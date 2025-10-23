Milei culpó en Rosario por la crisis económica a la "máquina de impedir" y el "congreso destituyente"

El asesor estrella de la Casa Rosada tampoco subió al escenario del Parque España rosarino.

Milei en Rosario: "A pesar de tener el mejor gabinete de la historia, de estar acompañado de ministros brillantes y diputados que son leones en el Congreso, no podemos solos" pic.twitter.com/2xSpsHCim9 — LETRA P (@Letra_P) October 24, 2025

Milei apoyó candidatos poco conocidos

El Presidente estuvo acompañado por la mayoría de los candidatos de La Libertad Avanza de los 24 distritos electorales, los miembros de su gabinete y su hermana Karina.

En Santa Fe, encabeza la lista de aspirantes libertarios a diputados nacionales Agustín Pellegrini, un candidato escasamente conocido por el electorado.

Porque así fue la llegada de Milei al hotel RosTower de esa ciudad antes del acto que encabezará en el Parque de Españapic.twitter.com/t5QyyIw5lM — Un poco de tendencias (@unpocotendencia) October 23, 2025

"Son las elecciones más relevantes"

El domingo 26 de Octubre se renovará el 50% de la Cámara de Diputados (127 escaños) y un tercio del Senado de la Nación (24 curules).

Tomamos a las elecciones de medio término en Argentina como hechos irrelevantes. El partido del Estado baja ese mensaje porque quiere que la gente no vaya a votar.

El primer mandatario mencionó al general Manuel Belgrano, en el inicio del acto:

“Es un honor hacer el cierre donde el general Belgrano creó la bandera argentina. Él había estudiado en la Universidad de Salamanca, el lugar donde nació el liberalismo. Vaya que tiene tradición liberal este país”.