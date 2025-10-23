Microsoft copió descaradamente el navegador de OpenAI y lo lanzó dos días después

La guerra que recién empieza

Aunque ambas compañías llevan semanas planificando sus anuncios, la coincidencia temporal resulta sospechosa. La tensa relación entre Microsoft y OpenAI suma un nuevo capítulo en esta carrera tecnológica donde cada movimiento importa. Para los usuarios, la diferencia real estará en los modelos de IA subyacentes, más que en la apariencia visual de los productos.

image Desde Urgente24 recomendamos, atentamente, el buscador con IA de Perplexity.

La ironía es notable: Microsoft invirtió miles de millones en OpenAI y ahora ambas empresas compiten directamente por el mismo mercado. Lo que comenzó como una alianza estratégica se transformó en una rivalidad cada vez más evidente, con productos que se lanzan casi simultáneamente y apuntan al mismo público.

El timing del lanzamiento no es casualidad. En la industria tecnológica, ser el primero importa, pero ser el más visible también. Microsoft cuenta con la ventaja de tener Edge preinstalado en millones de computadoras con Windows, mientras que OpenAI apuesta por la innovación y la fidelidad de sus usuarios. La batalla recién arranca.

