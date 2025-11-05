La Justicia ratificó condena por abuso sexual contra exfuncionario de Alfredo Cornejo

Cabe destacar que la condena de dos años y medio de prisión no será efectiva, ya que es por debajo de los tres años y Alejandro Jofré no poseía causas previas. Por ende, la misma se encuentra en suspenso. Aun así, queda ratificada la imposibilidad de ejercer cargos públicos de por vida.

Otros casos de abuso sexual en la política

Este hecho no es el único que ocurrió en la política, ya que otros dos exfuncionarios como José Alperovich o Fernando Espinoza también fueron denunciados y procesados por abuso sexual. El primero de ellos fue condenado con prisión domiciliaria por abusar a su sobrina, mientras que el segundo enfrenta el juicio oral por por abuso simple.

