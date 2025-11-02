La intervención de Obama y la resistencia ciudadana contra Trump y su política antimigratoria

Además de apoyar a las candidatas a gobernador, Obama llamó a Zohran Mamdani, candidato a la alcaldía de Nueva York, para elogiar su campaña y ofrecerle asesoramiento si gana. Mamdani, de 34 años, lidera las encuestas contra el exgobernador Andrew Cuomo, impulsado por una plataforma de corte socialista democrático.

Chicago: Ciudadanos en pie de guerra contra el ICE

En contraste con los discursos políticos, Chicago vive una escalada de resistencia civil. Los residentes han transformado sus barrios en "zonas de defensa" contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), utilizando redes sociales y chats para compartir la ubicación y vehículos no identificados de los agentes. Estos esfuerzos hiperlocales han logrado frustrar las redadas.

El enfrentamiento ha escalado hasta el uso de gases lacrimógenos por agentes federales en al menos cinco barrios. Cuando agentes del ICE irrumpieron en Lakeview, una residente gritó: "¡No te queremos aquí! ¡Fuera de nuestro barrio!".

La resistencia es unánime. Courtney Conway, residente de Chicago, declaró que «No somos una ciudad violenta. Esto no es una zona de guerra, y creo que estos tipos nos están aterrorizando». La movilización persiste, con comunidades cerrando negocios y rodeando vehículos para impedir arrestos, demostrando que «la comunidad defendió el barrio», como afirmó Baltazar Enríquez, del Consejo Comunitario de Little Village.

