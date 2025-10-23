El presidente Milei destacó durante su discurso en Rosario las figuras de los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Sandra Pettovello en lo que se entendió un guiño hacia su continuidad.
"LLEGAMOS DE PIE, NO PODEMOS SOLOS"
Milei culpó en Rosario por la crisis económica a la "máquina de impedir" y el "congreso destituyente"
“Vamos a cambiarle la cara al Congreso para lograr los cambios estructurales que Argentina necesita” dijo el presidente Javier Milei en el cierre partidario nacional de La Libertad Avanza en la ciudad de Rosario.
Buscó polarizar en todo momento con el peronismo (Caren Tepp), ignorando a los candidatos de Provincias Unidas, a pesar de que enfrentarán a la vice gobernadora de Santa Fe. Gisela Scaglia.
"Rosario es la ciudad más castigada por las décadas perdidas pero será la primera en florecer con nuestras reformas. Es la fuente de salida al mundo de gran parte de los productos que genera Argentina".
“A partir del domingo 26 va a cambiar en serio la Argentina” señaló un Jefe de Estado.que no nombró a Santiago Caputo.
El asesor estrella de la Casa Rosada tampoco subió al escenario del Parque España rosarino.
Milei apoyó candidatos poco conocidos
El Presidente estuvo acompañado por la mayoría de los candidatos de La Libertad Avanza de los 24 distritos electorales, los miembros de su gabinete y su hermana Karina.
En Santa Fe, encabeza la lista de aspirantes libertarios a diputados nacionales Agustín Pellegrini, un candidato escasamente conocido por el electorado.
"Son las elecciones más relevantes"
El domingo 26 de Octubre se renovará el 50% de la Cámara de Diputados (127 escaños) y un tercio del Senado de la Nación (24 curules).
El primer mandatario mencionó al general Manuel Belgrano, en el inicio del acto:
“Es un honor hacer el cierre donde el general Belgrano creó la bandera argentina. Él había estudiado en la Universidad de Salamanca, el lugar donde nació el liberalismo. Vaya que tiene tradición liberal este país”.