El Merval y los bonos siguen marcando "fiesta"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Norea_DelCorte/status/1983542693293916403&partner=&hide_thread=false "Voy a esperar a que achique un poco para entrar". pic.twitter.com/Nhzp4ozVSF — Norea Del Corte (@Norea_DelCorte) October 29, 2025

Los ADRs acompañan la tendencia

En Wall Street, los ADRs argentinos también cerraron la jornada con ganancias generalizadas. Edenor (EDN_US) volvió a destacarse con un avance del 13,9%, seguida por Banco Supervielle (SUPV_US) con un 8,6%, Pampa Energía (PAM_US) con un 5,3%, y Grupo Galicia (GGAL_US) con un 4,6%.

image

En el balance mensual, las cifras reflejan una mejora aún más significativa. Supervielle escala un 131,9%, Edenor un 109,5%, Banco Macro un 102,7%, TGS un 58,4% y YPF un 42,2%. Los papeles financieros concentran gran parte del flujo comprador, con los inversores anticipando una reactivación del crédito y del margen financiero en un contexto de tasas reales todavía positivas y expectativas de menor intervención estatal.

Sin embargo, la disparidad en los rendimientos anuales marca que la recomposición recién empieza. Globant (-72%), Meli (-1,2%) y Loma Negra (-11,6%) aún no logran despegar del todo, evidenciando que el apetito se concentra principalmente en los sectores más sensibles al ciclo local.

Bonos en dólares

La deuda argentina también se sumó a la fiesta. Los bonos Globales y Bonares cerraron con variaciones positivas en toda la curva. El GD35D ganó 0,8%, el GD46D subió 0,1%, y el AL35D se destacó con un avance de 1,2%.

El acumulado mensual muestra una recuperación sostenida, con alzas que oscilan entre 17% y 28%. El AL29D sube 24,9%, el AE38D 26,4% y el GD35D 26%, lo que sugiere una mejora gradual en la percepción de riesgo soberano. A nivel anual, algunos títulos todavía operan en rojo, aunque el mercado ya descuenta que el nuevo equilibrio político y la posible recomposición del acuerdo con el FMI podrían aliviar las primas de riesgo hacia fin de año.

image

El dólar, con leves movimientos

Mientras los activos financieros celebran, el frente cambiario se mantiene estable. El dólar blue cerró en $1.460, con una baja marginal del 0,3%, mientras el MEP operó en $1.467,83 y el CCL en $1.487,10, sin grandes variaciones. El oficial se ubicó en $1.490,69, y el mayorista en $1.465, reflejando el control férreo dentro del esquema de bandas cambiarias.

image

Los bancos mantuvieron cotizaciones dispares. En el Banco Nación, la venta cerró en $1.475, en Galicia en $1.490, y en BBVA en $1.465. La tendencia general muestra calma, con leves ajustes negativos en la mayoría de las entidades.

image

El mercado interpreta que el Gobierno continuará utilizando el esquema de flotación administrada, sin permitir saltos abruptos en el tipo de cambio. El mercado interpreta que el Gobierno continuará utilizando el esquema de flotación administrada, sin permitir saltos abruptos en el tipo de cambio.

Sin embargo, algunos analistas advierten que el margen para seguir acumulando reservas es cada vez más estrecho, lo que podría limitar la capacidad del BCRA para sostener el ritmo de intervención actual.

Optimismo, pero con cautela

La “fiesta” financiera se apoya sobre expectativas y señales políticas más que sobre datos duros de actividad.

El flujo comprador responde al optimismo que generó el resultado electoral y al posicionamiento técnico tras semanas de dolarización previa a los comicios. El flujo comprador responde al optimismo que generó el resultado electoral y al posicionamiento técnico tras semanas de dolarización previa a los comicios.

El desafío de las próximas ruedas será sostener este envión sin que la volatilidad del tipo de cambio ni las tasas reales erosionen el clima de euforia. Con bonos que ya acumulan más de 25% mensual y acciones que en algunos casos duplicaron su valor, el mercado empieza a discutir si aún queda recorrido o si el rally empieza a mostrar señales de agotamiento.

En el corto plazo, el equilibrio parece depender de un delicado juego de expectativas. Si el Gobierno logra mantener el ancla cambiaria, reforzar la disciplina fiscal y acercarse al FMI con un programa creíble, los activos locales podrían seguir recuperando terreno. Pero si el ruido político o los desequilibrios externos reaparecen, el riesgo de corrección podría volver a escena más rápido de lo esperado.

Por ahora, los precios hablan por sí solos. El panel verde domina la pantalla de los inversores y el Merval vive su mejor momento del año.

En una economía aún frágil, el mercado argentino vuelve a mostrar su capacidad de sorprender. En una economía aún frágil, el mercado argentino vuelve a mostrar su capacidad de sorprender.

Más noticias en Urgente24:

Reforma laboral: Peronismo aturdido y la CGT intenta agitar paros y marchas

Juicio por YPF: El Gobierno le pidió más tiempo para entregar los mails de Caputo, Massa y Cía.

Martín Llaryora quiere ser el árbitro de Milei, pero Natalia de la Sota lo discute