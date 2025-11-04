Donald Trump y Lula no le tiran ni un salvavidas a las industrias manufactureras

image El PMI de Estados Unidos es menor a 50 desde hace ocho meses.

Stephen Stanley, economista jefe para Estados Unidos de Santander US Capital Markets, afirmó a Reuters:

Los comentarios de los encuestados sugieren que las empresas están agotadas por las idas y venidas en materia de aranceles desde principios de abril y están sufriendo enormemente, ya que sus clientes han reducido significativamente su actividad. Los comentarios de los encuestados sugieren que las empresas están agotadas por las idas y venidas en materia de aranceles desde principios de abril y están sufriendo enormemente, ya que sus clientes han reducido significativamente su actividad.

El mismo medio afirma que entre los doce sectores que se contrajeron se encontraban las fábricas textiles, la madera y los productos químicos, así como los equipos, electrodomésticos y componentes eléctricos, la maquinaria y los productos informáticos y electrónicos.

Mañana, miércoles 05/11, será un día clave en materia comercial, ya que la Corte Suprema de Estados Unidos escuchará alegatos sobre la legalidad de los aranceles que impuso Donald Trump. Ya la semana pasada, el Senado de Estados Unidos votó una resolución destinada a bloquear las tasas que impuso el presidente invocando poderes de emergencia nacional, tal como informó Urgente24.

Las tasas de interés de Lula

Lula da Silva se enfrenta a un enemigo muy conocido por la economía argentina, la inflación. En el afán de mantener el aumento sostenido de los precios bajo, la tasa de interés del país alcanza el 15%. Según declaró el ministro de finanzas, Fernando Haddad, esto perjudica el crecimiento y la actividad económica, al mismo tiempo que complica la idea del gobierno de limitar la deuda pública.

“Tenemos una tasa muy restrictiva”, declaró el ministro según publicó Bloomberg. Y agregó:

En mi opinión, ya es hora de empezar a pensar en cambiar de rumbo. En mi opinión, ya es hora de empezar a pensar en cambiar de rumbo.

Sin embargo no es claro qué medida se tomará desde el Banco Central presidido por Gabriel Galipolo, cercano al presidente Lula.

Con una tasa del 15%, la tasa de interés real de Brasil es de 9,83%. Actualmente la inflación es de casi 5% anual.

La agencia de estadísticas oficiales de Brasil, IBGE, informó hoy, 04/11, que la actividad industrial cayó 0,4% de agosto a septiembre.

Andrés Abadía , economista jefe para América Latina de Pantheon Macroeconomics, prevé que la producción industrial pueda seguir en caída en lo inmediato, pero el año próximo podría mejorar si hay un recorte de tasas a medida que se acomoda la inflación, según publicó La Nación.

Tanto Donald Trump como Lula da Silva, mandatarios de las dos economías más importantes del continente, están enfocados en resolver liderazgos políticos y comercio en sectores clave, en detrimento de la industria manufacturera.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 3 capítulos ideal para cerrar el domingo

Gustavo Scaglione contra Marcelo Tinelli: "Voy a ejecutarle todo, perdí la paciencia"

El Trece se juega la última carta y paga cifras delirantes a un conductor: Quién negoció como un rey

C. Córdoba 0 - Racing 0: agrio empate que aleja a la Academia de la Libertadores 2026

Bombazo: Desde A24 Juanita Tinelli denuncia a Gustavo Scaglione, accionista de América y Telefe