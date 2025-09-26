urgente24
DATA Buepp > Banco Ciudad > descuentos

MUY SIMPLE

Semana BUEPP/NFC Contactless (solo con Android) ¿qué es? te contamos

Todo se traduce en una promoción del Banco Ciudad para que los clientes, con celulares Android, paguen compras de manera virtual. Es fácil, veamos.

26 de septiembre de 2025 - 19:11
Buepp es la billetera virtual del Banco Ciudad

Buepp es la billetera virtual del Banco Ciudad

La entidad financiera porteña ( Banco Ciudad) presenta una campaña de beneficios para operaciones presenciales realizadas con tarjetas Visa a través de la billetera digital Buepp. La iniciativa, disponible con repeticiones mensuales, incluye tope de reintegro y promociones adicionales en diversos rubros.

La promoción incluye descuentos dirigidos al pago de tarjetas de crédito y débito Visa que realicen compras presenciales utilizando tecnología NFC/Contactless estará vigente hasta 30 de septiembre de 2025. Ofrece 20 % de descuento en todos los comercios del país, con tope de $5.000 por semana.

La propuesta se implementará nuevamente en la última semana de cada mes, incluyendo los períodos del 24 al 31 de octubre, del 23 al 30 de noviembre y del 24 al 31 de diciembre.

Seguir leyendo

La promoción es exclusiva para dispositivos con sistema operativo Android y aplica solo a compras presenciales.

El Banco Ciudad señala que

Buepp refuerza su compromiso en impulsar el uso de los nuevos medios de pago digitales, simples, seguros y convenientes, brindando más ahorro a sus clientes en todo el país Buepp refuerza su compromiso en impulsar el uso de los nuevos medios de pago digitales, simples, seguros y convenientes, brindando más ahorro a sus clientes en todo el país

ABL P.jpg
Si pag&aacute;s ABL con Buepp ten&eacute;s descuentos

Si pagás ABL con Buepp tenés descuentos

Descuentos

Entre los descuentos de septiembre destacan

20 % en impuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ABL, Patentes, Régimen Simplificado de Ingresos Brutos) con tope de $10.000 por impuesto al mes.

20 % de reintegro en expensas y consorcios, hasta $10.000 mensuales.

30 % en ferias itinerantes (FIABS), con tope de $20.000 mensual.

100 % de descuento en transporte público de la ciudad, limitado a $10.000 mensuales por tarjeta Visa y $20.000 por Mastercard digital.

50 % en recarga de SUBE con tope de $3.000 mensual y

Descuentos en comercios adheridos como McDonald’s, Farmacity, RES y tiendas saludables, con topes mensuales diferenciados.

Cómo acceder

Para acceder a los pagos Contactless, es necesario activar la tarjeta y la funcionalidad NFC en el primer ingreso, además de seleccionar a Buepp como aplicación predeterminada.

La billetera digital está disponible sin costo en las principales tiendas de aplicaciones y mediante el sitio oficial de la compañía.

Más noticias en Urgente24

El nuevo outlet de Buenos Aires que ya causa furor y todos quieren visitar

La función de Mercado Pago que los usuarios deben activar cuanto antes

El outlet de Buenos Aires que remata ropa de marca a precios únicos

Se pinchó la burbuja Bessent: Caen los bonos y el Riesgo País vuelve a cerca de los 1.000 puntos

Sin octubre no hay paraíso para Milei, que no puede 'dormirse en los laureles'

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES