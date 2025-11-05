Golpiza en Neuquén: Perpetua confirmada para penitenciarios que asesinaron a un preso

Al respecto, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén consideró que “sin exageración alguna en el pedido, la muerte era previsible para la propia víctima y sin duda también lo era para los cobardes agentes que se potenciaban por su cantidad y autoridad sobre el detenido y la seguridad de impunidad”.

Como agravante, los magistrados federales en Neuquén consideraron que los agentes “movilizaron el aparato estatal” para desviar posibles líneas de investigación sobre lo sucedido, aún cuando era de público conocimiento la concurrencia en ese tipo de acciones sobre la plantilla de internos (golpizas).

Cárcel Neuquen P

Asesinato y encubrimiento

El proceso garantizó el paso de la causa por la Cámara de Casación Penal. Ese tribunal confirmó la condena y las penas para los delitos más graves, pero anuló las penas impuestas para los acusados de encubrimiento y ordenó fijar nuevas penas por entender que no habrían sido correctamente ponderadas algunas circunstancias atenuantes.

Mientras tanto, el intento de los penitenciarios condenados a perpetua no prosperó bajo el ala de la Corte Suprema, que decidió la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

