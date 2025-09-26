FIFA suspende a 3 futbolistas argentinos por falsificación de documentos

Imanol Machuca, jugador de Vélez, Facundo Garcés, ex Colón, y Rodrigo Holgado, ex Gimnasia de La Plata, fueron suspendidos por FIFA por jugar para la selección de Malasia con documentación falsa. Pero no fueron los únicos, otros 5 jugadores también fueron sancionados.
El 10 de junio de 2025 Malasia enfrentó a Vietnam por la tercera fase de la clasificación asiática al Mundial 2026. Allí la selección malaya incluyó indebidamente a 7 jugadores, de los cuales había 3 argentinos (Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado), todos por presentar documentación falsa.
Luego de una investigación de FIFA a la Federación Malaya de Fútbol se llegó a la conclusión que los documentos de esos 7 jugadores eran falsos, debido a esto el máximo ente regulador del fútbol mundial decidió suspender de toda actividad relacionada con el fútbol a los 7 jugadores por el periodo de 1 año. Ahora los futbolistas tienen 10 días para apelar.
Los jugadores afectados por esta sanción son: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano.
La sanción completa de FIFA es la siguiente:
- Multa a la Federación Malasia de Fútbol de 350.000 francos suizos
- Multa a Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano de 2.000 francos suizos cada uno
- Sanción de 12 meses de inhabilitación para participar de actividades relacionadas con el fútbol para los siete futbolistas
Estos jugadores y la Federación malaya de fútbol violaron el artículo 22 del código disciplinario de FIFA, el cual dice lo siguiente:
“Toda persona que, en el ámbito de cualquier actividad relacionada con el fútbol, cree un documento falso, falsifique un documento existente o utilice un documento falsificado será sancionada con una multa y con una suspensión que dure al menos seis partidos o un periodo de tiempo determinado que en ningún caso será menor a 12 meses.”
Esto significa que los 7 jugadores han recibido el mínimo de tiempo que establece el artículo 22 del código disciplinario de FIFA. Veremos si le dan lugar al reclamo que harán los jugadores en el periodo de 10 días.
