Causa Marcelo D'Alessio: La Corte ratificó el sobreseimiento de Stornelli

La Corte Suprema de Justicia desestimó varios planteos en la causa que investiga al falso abogado Marcelo Con las firmas de los ministros Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, y los conjueces Nora Carmen Dorado, Beatriz Estela Aranguren y Marcelo D. Fernández, el máximo tribunal rechazó los recursos contra el sobreseimiento del fiscal Carlos Stornelli, dispuestos por el abogado José Manuel Ubeira, el piloto Jorge Christian Castañon y el exministro de Planificación Julio De Vido.