Millones de estadounidenses deciden sobre gobernadores, alcaldes y nuevas leyes locales a un año de la victoria de Donald Trump sobre Kamala Harris: l as casas de apuestas son casi unánimes ya que un 95 % de ellas pronostica una victoria de Zohran Mamdani en Nueva York.
PRIMER TEST PARA TRUMP
El 95% de los sitios de apuestas dan ganador al musulman Zohran Mamdani en Nueva York
La participación es alta en Nueva York, en Miami, Nueva Jersey, California y Virginia. Zohran Mamdani sería el primer alcalde musulmán de Nueva York.
El presidente de USA, por su parte, llamó a votar por el exgobernador del Estado Andrew Cuomo quien se presenta como candidato independiente.
Se trata de la urbe más poblada del país y por ello (sumado a su importancia política y cultural) el resultado va a impactar muy fuerte en la política a nivel nacional.
Para que un apostador ganara US$ 100 deberìa apostar US$ 1.329 ya que se trata del claro favorito de los comicios.
La votación en la cuna del capitalismo mostró tempranamente pérdidas en Wall Street ya que mercados se pusieron en rojo por la posible victoria de Mamdani.
La Bolsa estadounidense estaba en máximos impulsada por los valores tecnológicos debido a la carrera de la inteligencia artificial.
¿Cuál fue la clave de Zohran Mamdani?
“Cien mil voluntarios y un millón de puertas tocadas”, así podría resumirse la histórica campaña para la alcaldía de Nueva York
Desde el Bronx, en el Oeste, hasta Staten Island, en el Este, un ejército a pie salió a la calle llevando el mensaje del demócrata directamente a los hogares de los cientos de miles de votantes neoyorquinos.
Los voluntarios se han organizado por vecindarios y por franjas horarias, desde las seis de la mañana hasta el anochecer.
Le siguen en importancia los comicios de Nueva Jersey y Virginia donde se escoge gobernador.
En Miami también se elige alcalde. De la mano de los Trump se ha vuelto un bastión republicano un distrito que fue demócrata durante muchos años.
En la costa opuesta se destaca la votación por la Proposición 50, un proyecto de ley promovido por el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom que busca para redibujar los mapas congresionales del Estado.