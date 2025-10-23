Vacuna contra el COVID-19 ofrece esperanza contra el cáncer: ¿Por qué?

Ahora, los científicos han estado evaluando cómo el ARNm puede utilizarse para desarrollar vacunas para otras enfermedades infecciosas.

Y por lo visto, este tipo de vacuna también tiene otras capacidades inesperadas contra algunos tipos de cáncer, según el nuevo estudio publicado en Nature.

generic-vaccine-1500x1000.webp Descubren beneficio inesperado de la vacuna contra el COVID-19.

Vacuna contra el COVID-19 y su relación con el cáncer

"Es posible que ya exista una vacuna que ayude a combatir el cáncer", se lee en un artículo de Nature. ¿Por qué lo dicen?

Un grupo de investigadores analizó historiales médicos de más de 1.000 personas y halló que, los pacientes que recibieron tratamiento para ciertos cánceres, lograron vivir más tiempo si se les fue aplicada una vacuna ARNm contra el COVID, a diferencia de aquellos que no fueron vacunados.

Por ejemplo, en pacientes con cierto tipo de cáncer de pulmón, recibir una vacuna de ARNm contra la COVID-19 prácticamente duplicó el tiempo de supervivencia, de 21 a 37 meses, se detalla en Nature.

Los científicos tienen una explicación probable a estos resultados. Y es que, en estudios con ratones se reveló que estas vacunas fortalecen el sistema inmunitario del cuerpo, aumentando la eficacia de las terapias llamadas inhibidores de puntos de control.

Según la Sociedad Americana contra el Cáncer, "los inhibidores de puntos de control no combaten directamente a las células cancerosas, sino que funcionan al ayudar al sistema inmunitario a identificar más eficazmente a las células cancerosas para combatirlas en cualquier parte del cuerpo en donde se encuentren".

Adam Grippin, oncólogo radioterapeuta del Centro Oncológico MD Anderson en Houston, Texas, coautor del informe, dijo a Nature que, “la vacuna de ARNm contra la COVID-19 actúa como una sirena y activa el sistema inmunitario en todo el cuerpo”, incluso dentro del tumor, donde “comienza a programar una respuesta para eliminar el cáncer”.

"Nos sorprendieron los resultados en nuestros pacientes”, agregó.

"La molécula que impulsa esas vacunas específicas, el ARNm, parece ayudar al sistema inmunológico a responder mejor al tratamiento contra el cáncer, concluyeron investigadores del Centro de Cáncer MD Anderson en Houston y la Universidad de Florida", reseña la AP.

Los investigadores creen que los resultados son prometedores y están preparando un estudio más riguroso. Finalmente, esto podría allanar el camino para nuevas vacunas de ARNm contra el cáncer.

