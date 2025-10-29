NEO: El robot humanoide con inteligencia artificial que hace "de todo" y cuesta US$20.000

Aunque la compañía asegura que ningún operador puede conectarse sin tu autorización y que los aros de luz alrededor de sus "orejas" cambian de color cuando alguien lo está manejando remotamente, la idea de que un extraño pueda ver, escuchar y moverse por tu casa resulta inquietante para muchos.

El precio que sacude al mercado

El costo de NEO dejó a todos boquiabiertos: USD 20.000 para comprarlo directamente, con un depósito de USD 200 al momento de hacer la preorden. Eso equivale a más de 17 millones de pesos argentinos al cambio actual.

image

Para quienes no puedan pagarlo de contado, existe una opción de suscripción mensual de USD 499 por un mínimo de seis meses, tras lo cual tenés que devolver el robot. Es como alquilar un empleado doméstico robótico, pero mucho más caro y menos eficiente por ahora.

Con este lanzamiento, 1X se adelanta a Tesla y su esperado robot Optimus, en una carrera tecnológica que recién empieza y que promete transformar la forma en que vivimos.

Mientras tanto, el robot humanoide NEO ya tiene su lugar reservado en las casas del futuro, aunque por ahora solo para quienes puedan pagarlo.

