Brendan Fraser y Rachel Weisz vuelven a La Momia después de 17 años

La Momia en plena era de reboots

La franquicia original recaudó más de 422 millones de dólares en 1999 y generó dos secuelas, un spin-off con Dwayne Johnson (El Rey Escorpión), una serie animada y hasta una atracción en Universal Studios. El intento de reboot en 2017 con Tom Cruise fue un fracaso rotundo.

image

Ahora, con el regreso de sus estrellas originales y directores de culto, Universal apuesta todo a la nostalgia y al talento comprobado. La película aún no tiene fecha de estreno confirmada.

