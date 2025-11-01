Donald Trump es alertado por JPMorgan en el caso Epstein

En cuanto a Leon Black, mencionado en la lista de transacciones del SAR, su abogada, Susan Estrich, declaró: “Tras una exhaustiva investigación hace más de cuatro años, el bufete de abogados Dechert concluyó que el Sr. Black solo pagó a Epstein por asesoramiento fiscal y de planificación patrimonial que le ahorró a él y a su familia miles de millones de dólares. Sugerir que Epstein tuvo algún tipo de influencia sobre el Sr. Black es falso y manifiestamente absurdo”.

JPMorgan cerró las cuentas de Epstein en 2013. Respecto a los SAR, Patricia Wexler, portavoz del banco, declaró:

“En general, el único material nuevo aquí son los propios informes de actividades sospechosas (SAR). Estos resumen básicamente la información financiera obtenida en litigios, gran parte de la cual ha sido pública durante años. Los SAR confirman lo que se había inferido desde el principio: el banco presentó informes SAR sobre Epstein desde el inicio, y específicamente cuando lo desvinculó del banco en 2013, y repetidamente entre 2013 y 2019, como era obligatorio”.

Ella añadió: “No parece que ninguna entidad gubernamental ni policial haya actuado en base a esos informes SAR durante años”.

Trump blindado

En 2023, JPMorgan resolvió demandas colectivas con sobrevivientes y con las Islas Vírgenes de USA por un total de US$ 365 millones, sin admitir culpabilidad. El banco ha negado tener conocimiento directo de los delitos de Epstein, afirmando: “La Firma lamenta profundamente haber tenido a Epstein como cliente y jamás habría continuado haciendo negocios con él si hubiera creído que participaba en actividades delictivas”.

