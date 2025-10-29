Miércoles 29 denso: Dólar, reformas, Kirchner sí / Kirchner no y guerra narco en Río de Janeiro

El dólar de cada día en instancias decisivas: el mensaje es 'sigue sigue' pero no todos lo creen. En tanto, los Kirchner tienen tormenta en avance. En el plano internacional, en Río de Janeiro el narco está en guerra con el poder político (explosiones, sangre y balas).
Pero a no engañarse, el debate también es interno, e inclusive ya llegó a la sede partidaria, en la calle Matheu de la Ciudad de Buenos Aires, en la noche del martes 28/10:
Embed
TRAS LA DERROTA, EL PASE DE FACTURAS: CARTELES CONTRA MÁXIMO KIRCHNER EN EL PJ BONAERENSE
"Basta de herederos y bendecidos", "Máximo: el PJ no es tu juguete" y "El Partido Justicialista no es tu monarquía" son algunas de las consignas anónimas contra el presidente del… pic.twitter.com/T8ULMI6Lmc
El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, celebró los resultados electorales del domingo pasado y aseguró que el respaldo en las urnas le permitirá al Gobierno “trabajar con mayor facilidad en el Congreso”.
En diálogo con la radio LT9, sostuvo que la ciudadanía "reconoció" el "esfuerzo y claridad" con que "se encararon estos dos años de gestión tan difíciles".
Francos aseguró que el oficialismo buscará impulsar reformas laboral y tributaria con la nueva composición del Congreso.
Al ser consultado por el vínculo con los mandatarios provinciales, Francos subrayó la importancia de los gobernadores en esta etapa política.
"Van a tener un rol muy importante, como lo han tenido cuando trabajamos temas importantes como la Ley Bases y el RIGI", apuntó.
En ese sentido, valoró especialmente la relación con el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro.
Lo calificó como un "colaborador que siempre ha sido parte de esto, más allá de las diferencias ideológicas" y destacó la relación personal que tienen: "Vamos a trabajar muy bien en conjunto y con toda la buena voluntad", afirmó.
El nivel general de actividad registró en septiembre un crecimiento interanual de 4,1%, pero cayó 0,8% con relación a agosto de este año.
De esta manera, la actividad acumuló para los primeros nueve meses del año una suba de 5,7% y en consecuencia el tercer trimestre del año cierra con una caída de 0,3% respecto del segundo.
La información se desprende del Índice General de Actividad (IGA-OJF) elaborado por la consultora de Orlando Ferreres.
El IGA-OJF utiliza 122 series estadísticas para su construcción, y el último dato es una estimación preliminar sujeta a revisión.
El avance de 4,1% en la comparación interanual fue impulsado principalmente por la intermediación financiera y la actividad en minas y canteras.
La intermediación financiera registró un avance interanual de 24,5% y la actividad de minas y canteras un crecimiento de 4,7% para el noveno mes. En detalle, la producción de petróleo crudo registró un incremento de 13,6% en el sector de Minas y Canteras.
En contraste, la industria manufacturera mostró la mayor incidencia negativa en septiembre, con una contracción de 1,1% de forma anual. La agricultura y ganadería anotó una contracción de 0,5% en la comparación anual.
De acuerdo con el informe, “de confirmarse esta baja en las cuentas nacionales estaríamos frente a una recesión en sentido técnico”.
Señalando las perspectivas futuras, el informe indica que algunas incertidumbres fueron despejadas “luego del resultado electoral favorable al oficialismo, que relajó la tensión cambiaria y parece restablecer la confianza sobre el modelo económico”.
Sin embargo, se aclara que “por sí solo esto no logrará reactivar la marcha de la actividad, pero ofrece un contexto más favorable para recomponer los ingresos, el consumo y la inversión, llevando a una salida del actual estancamiento”.
Live Blog Post
29-10-2025 11:57
Un momento de reflexión sobre la coyuntura
No hay reforma laboral preparada (la diputada nacional Romina Diez ya aclaró que lo que circula es un proeycto personal de hace 1 año) ni proyecto definido de reforma tributaria. Son temas que se arrojan 'a la parrilla' para generar debate mientras se define una reestructuración de la deuda externa aprovechando un riesgo país menor (tema muy interesante para algunos por las comisiones que genera). Pero ¿qué pasa con la inflación? El índice Mayoristas envía mensaje y el índice Minoristas también, según Urgente24.
@alfreserramanci: Después de una derrota electoral, suele permear muchísimo el relato del ganador en las tropas derrotadas. Desde el lunes hay una matriz de opinión muy dominante que explica el resultado electoral porque lograron dar estabilidad a los precios y a otras variables económicas. Realmente niego la mayor.
Doy dos razones para refutar esta hipótesis:
1ª. No sé dónde compran los que dicen que los precios en Argentina están estables. O que han controlado los precios. Sinceramente no entiendo dónde compran. Si miras el precio de un kilo de carne picada, o el precio de un litro de leche, o del aceite, o lo que sea, todo ha subido y mucho. Y sigue subiendo. Si miras el precio del gas, de la electricidad, de la telefonía, de los peajes, del subte, etc. todo ha subido mucho y sigue subiendo. Solo hay que salir a la calle a comprar lo que sea, para ver como subió todo desde la llegada de Milei y cómo sigue subiendo. No para de subir. Y si no quieren salir a la calle, miren los datos oficiales del Indec, rubro por rubro. Adjunto dos cuadros que son elocuentes en cuanto a la subida imparable de precios.
Y por cierto, tampoco ha habido estabilidad del tipo de cambio. Véase la evolución del tipo de cambio desde que llegó Milei. No entiendo sinceramente dónde encuentran esta razón de la estabilidad.
2ª. Insisto en no confundir al todo con la parte. Insisto en no considerar a la toda la sociedad monolítica. Insisto en aclarar que el 40% de los que fueron a votar, o el 27% del padrón electoral, son los que han apoyado a Milei, y por tanto, este sector es el que realmente ha podido 'aceptar el verso de la estabilidad', o ha podido 'tener miedo ante la extorsión de Trump', o el que no le importa la corrupción en sus propias filas o tener un candidato vinculado al narco. No le quito importancia a ese infalible 40% que siempre vota ideas y convicciones conservadoras, y que Milei ha logrado representar y cohesionar. No le quito ni un ápice de importancia. Pero por favor no le quitemos importancia al otro 60% que no apoya a Milei en las urnas. Tampoco le quitemos importancia a todos los que no fueron a votar.
@edugaresp: Los precios siguen subiendo, pero suben menos que antes. En parte porque la gente tiene menos capacidad económica por la motosierra, en parte porque el peso está artificialmente inflado gracias a los rescates del FMI y Trump. Es decir, que no es un aspecto positivo ni duradero.
@SebastianSeco: La clave es que los precios suben menos que en 2023. Está fresco ese recuerdo. Pero lo más importante era el miedo a algo aún peor, miedo al derrumbe, catástrofe, colapso, escuchaba en quienes admitían estar mal pero igual votaron a LLA.
@ndchiariello: El problema es que los que votaron a Provincias Unidas S.A y otros de esa ideología también votaron apoyando a Milei ya que esos gob seguirán protegiendo su destrucción de derechos así es mucho mas del 40% es el que tiene a disposición Milei para su sádica administración.
@matilsov: Basta con recorrer supermercados para darse cuenta que hay mucha variedad de precios y que puedes conseguir productos que en 2023 costaban el doble o el triple que ahora. Además se abrieron créditos hipotecarios y muchos productos costosos se pueden pagar en muchas más cuotas.
@76roxy: La sociedad ha votado en contra de, no a favor de este gobierno. Porque es así como lo relata, con la complicidad de los medios hegemónicos y el relato del gobierno han captado la sensibilidad del electorado que sin importar el resultado deben trabajar para sobrevivir.
Río de Janeiro está sumida en un estado de guerra tras el operativo policial lanzado este martes, por orden de la Gobernación del bolsonarista Cláudio Castro. Fue una jornada de furia y de violencia extrema entre las fuerzas del orden y el crimen organizado, que aún incluye el despliegue de helicópteros y tanques de guerra de la Policía Militar en las favelas del Complejo do Alemão y Penha, para dar batalla contra el Comando Vermelho (CV), el cártel narcotraficante que tiene su bastión en esa ciudad. Este grupo lanzó granadas con drones y abrió fuego con fusiles y armas de alto calibre contra los efectivos policiales.
El dólar oficial cotiza este miércoles 29 de octubre a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en las pantallas del Banco de la Nación Argentina (BNA). Por su parte, el dólar blue opera a $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta en la Ciudad de Buenos Aires. Por su parte, el dólar mayorista abre la jornada a $1.470.
Martín Llaryora va a esperar que pase la tormenta protegiendo lo suyo, pero no se quedará sentado. Tampoco va a postergar sus sueños de proyección nacional; sin embargo, se trata de un volver a empezar, como si fuera 2023, con la única diferencia que 2027 está más cerca, pero eso tampoco lo desvelará.
El gobernador de Córdoba, y líder, aunque compartido, del peronismo cordobés está haciendo un recuento de lo que tiene, detallado, con nombres y apellidos, qué le quedó realmente después de estas elecciones; lo de Provincias Unidas a nivel nacional hay que seguirlo y ver qué sucede, cómo evoluciona, puede ser un capital , pero hoy no se puede asegurar eso, hoy le sirve más a Juan Schiaretti que a Llaryora, alejarse definitivamente del peronismo nacional no será una carta definitiva porque le está cediendo a Natalia De la Sota un camino que hoy es de él, como gobernador y conductor.
Sobre ese marco, De la Sota dialogó con Radio Mitre y desmintió haber recibido ofertas del peronismo para ser la número dos de Schiaretti: "Yo no recibí ningún llamado de ningún tipo, ninguna oferta. Me hubiese encantado un llamado de invitación a discutir política".
Tras la victoria en las urnas, el Gobierno empieza a mover las fichas para avanzar con las reformas que venía postergando por no contar con los legisladores oficialistas en el Congreso. Además de los votos propios, el jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, comenzará a buscar el aval de los gobernadores "dialoguistas" para aprobar los proyectos del Ejecutivo.
Este martes, el funcionario nacional comenzó a realizar contactos informales con un grupo de mandatarios provinciales, entre los que se encuentra Maximiliano Pullaro, para buscar consensos que permitan avanzar en la aprobación de una agenda parlamentaria que incluye el Presupuesto 2026 y las reformas impositiva y laboral.
Los primeros en recibir la comunicación fueron los aliados de la Casa Rosada en estas elecciones: Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. En tanto, también fueron convocados los mandatarios que integraron el espacio Provincias Unidas: Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) e Ignacio Torres (Chubut).
La invitación también fue recibida por Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Poggi (San Luis), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta).
Entre los peronistas que sí están convocados se encuentran Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), ambos ganadores de este domingo, y también el líder del Frente Cívico de Santiago, Gerardo Zamora (Santiago del Estero).
Sobre estos proyectos, el gobernador de Santa Fe se refirió tras su participación en la 13.ª edición de la Semana del Comercio Exterior 2025, en la ciudad de Santa Fe: "Vamos a acompañar todo lo que entendemos que está bien y las reformas que hay que llevar adelante, como la laboral y la impositiva".
"Hay que tener mejores leyes laborales, pero no solo para los empresarios, con una mirada que fortalezca a las pymes; también para los trabajadores, para generar trabajo", afirmó.
Asimismo, desde el gobierno provincial admitieron que recibieron la invitación para un encuentro a concretarse en Casa Rosada el próximo jueves, pero aún no resolvieron su concurrencia.
Live Blog Post
29-10-2025 11:00
En la CGT cayó mal el baile de Cristina en el balcón... pero las reformas de Javier Milei tampoco son bien vistas
CAYÓ MAL EN LA CGT EL BAILE DE CRISTINA KIRCHNER EN EL BALCÓNHéctor Daer Uno de los integrantes de la conducción de la central gremial peronista manifestó su malestar por la particular escena que protagonizó la exPresidente en su detención domiciliaria cuando había desazón… pic.twitter.com/TRDhnUSpcZ
Sin embargo, desde la CGT también alertaron ante la reforma laboral que impulsa el Gobierno. Daer aseguró que "no hay ninguna negociación de ningún tipo" con la gestión libertaria y adelantó que habrá "paros y movilizaciones" para evitar que suceda. También llamó "delirio" al supuesto "salario dinámico" que pretenden desde Casa Rosada y tildó de"invento" el presunto "banco de horas" que reemplazaría las horas extra.
La Corte Suprema rechazó este martes más de una veintena de recursos presentados por Cristina Kirchner y otros implicados en la causa Cuadernos, como el exministro de Planificación Julio de Vido, y avaló el inicio del juicio oral, previsto para el jueves 6 de noviembre.
El Máximo Tribunal no dio lugar a la solicitud de la defensa de quien fuera dos veces presidente de la Nación sobre el rechazo de la ampliación de su procesamiento a 175 supuestos de cohecho pasivo, en calidad de coautora, todos ellos en concurso real.
A su vez, negó el pedido de los representes legales de la nulidad de elevamiento a juicio, del recusamiento al juez de Casación Gustavo Hornos y de los cuestionamientos al expediente que analiza los subsidios en transporte.
Por otro lado, el órgano que componen los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti falló en contra de De Vido, quien también buscaba evitar la ampliación de su procesamiento.
A su vez, rechazó recursos presentados por Mario Ludovico Rovella, Carlos Wagner, Juan Carlos De Goycoechea, Cristóbal Manuel López, Patricio Gerbi, Ricardo Esteban Scuncia y Aldo Benito Roggio, entre otros.
De esta forma, avaló el comienzo del juicio que buscará determinar un esquema de coimas que eran pagadas por empresarios a funcionarios públicos con el fin de sostener sus contratos con el Estado. En este contexto, la acusación que pesa sobre Cristina es la de ser jefa de una asociación ilícita.
Se trata de un nuevo revés para la titular del Partido Justicialista (PJ), luego de que el pasado jueves los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, del Tribunal Oral Federal N° 7, negaran su sobreseimiento por adelantado y previo al juicio.
Live Blog Post
29-10-2025 10:44
Pablo Quirno asumió con promesas debajo del brazo para las provincias
Pablo Quirno asumió este martes (28/10) como nuevo canciller. Al jurar en el salón blanco de la Casa Rosada al prestar remarcó que buscará "seguir consolidando la relación con los Estados Unidos" y profundizar "la inserción internacional con mayor comercio e inversiones".
Un día más tarde, aseguró que desde la Cancillería "le vamos a dar a todas las provincias argentinas el apoyo necesario para que aumenten las inversiones y el comercio del mundo". A través de su cuenta oficial de X, hizo foco en un pedido del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.
Los Kirchner no tienen respuesta al pedido de Pointier a la izquierda europea:
"Equidad significa también, y sobre todo, un Estado que funciona. Hasta ahora no ha funcionado ni con el panperonismo ni con los neolibertarios.
Pointier se atreve a deslizar propuestas para ese nuevo DOGE:
Auditar la acción pública para redistribuir los fondos en lugar de recortarlos (identificar los gastos poco útiles, simplificar drásticamente las estructuras administrativas para liberar márgenes, suprimir los programas «vidriosos» con escaso impacto social).
Reinvertir masivamente en funciones vitales (salud de proximidad, educación, vivienda y movilidad verde).
Medir el impacto social real (indicadores de satisfacción, acceso a los derechos, igualdad territorial y presupuestos orientados por objetivos cualitativos en lugar de por renovación mecánica).
Utilizar la tecnología (incluyendo la Inteligencia Artificial) para simplificar (ventanillas únicas digitales, IA para tareas repetitivas, datos abiertos para la transparencia y la evaluación), sin depender de tecnologías extranjeras y con el objetivo sincero de aumentar el acceso a los derechos."
Tranquilos: no hace falta inventar cosas sobre el proyecto de ley de reforma laboral que presenté HACE UN AÑO !!Solo hace falta leer.(Lo sé, es un desafío para algunos… pero se puede). Hace un año presenté el puntapié inicial de esta reforma.La que presentaremos ahora es… pic.twitter.com/mUb61fXZwQ
Christian Buteler:La falta de transparencia de información pública financiera se está haciendo cada vez más notoria. Una verdadera pena y un paso atrás a lo mucho que se había avanzado en este sentido en el período 2016-2017.
@NieveJuancito:90% la tasa de descubierto para empresas (dato del el lunes el martes no mejoro). Hace 3 meses me quejaba de una tasa del 60% y me decían que era transitorio y que no tenia q anualizar. Es inviable la actividad con este nivel y volatilidad de tasas. Esto es de lo primero que debería atender el gobierno. Naturalmente cambiar esto implica un cambio en la naturaleza del régimen cambiario (si es a este dolar o mas alto dependerá del ingreso de capitales del exterior). Espero que a partir del lunes (sigo corriendo el arco) empiecen a desandar la locura que hicieron con los encajes.
Embed
90% la tasa de descubierto para empresas (dato del el lunes el martes no mejoro). Hace 3 meses me quejaba de una tasa del 60% y me decían que era transitorio y que no tenia q anualizar.Es inviable la actividad con este nivel y volatilidad de tasas.Esto es de lo primero que… pic.twitter.com/baMvEqS1uJ
Ahh. Estos días van a salir empresas petroleras a captar fondos del exterior. Dejemos de pensar estas cosas como tuviésemos cepo. Sin cepo lo q importa es la demanda de pesos. Acaso creen ustedes que Tecpetrol o YPF, que tienen negocios dolarizados, van a vender los dólares y quedarse en pesos y timbiarse su capital a un movimiento cambiario?
Santiago Bulat:Creo que con cambiar el computo de encajes de diario a mensual algo de volatilidad deberías podes bajar rápido sin demasiado problema.
Ricardo Garcia:los únicos que lo venimos viendo somos los que tenemos pymes.
@NieveJuancito: La viene sintiendo. Y las grandes tambien. Cada dia escucho mas empresas grandes con problemas.
@LlantosDeChouza: Estás leyendo todo mal. Es transitorio y va a bajar sin necesidad de ningún cambio monetario.
@NieveJuancito: Puede ser. Charlamos en unos días.
@AMA_SAR: Si el tipo de cambio depende del ingreso de us$ y no de la demanda genuina de dinero, nunca tendràs estabilidad macro.
@timbafin: El viernes vence el S30O5 Veremos si se liberan pesos la semana próxima.
Sin embargo, pueden ocurrir sorpresas en las demandas de los gobernadores, a quienes el Ejecutivo Nacional espera con un listado de pedidos contra beneficios financieros.
Por ejemplo, las provincias que orillan con el río Paraná tienen la cuestión de la Hidrovía, que abordó la ministra y senadora nacional electa Patricia Bullrich, con mucha desinformación, durante su visita a Diputados.
"Ahora, imagine el lector a 2 buques amarrados en el puerto de la Ciudad de Buenos Aires que se disponen a remontar el Paraná con destino a Asunción del Paraguay.
Ambos deben cargar combustible en el mismo “surtidor”, uno tiene bandera argentina y el otro es paraguayo.
Sin embargo, aunque usted no lo crea, el paraguayo solo pagará por el valor neto del combustible mientras que el argentino sumará a la factura el 21% de IVA y todos los demás impuestos internos como cualquier automovilista que llena su tanque. ¿A qué sindicato marítimo o fluvial le debemos reclamar por esto?
Imagine también el lector que tripulantes de una y otra embarcación a igualdad de cargo a bordo llevan a sus bolsillos una suma de dinero similar con la única diferencia que por cada peso que cobra el paraguayo su empleador tributa 0,10 de carga fiscal mientras que el empleador argentino paga 0,53.
¿Quién es el corrupto sindicalista que exige al empresario argentino tributar el 35% de Ganancias, el 21% de IVA sobre la facturación, el 3% de ingresos brutos convenio multilateral mas impuestos internos varios mientras que el colega paraguayo paga solo 10% de ganancias y 10% de IVA? (...)".
Embed
Burrada de Bullrich: Los marinos paraguayos ganan mas, en muchos casos, q los argentinos. Pero los costos laborales son el 10%. Empecemos por ahí. Y los costos laborales no bajan porq el Estado reclama ese dinero. pic.twitter.com/hQmI1xPAhw
Bloomberg: "Las manifestaciones desatadas por la sorprendente elección del presidente argentino Javier Milei han sido impresionantes, con los precios de los bonos registrando ganancias récord y el mercado de valores disparándose un 30% en dos días mientras los inversores volvían en masa a los mercados.
Sin embargo, la euforia pasó por alto en gran medida a la moneda del país, el eje de los planes de Milei para rehacer la economía argentina."
@NieveJuancito: Lo que pregunte el dia de la primera intervencion: Vende el tesoro de EEUU y el BCRA absorbe pesos? El BCRA encontró la forma de intervenir en el medio de la banda? lo hacia el tesoro de EEUU por cuenta y orden del BCRA? Cada vez tengo menos dudas q o es una letra dolar link, o compraron cobertura futuros/ndf. Tio Scott va a ganar (por suerte) pero eso ya era asi el viernes antes de la elección.
Embed
Lo que pregunte el dia de la primera intervencion: Vende el tesoro de EEUU y el BCRA absorbe pesos? El BCRA encontró la forma de intervenir en el medio de la banda? lo hacia el tesoro de EEUU por cuenta y orden del BCRA?Cada vez tengo menos dudas q o es una letra dolar link, o… https://t.co/ldbftee3jF
La Justicia Electoral de todo el país empezará desde esta tarde y mañana el escrutinio definitivo, que dejaron como ganador categórico a La Libertad Avanza. Si bien la oposición no se ilusiona con que haya modificaciones sustanciales que alteren el reparto de bancas, la expectativa está (la esperanza es lo último que se pierde...).
Deja tu comentario