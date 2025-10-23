urgente24
ACTUALIDAD Milei > Rosario > Congreso

"LLEGAMOS DE PIE, NO PODEMOS SOLOS"

Milei culpó en Rosario por la crisis económica a la "máquina de impedir" y el "congreso destituyente"

“Vamos a cambiarle la cara al Congreso para lograr los cambios estructurales que Argentina necesita” dijo el presidente Javier Milei en el cierre partidario nacional de La Libertad Avanza en la ciudad de Rosario.

23 de octubre de 2025 - 21:34
Javier Milei

Javier Milei

El presidente Milei destacó durante su discurso en Rosario las figuras de los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Sandra Pettovello en lo que se entendió un guiño hacia su continuidad.

Buscó polarizar en todo momento con el peronismo (Caren Tepp), ignorando a los candidatos de Provincias Unidas, a pesar de que enfrentarán a la vice gobernadora de Santa Fe. Gisela Scaglia.

"Rosario es la ciudad más castigada por las décadas perdidas pero será la primera en florecer con nuestras reformas. Es la fuente de salida al mundo de gran parte de los productos que genera Argentina".

Seguir leyendo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1981513663824457980&partner=&hide_thread=false

El comercio portuario va a crecer y con ello toda la economía de Santa Fe. Se trata de una región acosada por el comunismo. Hay una candidata que propone la toma de tierras. Dice alegremente que no quiere una Argentina potencia. Prefiere un país lleno de pobres. El comercio portuario va a crecer y con ello toda la economía de Santa Fe. Se trata de una región acosada por el comunismo. Hay una candidata que propone la toma de tierras. Dice alegremente que no quiere una Argentina potencia. Prefiere un país lleno de pobres.

“A partir del domingo 26 va a cambiar en serio la Argentina” señaló un Jefe de Estado.que no nombró a Santiago Caputo.

El asesor estrella de la Casa Rosada tampoco subió al escenario del Parque España rosarino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1981516538026086448&partner=&hide_thread=false

Milei apoyó candidatos poco conocidos

El Presidente estuvo acompañado por la mayoría de los candidatos de La Libertad Avanza de los 24 distritos electorales, los miembros de su gabinete y su hermana Karina.

En Santa Fe, encabeza la lista de aspirantes libertarios a diputados nacionales Agustín Pellegrini, un candidato escasamente conocido por el electorado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1981469604049293395&partner=&hide_thread=false

"Son las elecciones más relevantes"

El domingo 26 de Octubre se renovará el 50% de la Cámara de Diputados (127 escaños) y un tercio del Senado de la Nación (24 curules).

Tomamos a las elecciones de medio término en Argentina como hechos irrelevantes. El partido del Estado baja ese mensaje porque quiere que la gente no vaya a votar. Tomamos a las elecciones de medio término en Argentina como hechos irrelevantes. El partido del Estado baja ese mensaje porque quiere que la gente no vaya a votar.

El primer mandatario mencionó al general Manuel Belgrano, en el inicio del acto:

“Es un honor hacer el cierre donde el general Belgrano creó la bandera argentina. Él había estudiado en la Universidad de Salamanca, el lugar donde nació el liberalismo. Vaya que tiene tradición liberal este país”.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES