menos espectáculo y más respeto.
