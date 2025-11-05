Orden de Javier Milei a los legisladores por la reforma laboral: 'Borren todo y no hablen'

Whatsapp a senadores y diputados: No hablen mas

Tras el pedido de Milei a los legisladores y a fin de que quede claro el mensaje y la conducta a seguir, Urgente24 tuvo acceso al mensaje de Whatsapp que empezaron a recibir todo los legisladores libertarios este miércoles (5/11): “Estimados mb dias ! Recién terminamos reunión con el Presidente Javier Milei y nos informó a todos que ese borrador que está dando vueltas ES NULO. La modernización Laboral es un proyecto que aún no se dío a conocer y será comunicada a su debido momento porque esta en analisis y desarrollo todavía. Pero nos aclaró que ese borrador que circula viene de ley de bases y quedo SIN EFECTO. Por lo que les solicito eliminar de todos lados ese borrador y no circularlo más xq no es VALIDO. Muchas Gracias. Fuerte abrazo y mb jornada para todos y !!!”