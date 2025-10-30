Escalada entre Vladimir Putin (Rusia) y Donald Trump (USA): Ensayo nuclear y nueva guerra fría

Pero quiero recordar la declaración de [presidente de Rusia, Vladímir] Putin, que ha repetido en numerosas ocasiones, de que si alguien se aparta de la moratoria, Rusia actuará de acuerdo con la situación Pero quiero recordar la declaración de [presidente de Rusia, Vladímir] Putin, que ha repetido en numerosas ocasiones, de que si alguien se aparta de la moratoria, Rusia actuará de acuerdo con la situación

Donald Trump reanudó los ensayos nucleares de USA, pero Putin no se arrodilla

Este 30 de octubre, el presidente Donald Trump ordenó a las Fuerzas Armadas de EE.UU. iniciar "de inmediato" las pruebas de armas nucleares, argumentando que la medida se justifica "debido a los programas de pruebas de otros países", en alusión directa a los ensayos nucleares de Rusia

"Por su tremendo poder destructivo, odiaba hacerlo, ¡pero no tenía otra opción!", aseguró Trump, al sostener que EE.UU. tiene más armas nucleares que cualquier otro país.

El pasado 21 de octubre, el gobierno ruso realizó una serie de pruebas con el misil de propulsión nuclear Burevestnik, el cual recorrió 14.000 kilómetros durante casi 15 horas de vuelo, un lanzamiento en pleno panorama en el que la Casa Blanca evalúa enviar a Kiev los misiles Tomahawk, de largo alcance, y la OTAN está considerando enviar tropas tras el visto bueno de Washington.

"Se trata de la primera aplicación exitosa en el mundo de un propulsor nuclear en un misil crucero destinado al uso militar. Esto permite al Burevestnik superar cualquier desarrollo similar de EEUU y Occidente y les disuade de intentar una confrontación directa con Rusia", comentó a Sputnik el experto militar chino, Qin An.

Además, el experto destacó que el misil tiene un alcance prácticamente ilimitado y posee una capacidad extraordinaria para superar los sistemas de defensa antimisiles, ya que puede volar a muy baja altitud, entre 50 y 100 metros.

Este es un mensaje para Occidente: cualquiera que intente amenazar la existencia de Rusia será alcanzado, esté donde esté. Ni siquiera el territorio de EEUU puede considerarse invulnerable

image El Burevestnik es un misil de crucero de propulsión nuclear lanzado desde tierra que, según el ejército ruso, es capaz de evadir las defensas aéreas occidentales. Gracias a que funciona con energía nuclear, puede cubrir distancias mucho mayores que los misiles convencionales. “Es un pequeño Chernóbil volador”, dijo el general Gerasimov.

El mismo lunes del lanzamiento del Burevestnik, el presidente estadounidense Donald Trump sostuvo que lo consideraba "inapropiado".

No creo que sea apropiado. Una guerra que debería haber durado una semana ya casi cumple cuatro años. Esto es lo que debería hacer (Putin), en lugar de probar misiles

"Saben que tenemos un submarino nuclear, el mejor del mundo, justo frente a sus costas. Así que, bueno, no tiene que recorrer 8.000 millas (unos 12.800 kilómetros)", insistió el jefe de la Casa Blanca.

“No están jugando con nosotros. Nosotros tampoco estamos jugando con ellos”, continuó el presidente Trump, antes de reiterar su exigencia de que Putin ponga fin a la guerra en Ucrania.

