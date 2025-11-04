El 95% de los sitios de apuestas dan ganador al musulman Zohran Mamdani en Nueva York

Imagen de WhatsApp 2025-11-04 a las 20.51.34_b9af59a6

La votación en la cuna del capitalismo mostró tempranamente pérdidas en Wall Street ya que mercados se pusieron en rojo por la posible victoria de Mamdani.

La Bolsa estadounidense estaba en máximos impulsada por los valores tecnológicos debido a la carrera de la inteligencia artificial.

image Zohran Mamdani, en plena campaña para la alcaldía de Nueva York

¿Cuál fue la clave de Zohran Mamdani?

“Cien mil voluntarios y un millón de puertas tocadas”, así podría resumirse la histórica campaña para la alcaldía de Nueva York

Desde el Bronx, en el Oeste, hasta Staten Island, en el Este, un ejército a pie salió a la calle llevando el mensaje del demócrata directamente a los hogares de los cientos de miles de votantes neoyorquinos.

Los voluntarios se han organizado por vecindarios y por franjas horarias, desde las seis de la mañana hasta el anochecer.

Los demócratas buscan una resurrección luego de la dura derrota de 2024, cuando Kamala Harris fuera derrotada, los "azules" buscan una gran revancha.

Le siguen en importancia los comicios de Nueva Jersey y Virginia donde se escoge gobernador.

En Miami también se elige alcalde. De la mano de los Trump se ha vuelto un bastión republicano un distrito que fue demócrata durante muchos años.

En la costa opuesta se destaca la votación por la Proposición 50, un proyecto de ley promovido por el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom que busca para redibujar los mapas congresionales del Estado.