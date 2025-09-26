FIFA suspende a 3 futbolistas argentinos por falsificación de documentos

La sanción completa de FIFA es la siguiente:

Multa a la Federación Malasia de Fútbol de 350.000 francos suizos

Multa a Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano de 2.000 francos suizos cada uno

Sanción de 12 meses de inhabilitación para participar de actividades relacionadas con el fútbol para los siete futbolistas

Estos jugadores y la Federación malaya de fútbol violaron el artículo 22 del código disciplinario de FIFA, el cual dice lo siguiente:

“Toda persona que, en el ámbito de cualquier actividad relacionada con el fútbol, cree un documento falso, falsifique un documento existente o utilice un documento falsificado será sancionada con una multa y con una suspensión que dure al menos seis partidos o un periodo de tiempo determinado que en ningún caso será menor a 12 meses.”

Esto significa que los 7 jugadores han recibido el mínimo de tiempo que establece el artículo 22 del código disciplinario de FIFA. Veremos si le dan lugar al reclamo que harán los jugadores en el periodo de 10 días.

