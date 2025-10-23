Con Buepp, la billetera digital del Banco Ciudad tendrás descuentos hasta fin de año. En noviembre, del 23 al 30 y en diciembre, del 24 al 31, con un tope de $5.000 por semana. Octubre muestra una serie de ventajas que permiten ahorrar más de $200.000 mensuales. El ahorro se multiplica en los hogares donde sus integrantes la utilicen. Buepp puede descargarse gratuitamente de las tiendas Play Store de Google y App Store de Apple o desde el QR en la web del banco https://www.buepp.com.ar/ ).
BANCO CIUDAD
Semanas de descuentos con Buepp y hasta finales de 2025
Última semana de octubre con 20% de descuentos si usas la billetera digital Buepp, del Banco Ciudad.
Beneficios y donde encontrarlos
FERIAS DE LA CIUDAD: 30% de descuento los lunes, martes, jueves y sábados. Tope: $20.000 mensual.
CARNICERÍAS RES: 30% de descuento los sábados y domingos en locales. Tope: $6000 mensual.
TIENDAS SALUDABLES, QUESERÍAS, FIAMBRERÍAS, CARNICERÍAS Y GRANJAS: 30% de descuento en tiendas adheridas todos los días. Tope: $15.000 totales para todos los comercios bajo el rubro “Comercios Vecinos".
DESAYUNOS y BRUNCH: 30% de descuento los sábados y domingos de 7 a 12. Tope: $5000 mensual.
CINES: 50% de reintegro los días sábados. Tope: $10.000 mensual.
EXPENSAS - CONSORCIOS: 20% de reintegro todos los días. Tope: $10.000 mensual.
GESTIONES/ IMPUESTOS CABA:
- 20% de reintegro todos los días en los siguientes impuestos (Tope $10.000 mensual por impuesto):
- PATENTES automotores
- ABL
- Régimen Simplificado INGRESOS BRUTOS
- 20% de reintegro en trámites, por ejemplo: licencia de conducir, infracciones y trámites ante el Registro Civil, entre otros (Tope $10.000 por única vez).
LIBRERÍAS Y JUGUETERÍAS: viernes 20% de descuentos en comercios adheridos. Tope $15.000 mensual.
MOVISTAR ARENA (Patio Gastronómico): 20% de descuento. Tope: $5000 mensual.
Pago con tecnología NFC
SUBTE de la Ciudad de Buenos Aires/ Colectivos con terminales NFC/ Buses eléctricos de la Ciudad de Buenos Aires: 100% de descuento todos los días.
Con tarjetas Mastercard: tope $15.000 mensual. Con tarjetas Visa débito: tope $10.000 mensual.
FARMACITY: hasta 30% de descuento los miércoles en locales de Farmacity. Con tarjetas Mastercard: 30% de descuento con tope $5.000 diario. Con tarjetas Visa crédito y débito: 20% de descuento con tope $5.000 mensual por tarjeta.
MC DONALD´S: hasta 30% de descuento todos los días en locales de McDonald's. Con tarjetas Mastercard: 30% de descuento con tope $10.000 mensual. Con tarjetas Visa crédito y débito: 20% de descuento con tope $10.000 mensual por tarjeta.
JUMBO, DISCO Y VEA: 25% de descuento los martes en sucursales físicas con tarjetas Mastercard. Tope: $8.000 semanal.
Mediante opción TRANSPORTE / Cargar tarjeta de transporte
SUBE: 50% de reintegro todos los días en recarga de SUBE. Tope $2000 mensual.
REGALO DE BIENVENIDA: en la primera compra con TC Mastercard que se haya dado de alta desde Buepp, 50% de reintegro con tope $15.000.
Más contenido de Urgente24
Atentos consumidores: Cómo afectará a tus compras la nueva medida del IVA
Javier Milei N°55: Vienen 96 horas difíciles (¿Qué decirle a Donald Trump?)
No hay salvavidas que alcance: Milei quema reservas para llegar al 26-O
Bronca total con Mercado Pago y su comunicado oficial: Qué dijo
Champions League: Arsenal aplastó 4 a 0 Atlético de Madrid, toda la fecha