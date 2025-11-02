El panorama político estadounidense se polariza a medida que se acercan las elecciones, marcado por la intensa crítica del expresidente Barack Obama a la administración de Donald Trump y la resistencia civil a la represión migratoria en Chicago, según publicó Reuters.
VIOLENCIA EN CHICAGO
La intervención de Obama y la resistencia ciudadana contra Trump y su política antimigratoria
Barack Obama critica a Trump mientras en Chicago la población se organiza para repeler las detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas
Origen y estructura del ICE
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fue fundado en 2003, fusionando unidades del antiguo Servicio de Aduanas y del Servicio de Inmigración. Con un presupuesto anual de $8 mil millones, la agencia cuenta con más de 20,000 empleados en más de 400 oficinas. Sus tres direcciones generales clave son: Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Detención y Deportación (ERO), y la Oficina del Asesor Jurídico Principal (OPLA).
Contra Trump en la campaña
Barack Obama apoyó a las candidatas demócratas a gobernador en Virginia (Abigail Spanberger) y Nueva Jersey (Mikie Sherrill), aprovechando los mítines para instar a los votantes a rechazar lo que denominó la “ilegalidad e imprudencia” de Trump.
Con su habitual popularidad, Obama lanzó una dura crítica, señalando que "nuestro país y nuestra política se encuentran en un momento bastante oscuro". Aseguró que cada día la Casa Blanca ofrece «una nueva dosis de ilegalidad, imprudencia, mezquindad y pura locura».
El expresidente criticó la política arancelaria "caótica" y el despliegue de la Guardia Nacional, además de señalar a los republicanos en el Congreso por no controlar al presidente. Utilizando el sarcasmo, sugirió que con Trump "es como si todos los días fueran Halloween, solo que aquí todo son sustos y nada de dulces".
Además de apoyar a las candidatas a gobernador, Obama llamó a Zohran Mamdani, candidato a la alcaldía de Nueva York, para elogiar su campaña y ofrecerle asesoramiento si gana. Mamdani, de 34 años, lidera las encuestas contra el exgobernador Andrew Cuomo, impulsado por una plataforma de corte socialista democrático.
Chicago: Ciudadanos en pie de guerra contra el ICE
En contraste con los discursos políticos, Chicago vive una escalada de resistencia civil. Los residentes han transformado sus barrios en "zonas de defensa" contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), utilizando redes sociales y chats para compartir la ubicación y vehículos no identificados de los agentes. Estos esfuerzos hiperlocales han logrado frustrar las redadas.
El enfrentamiento ha escalado hasta el uso de gases lacrimógenos por agentes federales en al menos cinco barrios. Cuando agentes del ICE irrumpieron en Lakeview, una residente gritó: "¡No te queremos aquí! ¡Fuera de nuestro barrio!".
La resistencia es unánime. Courtney Conway, residente de Chicago, declaró que «No somos una ciudad violenta. Esto no es una zona de guerra, y creo que estos tipos nos están aterrorizando». La movilización persiste, con comunidades cerrando negocios y rodeando vehículos para impedir arrestos, demostrando que «la comunidad defendió el barrio», como afirmó Baltazar Enríquez, del Consejo Comunitario de Little Village.
