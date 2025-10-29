Miércoles 29 denso: Dólar, reformas, Kirchner sí / Kirchner no y guerra narco en Río de Janeiro

Live Blog Post

Un momento de reflexión sobre la coyuntura

No hay reforma laboral preparada (la diputada nacional Romina Diez ya aclaró que lo que circula es un proeycto personal de hace 1 año) ni proyecto definido de reforma tributaria. Son temas que se arrojan 'a la parrilla' para generar debate mientras se define una reestructuración de la deuda externa aprovechando un riesgo país menor (tema muy interesante para algunos por las comisiones que genera). Pero ¿qué pasa con la inflación? El índice Mayoristas envía mensaje y el índice Minoristas también, según Urgente24.

Interesante cruza en X:

@alfreserramanci: Después de una derrota electoral, suele permear muchísimo el relato del ganador en las tropas derrotadas. Desde el lunes hay una matriz de opinión muy dominante que explica el resultado electoral porque lograron dar estabilidad a los precios y a otras variables económicas. Realmente niego la mayor.

Doy dos razones para refutar esta hipótesis:

1ª. No sé dónde compran los que dicen que los precios en Argentina están estables. O que han controlado los precios. Sinceramente no entiendo dónde compran. Si miras el precio de un kilo de carne picada, o el precio de un litro de leche, o del aceite, o lo que sea, todo ha subido y mucho. Y sigue subiendo. Si miras el precio del gas, de la electricidad, de la telefonía, de los peajes, del subte, etc. todo ha subido mucho y sigue subiendo. Solo hay que salir a la calle a comprar lo que sea, para ver como subió todo desde la llegada de Milei y cómo sigue subiendo. No para de subir. Y si no quieren salir a la calle, miren los datos oficiales del Indec, rubro por rubro. Adjunto dos cuadros que son elocuentes en cuanto a la subida imparable de precios.

Y por cierto, tampoco ha habido estabilidad del tipo de cambio. Véase la evolución del tipo de cambio desde que llegó Milei. No entiendo sinceramente dónde encuentran esta razón de la estabilidad.

2ª. Insisto en no confundir al todo con la parte. Insisto en no considerar a la toda la sociedad monolítica. Insisto en aclarar que el 40% de los que fueron a votar, o el 27% del padrón electoral, son los que han apoyado a Milei, y por tanto, este sector es el que realmente ha podido 'aceptar el verso de la estabilidad', o ha podido 'tener miedo ante la extorsión de Trump', o el que no le importa la corrupción en sus propias filas o tener un candidato vinculado al narco. No le quito importancia a ese infalible 40% que siempre vota ideas y convicciones conservadoras, y que Milei ha logrado representar y cohesionar. No le quito ni un ápice de importancia. Pero por favor no le quitemos importancia al otro 60% que no apoya a Milei en las urnas. Tampoco le quitemos importancia a todos los que no fueron a votar.

@edugaresp: Los precios siguen subiendo, pero suben menos que antes. En parte porque la gente tiene menos capacidad económica por la motosierra, en parte porque el peso está artificialmente inflado gracias a los rescates del FMI y Trump. Es decir, que no es un aspecto positivo ni duradero.

@SebastianSeco: La clave es que los precios suben menos que en 2023. Está fresco ese recuerdo. Pero lo más importante era el miedo a algo aún peor, miedo al derrumbe, catástrofe, colapso, escuchaba en quienes admitían estar mal pero igual votaron a LLA.

@ndchiariello: El problema es que los que votaron a Provincias Unidas S.A y otros de esa ideología también votaron apoyando a Milei ya que esos gob seguirán protegiendo su destrucción de derechos así es mucho mas del 40% es el que tiene a disposición Milei para su sádica administración.

@matilsov: Basta con recorrer supermercados para darse cuenta que hay mucha variedad de precios y que puedes conseguir productos que en 2023 costaban el doble o el triple que ahora. Además se abrieron créditos hipotecarios y muchos productos costosos se pueden pagar en muchas más cuotas.

@76roxy: La sociedad ha votado en contra de, no a favor de este gobierno. Porque es así como lo relata, con la complicidad de los medios hegemónicos y el relato del gobierno han captado la sensibilidad del electorado que sin importar el resultado deben trabajar para sobrevivir.

