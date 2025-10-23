La batalla por dominar la inteligencia artificial alcanzó un nuevo nivel de tensión. Microsoft lanzó su renovado Modo Copiloto para el navegador Edge, apenas 48 horas después de que OpenAI presentara Atlas, su propio navegador con IA. ¿Te vas a perder esta locura?
Microsoft copió descaradamente el navegador de OpenAI y lo lanzó dos días después
Mustafa Suleyman presenta el Modo Copiloto para Microsoft Edge con funciones casi idénticas al Atlas de OpenAI.
Dos productos, una misma cara para Microsoft
Mustafa Suleyman, director ejecutivo de Microsoft AI, describió el nuevo producto como "un navegador con IA que se convertirá en tu compañero dinámico e inteligente". El sistema permite al asistente ver y analizar pestañas abiertas, resumir información, comparar datos e incluso realizar acciones como reservar hoteles o completar formularios.
Las capturas de pantalla de ambos lanzamientos revelan un parecido inquietante. Aunque Copiloto para Edge tiene un fondo más oscuro y coloca su función de acompañamiento en una nueva pestaña en lugar de pantalla dividida, la estructura general es prácticamente idéntica. Los dos navegadores comparten la misma visión: un asistente de IA integrado que acompaña al usuario mientras navega.
El Modo Copiloto se lanzó originalmente en julio con funciones básicas, pero no generó el impacto esperado. Ahora, Microsoft apuesta más fuerte con "Acciones" y "Viajes", herramientas que le dan al navegador capacidades más avanzadas.
La guerra que recién empieza
Aunque ambas compañías llevan semanas planificando sus anuncios, la coincidencia temporal resulta sospechosa. La tensa relación entre Microsoft y OpenAI suma un nuevo capítulo en esta carrera tecnológica donde cada movimiento importa. Para los usuarios, la diferencia real estará en los modelos de IA subyacentes, más que en la apariencia visual de los productos.
La ironía es notable: Microsoft invirtió miles de millones en OpenAI y ahora ambas empresas compiten directamente por el mismo mercado. Lo que comenzó como una alianza estratégica se transformó en una rivalidad cada vez más evidente, con productos que se lanzan casi simultáneamente y apuntan al mismo público.
El timing del lanzamiento no es casualidad. En la industria tecnológica, ser el primero importa, pero ser el más visible también. Microsoft cuenta con la ventaja de tener Edge preinstalado en millones de computadoras con Windows, mientras que OpenAI apuesta por la innovación y la fidelidad de sus usuarios. La batalla recién arranca.
