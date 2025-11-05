La Justicia ratificó condena por abuso sexual contra exfuncionario de Alfredo Cornejo

La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de dos años y medio por abuso sexual contra un exfuncionario de Mendoza, quien pertenecía a la gestión de Alfredo Cornejo. La denuncia fue hecha por tres empleadas que sostuvieron que este las tocaba sin su consentimiento en la oficina donde trabajaba.
La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena por abuso sexual de un exfuncionario de Mendoza que pertenecía a la gestión de Alfredo Cornejo.
La denuncia recae sobre Alejandro Jofré, quien se desempeñó durante 2015 a 2018 como subsecretario de Trabajo en la gestión de Alfredo Cornejo, gobernador de dicha provincia. El mismo fue denunciado por tres de sus empleadas por hechos de abuso sexual que ocurrieron entre agosto y septiembre de 2017.
La denuncia sostiene que durante los meses de agosto a septiembre de 2017 el exfuncionario Alejandro Jofré le tocó la cola por arriba de la ropa a B.D.S. (se preserva la identidad de la denunciante). Esto ocurrió en momento donde el mismo se encontraba en su oficina en la Subsecretaría de Trabajo. Además no se trató de un episodio aislado.
Eso no fue todo, otra mujer con las siglas M.G.P. sostuvo que sufrió mi mismo dos veces entre enero y febrero de 2016. La tercera empleada, A.G.A.N. indicó que también le tocó la cola sobre el pantalón y que, además, intentó manosear otras partes íntimas. Ya que ella lo increpó, este no pudo hacerlo.
La Justicia imputó a Alejandro Jofré por ocho episodios distintos de abuso sexual y lo condenó a dos años y medio de prisión en marzo de 2023. Ahora la Corte Suprema ratificó esa condena y, además, existe la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Así lo confirmó la Corte Suprema de Mendoza. Si bien la defensa apeló, el máximo tribunal determinó desestimar esta presentación por incumplir las formalidades de la acordada que fija los lineamientos de los recursos extraordinarios.
Cabe destacar que la condena de dos años y medio de prisión no será efectiva, ya que es por debajo de los tres años y Alejandro Jofré no poseía causas previas. Por ende, la misma se encuentra en suspenso. Aun así, queda ratificada la imposibilidad de ejercer cargos públicos de por vida.
Otros casos de abuso sexual en la política
Este hecho no es el único que ocurrió en la política, ya que otros dos exfuncionarios como José Alperovich o Fernando Espinoza también fueron denunciados y procesados por abuso sexual. El primero de ellos fue condenado con prisión domiciliaria por abusar a su sobrina, mientras que el segundo enfrenta el juicio oral por por abuso simple.
