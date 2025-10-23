Semanas de descuentos con Buepp y hasta finales de 2025

CINES: 50% de reintegro los días sábados. Tope: $10.000 mensual.

EXPENSAS - CONSORCIOS: 20% de reintegro todos los días. Tope: $10.000 mensual.

GESTIONES/ IMPUESTOS CABA:

20% de reintegro todos los días en los siguientes impuestos (Tope $10.000 mensual por impuesto):

todos los días en los siguientes (Tope $10.000 mensual por impuesto): PATENTES automotores

automotores

ABL



Régimen Simplificado INGRESOS BRUTOS

20% de reintegro en trámites, por ejemplo: licencia de conducir, infracciones y trámites ante el Registro Civil, entre otros (Tope $10.000 por única vez).

LIBRERÍAS Y JUGUETERÍAS: viernes 20% de descuentos en comercios adheridos. Tope $15.000 mensual.

MOVISTAR ARENA (Patio Gastronómico): 20% de descuento. Tope: $5000 mensual.

Pago con tecnología NFC

SUBTE de la Ciudad de Buenos Aires/ Colectivos con terminales NFC/ Buses eléctricos de la Ciudad de Buenos Aires: 100% de descuento todos los días.

Con tarjetas Mastercard: tope $15.000 mensual. Con tarjetas Visa débito: tope $10.000 mensual.

FARMACITY: hasta 30% de descuento los miércoles en locales de Farmacity. Con tarjetas Mastercard: 30% de descuento con tope $5.000 diario. Con tarjetas Visa crédito y débito: 20% de descuento con tope $5.000 mensual por tarjeta.

MC DONALD´S: hasta 30% de descuento todos los días en locales de McDonald's. Con tarjetas Mastercard: 30% de descuento con tope $10.000 mensual. Con tarjetas Visa crédito y débito: 20% de descuento con tope $10.000 mensual por tarjeta.

JUMBO, DISCO Y VEA: 25% de descuento los martes en sucursales físicas con tarjetas Mastercard. Tope: $8.000 semanal.

Mediante opción TRANSPORTE / Cargar tarjeta de transporte

SUBE: 50% de reintegro todos los días en recarga de SUBE. Tope $2000 mensual.

REGALO DE BIENVENIDA: en la primera compra con TC Mastercard que se haya dado de alta desde Buepp, 50% de reintegro con tope $15.000.

