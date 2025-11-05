"¿Qué carajo te importa?": Eduardo Feinmann explotó contra trabajadores del Garrahan

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/porquetendencia/status/1985857239316320722&partner=&hide_thread=false "Feinmann":

Por su cruce con la secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan pic.twitter.com/YHEXEIcr0T — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 4, 2025

Bares replicó, con tono firme pero sereno: "Si fuera al Garrahan, le hubiesen dicho: con 300 mil pesos, ¿qué hace?". Y la discusión siguió su espiral, con Feinmann cada vez más alterado y Lezana cada vez más plantada. "Asco lo que vos me estás diciendo, Eduardo Feinmann", le lanzó ella, mientras el conductor insistía con que "ustedes usaron a los chicos para voltear al Gobierno".

La sindicalista, mirando a cámara, cerró el intercambio con una frase que resume el clima de esta época: "Nos tienen hartos los periodistas como usted. Usted también me engañó, nos llama a una entrevista como trabajadores para faltarnos el respeto". Y con eso, y con la tensión cortándose con un cuchillo, el ida y vuelta terminó de romperse.

El precio del rating: Cómo se castiga a quien reclama

Lo que pasó con Feinmann y los trabajadores del Garrahan refleja cómo ciertos medios transforman los conflictos sociales en un show. El conductor no discutió solamente: acusó, gritó y descalificó a personas que trabajan en un hospital que viene arrastrando meses de conflicto y desgaste.

En redes sociales, algunos usuarios defendieron al periodista, pero fueron muchos más los que lo cuestionaron por su tono y por la falta de respeto hacia una trabajadora que, además, representa a cientos de profesionales del hospital pediátrico más importante del país.

Embed -Cuanto gana usted Feinmann?

+QUE CARAJOS LE IMPORTA

-Estas muy SACADITO Eduardo, deberías HACER TERAPIA



JAJAJAJJAA una trabajadora del Garrahan acaba de mandar a terapia a Feinmann EN VIVO

pic.twitter.com/Fdu0veXvCI — TUGO News (@TugoNews) November 4, 2025

Sobre esa línea, el periodista Pablo Caruso analizó la escena en Bravo TV y no dudó: "Lo que vimos fue una escena de violencia explícita. Un conductor de televisión ejerció maltrato sobre una invitada. Las entidades periodísticas deberían tener alguna mirada sobre esto". La periodista Irina Hauser, siguiendo el hilo, fue directa: "Esta escena patética de Feinmann revela cómo molesta el modelo de lucha de los trabajadores. Norma tiene razón: su reclamo fue justo y emblemático. Feinmann también hace política, pero con el discurso del Gobierno, que dice no hacer política mientras la hace".

image La discusión al aire mostró cómo algunos medios convierten el conflicto social en un espectáculo y deslegitiman los reclamos reales.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en cambio, ni intentó calmar las aguas y celebró el episodio en X (ex Twitter): "Estas cosas son buenas porque exponen cómo la política se escuda en causas nobles para hacer daño". Una frase que, en cierta forma, justifica la persecución de quienes reclaman por derechos laborales.

En el fondo, la pelea más allá de Feinmann y Lezana, fue entre dos formas de entender el país. De un lado, el periodista que actúa convencido de que reclamar es desestabilizar. Del otro, los trabajadores que sostienen un hospital público mientras discuten por sueldos que apenas alcanzan para vivir.

Embed

Una vez más, quedó claro que la televisión eligió el grito antes que la escucha. Y que detrás de cada rating alto, hay una historia que merecería menos espectáculo y más respeto.

