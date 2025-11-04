Universal acaba de despertar a un gigante dormido. Después de casi dos décadas, Brendan Fraser y Rachel Weisz están en conversaciones avanzadas para protagonizar una nueva película de La Momia. El anuncio genera furor entre los fans que crecieron con la trilogía original.
HOLLYWOOD NOSTÁLGICO
Brendan Fraser y Rachel Weisz vuelven a La Momia después de 17 años
Brendan Fraser y Rachel Weisz están en negociaciones para un nuevo film de la Momia que promete recuperar la magia de los 2000.
Quizás te interese leer: Confirmaron una nueva película de La Momia, pero con más terror
Un regreso estratégico con Brendan Fraser
La noticia llega en el momento perfecto para Fraser, quien resucitó su carrera con el Oscar por La Ballena en 2022. Su carisma como aventurero torpe y valiente marcó a toda una generación. Weisz, por su parte, brilló como la bibliotecaria Evelyn en las dos primeras entregas, un personaje que combinaba inteligencia y acción sin estereotipos.
El proyecto estará en manos de Radio Silence, el dúo de directores que revitalizó la saga Scream con dos films exitosos. Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett demostraron su capacidad para mezclar terror, humor y nostalgia, exactamente lo que necesita esta franquicia.
Según fuentes de la producción, esta secuela no será un reboot total. La estrategia es ignorar los eventos de la tercera película (2008), que tuvo recepción tibia y no contó con Weisz. Volvemos directo a la química de los dos primeros films.
La Momia en plena era de reboots
La franquicia original recaudó más de 422 millones de dólares en 1999 y generó dos secuelas, un spin-off con Dwayne Johnson (El Rey Escorpión), una serie animada y hasta una atracción en Universal Studios. El intento de reboot en 2017 con Tom Cruise fue un fracaso rotundo.
Ahora, con el regreso de sus estrellas originales y directores de culto, Universal apuesta todo a la nostalgia y al talento comprobado. La película aún no tiene fecha de estreno confirmada.
---------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La impactante miniserie de 8 episodios que no vas a poder dejar este finde
Tiene 6 episodios y es la miniserie que todo el mundo se está devorando
Esta miniserie de 6 episodios es imperdible y ya está entre lo más visto
La impresionante miniserie que transforma lo que creías imposible