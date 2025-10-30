Rusia informó este jueves (30/10/25) que reaccionará de manera sistemática y proporcional a los ensayos nucleares de Estados Unidos, tras las declaraciones de Donald Trump en las que anunció que había dado la orden al Pentágono de reanudar las pruebas con armas nucleares, una decisión tomada luego de que el gobierno de Vladimir Putin desplegara una demostración de fuerza con el reciente lanzamiento del misil Burevestnik y los ensayos con el dron submarino Poseidón.
AMENAZA ABIERTA
Escalada entre Vladimir Putin (Rusia) y Donald Trump (USA): Ensayo nuclear y nueva guerra fría
Rusia dice que retomará los ensayos nucleares si "Estados Unidos lo hace primero", tras los dichos de Trump que ordenó al Pentágono realizar ensayos con armas atómicas. Tremenda escalada entre el Kremlin y Washington.
La escalada de tensiones y la amenaza nuclear entre Washington y el Kremlin acontece en un actual contexto en el que el presidente estadounidense, Donald Trump, canceló su reunión con el líder ruso y mientras evalúa enviar misiles de largo alcance Tomahawk al frente de guerra ucraniano en represalia por la falta de predisposición de Putin a un alto al fuego en Ucrania.
Al respecto de la reanudación de las pruebas nucleares por parte de Estados Unidos, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, recordó este jueves que sigue en vigor una moratoria sobre los ensayos nucleares (Tratado New Start, al que están suscritos EE.UU. y Rusia) y que si Washington se aparta de ello responderá en consecuencia. Al mismo tiempo, aclaró que las pruebas rusas con los misiles Burevestnik, a las que se refirió Trump, no son "nucleares".
"El presidente Trump mencionó en su declaración que otros países están realizando pruebas con armas nucleares. Hasta ahora no sabíamos que alguien estuviera realizando pruebas. Y si de alguna manera se refiere a las pruebas del Burevéstnik, estas no son pruebas nucleares en absoluto", indicó el portavoz ruso.
El vocero del Kremlin también señaló que "todos los países están desarrollando sus sistemas de defensa", al destacar que "EE.UU. es un país soberano y tiene derecho a tomar decisiones soberanas".
Donald Trump reanudó los ensayos nucleares de USA, pero Putin no se arrodilla
Este 30 de octubre, el presidente Donald Trump ordenó a las Fuerzas Armadas de EE.UU. iniciar "de inmediato" las pruebas de armas nucleares, argumentando que la medida se justifica "debido a los programas de pruebas de otros países", en alusión directa a los ensayos nucleares de Rusia
"Por su tremendo poder destructivo, odiaba hacerlo, ¡pero no tenía otra opción!", aseguró Trump, al sostener que EE.UU. tiene más armas nucleares que cualquier otro país.
El pasado 21 de octubre, el gobierno ruso realizó una serie de pruebas con el misil de propulsión nuclear Burevestnik, el cual recorrió 14.000 kilómetros durante casi 15 horas de vuelo, un lanzamiento en pleno panorama en el que la Casa Blanca evalúa enviar a Kiev los misiles Tomahawk, de largo alcance, y la OTAN está considerando enviar tropas tras el visto bueno de Washington.
"Se trata de la primera aplicación exitosa en el mundo de un propulsor nuclear en un misil crucero destinado al uso militar. Esto permite al Burevestnik superar cualquier desarrollo similar de EEUU y Occidente y les disuade de intentar una confrontación directa con Rusia", comentó a Sputnik el experto militar chino, Qin An.
Además, el experto destacó que el misil tiene un alcance prácticamente ilimitado y posee una capacidad extraordinaria para superar los sistemas de defensa antimisiles, ya que puede volar a muy baja altitud, entre 50 y 100 metros.
El mismo lunes del lanzamiento del Burevestnik, el presidente estadounidense Donald Trump sostuvo que lo consideraba "inapropiado".
"Saben que tenemos un submarino nuclear, el mejor del mundo, justo frente a sus costas. Así que, bueno, no tiene que recorrer 8.000 millas (unos 12.800 kilómetros)", insistió el jefe de la Casa Blanca.
“No están jugando con nosotros. Nosotros tampoco estamos jugando con ellos”, continuó el presidente Trump, antes de reiterar su exigencia de que Putin ponga fin a la guerra en Ucrania.
