Semana BUEPP/NFC Contactless (solo con Android) ¿qué es? te contamos

ABL P.jpg Si pagás ABL con Buepp tenés descuentos

Descuentos

Entre los descuentos de septiembre destacan

20 % en impuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ABL, Patentes, Régimen Simplificado de Ingresos Brutos) con tope de $10.000 por impuesto al mes.

20 % de reintegro en expensas y consorcios, hasta $10.000 mensuales.

30 % en ferias itinerantes (FIABS), con tope de $20.000 mensual.

100 % de descuento en transporte público de la ciudad, limitado a $10.000 mensuales por tarjeta Visa y $20.000 por Mastercard digital.

50 % en recarga de SUBE con tope de $3.000 mensual y

Descuentos en comercios adheridos como McDonald’s, Farmacity, RES y tiendas saludables, con topes mensuales diferenciados.

Cómo acceder

Para acceder a los pagos Contactless, es necesario activar la tarjeta y la funcionalidad NFC en el primer ingreso, además de seleccionar a Buepp como aplicación predeterminada.

La billetera digital está disponible sin costo en las principales tiendas de aplicaciones y mediante el sitio oficial de la compañía.

Más noticias en Urgente24

El nuevo outlet de Buenos Aires que ya causa furor y todos quieren visitar

La función de Mercado Pago que los usuarios deben activar cuanto antes

El outlet de Buenos Aires que remata ropa de marca a precios únicos

Se pinchó la burbuja Bessent: Caen los bonos y el Riesgo País vuelve a cerca de los 1.000 puntos

Sin octubre no hay paraíso para Milei, que no puede 'dormirse en los laureles'