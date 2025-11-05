Aerolíneas Argentinas: Lenta renovación de aviones genera tensión con técnicos

La incorporación de estos aviones forma parte del plan integral de modernización de la flota que la compañía está desarrollando con el objetivo de aumentar la eficiencia operativa y mejorar la experiencia de viaje de los pasajeros. Esta estrategia permite a Aerolíneas Argentinas fortalecer su posición en el mercado con una mayor oferta de asientos garantizando un crecimiento sostenible a mediano y largo plazo, aseguraron desde la empresa. La incorporación de estos aviones forma parte del plan integral de modernización de la flota que la compañía está desarrollando con el objetivo de aumentar la eficiencia operativa y mejorar la experiencia de viaje de los pasajeros. Esta estrategia permite a Aerolíneas Argentinas fortalecer su posición en el mercado con una mayor oferta de asientos garantizando un crecimiento sostenible a mediano y largo plazo, aseguraron desde la empresa.

No obstante, desde APTA y otros sectores gremiales no verían un impacto contundente con estas últimas incorporaciones. Si bien se trata de un paso positivo, la baja magnitud de las recepciones recientes quedó al desnudo con el “freno” a los Boeing 737-800 (sobre la cual se basa gran parte de la flota), el cual demandó la puesta en operaciones de cabotaje y regionales a otros aviones como los A330-200 o el traslado de compromisos a otras compañías.

Aerolíneas Argentinas 3P Los Boeing 737 de Aerolíneas, base fundamental de la flota.

El plan de los Embraer

En ese sentido, APTA reflotó la suspensión del plan que Aerolíneas Argentinas tenía para incorporar nuevos aviones Embraer E195-E2. El negocio, que fue anunciado por la administración anterior (2023), preveía un ingreso de 12 aviones de la fabricante brasileña para el reemplazo de los actuales E-190 heredados de Austral.

A pesar del anuncio oficial, la incorporación nunca se concretó y fue confirmada como suspendida por Embraer a principios de este año. Un estatus que se mantiene según Fernando Gomes Nieto, CEO de Embraer, confirmó al sitio especializado Aviación Online en declaraciones recientes.

Según el ejecutivo, el reemplazo era el paso lógico para Aerolíneas Argentinas. No obstante, las dificultades financieras de la empresa y el contexto económico del país desalentaron la ejecución del plan, que descomprimiría las operaciones de cabotaje y regionales con un refuerzo moderno y eficiente.

Para Embraer, empresa en franco crecimiento como la tercera fabricante mundial de aviones, el trato con Aerolíneas Argentinas sigue siendo posible, dependiendo exclusivamente de la predisposición de la empresa estatal.

Austral aerolineas-argentinas-20210427-1164384.jpg Los E-190 de Aerolíneas Argentinas.

