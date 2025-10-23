La Corte Suprema de Justicia desestimó varios planteos en la causa que investiga al falso abogado Marcelo Con las firmas de los ministros Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, y los conjueces Nora Carmen Dorado, Beatriz Estela Aranguren y Marcelo D. Fernández, el máximo tribunal rechazó los recursos contra el sobreseimiento del fiscal Carlos Stornelli, dispuestos por el abogado José Manuel Ubeira, el piloto Jorge Christian Castañon y el exministro de Planificación Julio De Vido.
JUSTICIA
Causa Marcelo D'Alessio: La Corte ratificó el sobreseimiento de Stornelli
La Corte desestimó planteos en la causa que investiga al falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio. Tampoco hizo lugar a las presentaciones contra el fiscal del juicio Marcelo Colombo
Tampoco hizo lugar a las presentaciones de D’Alessio contra el fiscal del juicio Marcelo Colombo ni a sus cuestionamientos por la morigeración de la prisión preventiva.
Denuncia
La causa, iniciada en febrero de 2019 toma la denuncia del empresario Pedro Etchebest, quien reveló una estructura paralela de espionaje ilegal que operaba con apoyo de funcionarios, fuerzas de seguridad y periodistas.
Según la sentencia del Tribunal Oral Federal 8, la organización recopilaba datos de bases públicas y restringidas y luego los utilizaba para extorsionar o coaccionar a personas mediante amenazas sobre procesos judiciales o campañas mediáticas.
D’Alessio y otros
Además de D’Alessio, también fueron condenados exagentes de inteligencia, un licenciado en sistemas, un empresario y un comerciante, mientras que resultaron absueltos un excomisario, un prefecto y un boxeador. En total, el tribunal acreditó al menos trece casos con delitos diversos, entre ellos coacción y tenencia ilegal de arma de guerra.
En cuanto a Stornelli, quien había sido imputado por su presunto vínculo con D’Alessio y por haber intentado que éste grabara en secreto al abogado Ubeira, su sobreseimiento fue confirmado en todas las instancias, incluida la Cámara Federal de Casación Penal.
