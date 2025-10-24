Donald Trump, nuevo rival de Vladimir Putin: Sin alto al fuego y furia por los Tomahawk

Embed ☝️️Putin comenta el posible lanzamiento de misiles Tomahawk contra Rusia



El presidente Vladímir Putin declaró que la respuesta de Moscú en caso de ataques de Kiev contra territorio ruso con misiles Tomahawk será "seria, por no decir arrolladora".



Trump se hartó de Putin: sanciones, cancelación de cita y misiles de largo alcance

Este miércoles, el Gobierno de Trump impuso sanciones sustanciales a las dos mayores compañías petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, responsables de la producción de más del 60% del crudo, en un intento por asfixiar el aparato de financiación del frente de guerra ruso ante la falta de predisposición de parte de Putin a un alto al fuego en Ucrania bajo el argumento de la ausencia de garantías territoriales para el Kremlin en la posguerra.

“Ahora es el momento de detener la matanza y de un alto el fuego inmediato”, dijo este jueves el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. “El Tesoro está preparado para tomar nuevas medidas, si es necesario, para apoyar el esfuerzo del presidente Trump por poner fin a otra guerra. Animamos a nuestros aliados a unirse a nosotros y a cumplir con estas sanciones”, sentenció.

"Ante la negativa del presidente Putin a detener esta guerra sin sentido, el Departamento del Tesoro impone sanciones a dos de las más importantes compañías petroleras que financian la maquinaria de guerra del Kremlin", agregó en el comunicado oficial del Departamento del Tesoro estadounidense.

Son las primeras sanciones directas de Trump contra el gobierno de Rusia durante este segundo mandato, lo que afecta a las gigantes petroleras rusas Lukoil y Rosneft, así como a casi tres docenas de sus filiales, a sabiendas de que el petróleo es una de las mayores fuentes de ingresos de Rusia.

image Tras el anuncio de las sanciones, los futuros del crudo Brent, el petróleo de referencia mundial, subieron más del 5% durante el juves

Al ser preguntado en la Casa Blanca por qué la administración había decidido actuar contra las empresas en ese momento, Trump respondió: "Simplemente sentí que era el momento. Esperamos mucho tiempo". Luego publicó la lista de sanciones en redes sociales e instó a Moscú a aceptar un "alto el fuego inmediato".

Para The Wall Street Journal, "la paciencia del presidente finalmente se agotó, según informaron funcionarios, tras concluir que Putin lo estaba presionando y tras seguir viendo imágenes de los ataques rusos en Ucrania. Horas después de que Trump cancelara una cumbre prevista con Putin en Budapest, considerándola una pérdida de tiempo, Rusia lanzó nuevos ataques con misiles y drones contra Ucrania, impactando varios edificios, incluida una guardería. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que el ataque demostraba que Rusia no había recibido suficiente presión externa para negociar".

Putin amenaza a Trump con entrar en guerra con Washington

El mandatario ruso, Vladimir Putin, dijo este jueves, tras conocer las sanciones estadounidenses a dos empresas petroleras y luego de los rumores del envío de misiles de largo alcance a Kiev, que está dispuesto a entrar en una contienda directa con Washington si su país resulta atacado con los Tomahawk.

Putin declaró que la respuesta de Moscú en caso de ataques de Kiev contra territorio ruso con misiles Tomahawk será "seria, por no decir arrolladora".

image Putin: Responderemos con seriedad en caso de ataques con misiles Tomahawk

Al mismo tiempo, calificó de "graves" las sanciones estadounidenses contra las compañías petroleras rusas, aunque descartó que realmente ello tenga un impacto significativo en la economía de Rusia.

No obstante, el Banco Central (BC) ruso redujo este viernes las previsiones de crecimiento del PIB para este año a entre un 0,5% y 1%, después de las sanciones aprobadas por Estados Unidos contra Rosneft y Lukoil. Hasta hoy las estimaciones de crecimiento interanual de Rusia eran de entre un 1 % y 2 % para 2025, según publicó en su informe tras una reunión de su consejo de dirección.

"Van a tener consecuencias, pero no un impacto significativo en nuestro bienestar económico", precisó Putin. Sin embargo, dijo que está confiado, ya que afirmó que es "imposible" reemplazar los hidrocarburos rusos en el mercado internacional.

Asimismo, aseveró que las nuevas sanciones de Washington contra los dos gigantes energéticos rusos perjudican al desarrollo de la relación bilateral, al tiempo que buscan presionar a Moscú, pero "ningún país que se respete toma decisiones bajo presión".

Sin embargo, se mostró dispuesto a continuar con el "diálogo" con Washington, aunque el actual inquilino de la Casa Blanca haya aplazado la reunión prevista en Hungría para poner fin a la guerra en Ucrania. Trump la canceló bajo el argumento de que era una "reunión desperdiciada" ante la falta de predisposición del lado ruso, según sus palabras.

El diálogo siempre es una mejor alternativa a la confrontación, a las disputas y especialmente a la guerra El diálogo siempre es una mejor alternativa a la confrontación, a las disputas y especialmente a la guerra

Al igual que Putin, quien tildó de "graves" a las sanciones, el portavoz presidencial Dmitri Peskov, desafió a Trump. "Veremos, si Dios quiere, qué pasará en seis meses...Ya vemos lo que ocurre ahora y vemos lo que ocurría hace un año, hace dos", advirtió Dmitri Peskov en su rueda de prensa telefónica diaria, en respuesta a la afirmación de Trump de que "veremos dentro de seis meses" si Rusia es inmune a las sanciones estadounidenses.

"Dios mediante, veremos qué pasará en seis meses, en un año...En estos momentos estamos analizando las sanciones (...) Obviamente, haremos lo que mejor corresponda a nuestros intereses. Esa es la clave en nuestras acciones. Nosotros no actuamos contra nadie, sino a favor de nosotros mismos. Eso es lo que haremos", afirmó.

