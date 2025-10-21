urgente24
Este supermercado liquida electrodomésticos con 50% de descuento y es furor

Un supermercado está liquidando electrodomésticos a precios increíbles. Vas a poder ahorrar a lo grande en tus compras.

21 de octubre de 2025 - 08:46
Supermercado ofrece amplios descuentos en electro.

Si tenés pensado comprar electrodomésticos, entonces no dudes en visitar este supermercado que tiene unos descuentos espectaculares. Nada mejor que hacer compras pero cuidando el bolsillo y accediendo a grandes promociones. Hoy en día es algo fundamental para ahorrar a lo grande.

Los electrodomésticos suelen ser costosos y mucho más si vas a lugares muy conocidos. En esta oportunidad hay algunos supermercados que ofrecen sus descuentos en artículos seleccionados, donde sin duda no te vas a querer perder ningún detalle.

image

Supermercado remata electrodomésticos muy baratos

Jumbo, Coto y Carrefour están liquidando electrodomésticos con hasta 54% de descuento. En esta oportunidad hay promociones en tostadoras, un pequeño artículo que siempre es necesario en la casa y que sin duda se convirtió en infaltable.

Carrefour ofrece tostadoras y también sandwicheras a unos precios espectaculares. Podés encontrar algunas a $25.000. Por el lado de Coto también ofrecen un combo de tostadora más pava eléctrica a $37.000. Hay precios muy bajos y también cuotas en algunos de ellos.

Nada mejor que equipar la casa con pequeños electrodomésticos que sin duda son necesarios pero sin pagar una fortuna. Lo mejor es que tenés distintos modelos, precios y calidades. No te lo pierdas porque es por tiempo muy limitado.

