La entidad financiera porteña ( Banco Ciudad) presenta una campaña de beneficios para operaciones presenciales realizadas con tarjetas Visa a través de la billetera digital Buepp. La iniciativa, disponible con repeticiones mensuales, incluye tope de reintegro y promociones adicionales en diversos rubros.
MUY SIMPLE
Semana BUEPP/NFC Contactless (solo con Android) ¿qué es? te contamos
Todo se traduce en una promoción del Banco Ciudad para que los clientes, con celulares Android, paguen compras de manera virtual. Es fácil, veamos.
La promoción incluye descuentos dirigidos al pago de tarjetas de crédito y débito Visa que realicen compras presenciales utilizando tecnología NFC/Contactless estará vigente hasta 30 de septiembre de 2025. Ofrece 20 % de descuento en todos los comercios del país, con tope de $5.000 por semana.
La propuesta se implementará nuevamente en la última semana de cada mes, incluyendo los períodos del 24 al 31 de octubre, del 23 al 30 de noviembre y del 24 al 31 de diciembre.
La promoción es exclusiva para dispositivos con sistema operativo Android y aplica solo a compras presenciales.
El Banco Ciudad señala que
Descuentos
Entre los descuentos de septiembre destacan
20 % en impuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ABL, Patentes, Régimen Simplificado de Ingresos Brutos) con tope de $10.000 por impuesto al mes.
20 % de reintegro en expensas y consorcios, hasta $10.000 mensuales.
30 % en ferias itinerantes (FIABS), con tope de $20.000 mensual.
100 % de descuento en transporte público de la ciudad, limitado a $10.000 mensuales por tarjeta Visa y $20.000 por Mastercard digital.
50 % en recarga de SUBE con tope de $3.000 mensual y
Descuentos en comercios adheridos como McDonald’s, Farmacity, RES y tiendas saludables, con topes mensuales diferenciados.
Cómo acceder
Para acceder a los pagos Contactless, es necesario activar la tarjeta y la funcionalidad NFC en el primer ingreso, además de seleccionar a Buepp como aplicación predeterminada.
La billetera digital está disponible sin costo en las principales tiendas de aplicaciones y mediante el sitio oficial de la compañía.
