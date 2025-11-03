Donald Trump se olvidó del shutdown más largo de la historia y de sus hambreados

La puja entre Trump y los demócratas en pleno cierre del gobierno más largo de la historia

El punto de controversia sigue siendo el Medicare, el programa de seguro médico con fondos públicos, el cual caduca este año y que los republicanos no quieren extenderlo. Sobre ello, los demócratas quieren reabrir el gobierno e iniciar conversaciones sobre cómo abordar la expiración de los subsidios mejorados de la Ley de Cuidado de la Salud Asequible (Affordable Care Act), que dejarán a millones de estadounidenses con facturas de seguro médico mucho más elevadas.

Los demócratas, que han bloqueado repetidamente una medida republicana para reabrir el gobierno, han condicionado las negociaciones sobre la atención médica a su votación para poner fin al cierre del gobierno (The Wall Street Journal) Los demócratas, que han bloqueado repetidamente una medida republicana para reabrir el gobierno, han condicionado las negociaciones sobre la atención médica a su votación para poner fin al cierre del gobierno (The Wall Street Journal)

image Los senadores republicanos han defendido en gran medida la obstrucción parlamentaria , aunque algunos han dicho que eliminarla debería ser una opción si los demócratas no ceden. | GENTILEZA THE WALL STREET JOURNAL

“Solo entablaremos conversaciones sobre políticas una vez que los demócratas dejen de tener como rehén al pueblo estadounidense y reabran el gobierno”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana), afirmó que los demócratas estaban haciendo maniobras políticas y que lo más sencillo era que el Senado aprobara la medida que la Cámara ya había aprobado. Los demócratas “están, literalmente, utilizando al pueblo como moneda de cambio”, declaró a Fox News Sunday.

En una entrevista con el programa “60 Minutes” de CBS, emitida el domingo por la noche, Trump afirmó creer que los demócratas terminarían votando a favor de reabrir el gobierno y reiteró su llamado a ignorarlos si no lo hacen. “Los republicanos tienen que endurecerse. Si acabamos con la obstrucción parlamentaria, podremos hacer exactamente lo que queramos”, declaró.

42 millones de estadounidenses en crisis por el shutdown

Este contexto de estancamiento y de parálisis financiera en pleno cierre de gobierno (shutdown) ha impactado en la economía estadounidense debido a que los trabajadores sin goce de sueldo tienden a reducir su gasto, lo que afecta la demanda local. De igual forma, el cierre de gobierno ha desencadenado una incertidumbre financiera, así como pérdidas de ingresos millonarios para los contratistas, y ha puesto en peligro la ayuda alimentaria para millones de estadounidenses en situación de vulnerabilidad.

Esta es la situación de 42 millones de estadounidenses de bajos recursos que dependen del Programa de Asistencia Nacional Suplementaria, conocido como SNAP, quienes están viviendo en carne viva el cierre de gobierno que ya lleva un mes y dos días.

"Hagamos todo lo posible para apoyarnos unos a otros para que ninguna familia pase hambre", pide en su página web el Departamento de Servicios Humanos de Arkansas.

La iglesia Palabra de Vida de la Comunidad Cristiana Internacional en el Bronx, Nueva York, ya cuenta por centenares los nuevos solicitantes que se suman a sus habituales largas filas para retirar bolsas de comida gratuita.

"Esto es más que una crisis", le dice a la agencia AP el reverendo John Udo-Okon, que dirige la despensa de alimentos de ese templo. "En este momento, puedes ver la desesperación, puedes sentir la frustración por la que está pasando la gente", agrega.

"La gente está nerviosa, asustada", advierte Jill Corbin, directora del comedor de beneficencia y despensa de alimentos de San Vicente de Paúl en Norwich, Connecticut. "Es como si todo se estuviera desmoronando al mismo tiempo", sostiene.

