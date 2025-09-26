Luego de Financial Times, The Wall Street Journal también pregunta: ¿Será rentable el IA?

Embed

The Wall Street Journal

Eliot Brown y Robbie Whelan:

La ventosa ciudad de Ellendale, Dakota del Norte, con una población de 1.100 habitantes, tiene dos moteles, un Dollar General, una universidad bíblica pentecostal y una fábrica de inteligencia artificial a medio construir, más grande que 10 Home Depots.

Su costo de más de US$ 15.000 millone equivale a una cuarta parte de la producción económica anual del estado.

El auge de la inteligencia artificial ha dado lugar a una de las oleadas de construcción más costosas de la historia mundial.

En los últimos 3 años, las principales empresas tecnológicas han invertido más en centros de datos de IA como el de Ellendale, además de chips y energía, que lo que costó construir el sistema de autopistas interestatales durante 4 décadas, ajustado a la inflación.

Los defensores de la IA comparan este esfuerzo con la Revolución Industrial.

Un gran problema: nadie está seguro de cómo recuperará su inversión, ni cuándo.

La fiebre de la construcción es, en realidad, una apuesta especulativa a que la tecnología mejorará rápidamente, transformará la economía y comenzará a generar ganancias estables.

El gran temor

"Espero que no nos demoremos 50 años", declaró el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, en una conferencia en mayo con el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, refiriéndose a la lenta adopción inicial de la electricidad.

"Sí, bueno, todos estamos invirtiendo como si no fuera a tomar 50 años", respondió Zuckerberg, quien supuso en una reciente cena en la Casa Blanca que el gasto de la compañía en USA hasta 2028 "probablemente iba a ser algo así como" US$ 600.000 millones.

Los observadores de Silicon Valley temen que el entusiasmo por la IA se haya convertido en una burbuja que tiene ecos cada vez más fuertes de la manía en torno a la construcción de la infraestructura de Internet a fines de los años 1990.

Entonces, las compañías de telecomunicaciones gastaron más de US$ 100 mil millones de dólares en cubrir el país con cables de fibra óptica, creyendo que el crecimiento de internet sería tan explosivo que casi cualquier inversión estaría justificada. El resultado fue una sobreconstrucción masiva que convirtió a las telecomunicaciones en el sector más afectado por la crisis de las puntocom. Gigantes de la industria, como Global Crossing, WorldCom y 360Networks, se desplomaron como fichas de dominó.

Hoy en día, el normalmente aburrido mundo de los chips y los centros de datos se ha convertido en un furioso campo de batalla de cientos de miles de millones de dólares, donde los gigantes de Silicon Valley se superan entre sí con compromisos de gasto y nombres de ciencia ficción.

Zuckerberg se burló de su planificado megacentro de datos 'Hyperion' con una publicación en las redes sociales que mostraba que tendría el tamaño de un gran trozo de Manhattan.

altman musk.jpg Sam Altman y Elon Musk cuando fundaron OpenAI.

Sam Altman, de OpenAI, llama a su iniciativa en centros de datos 'Stargate', en referencia a la película de 1994 sobre un portal interestelar para viajes en el tiempo. Esta semana, los ejecutivos de la compañía presentaron planes que requerirían una inversión de al menos US$ 1 billón en centros de datos, y Altman se comprometió recientemente a pagar a Oracle un promedio de US$ 60.000 millones danuales por servidores en centros de datos en los próximos años. Sin embargo, OpenAI se encamina a obtener solo US$ 13.000 millones en ingresos de todos sus clientes de pago este año. Sam Altman, de OpenAI, llama a su iniciativa en centros de datos 'Stargate', en referencia a la película de 1994 sobre un portal interestelar para viajes en el tiempo. Esta semana, los ejecutivos de la compañía presentaron planes que requerirían una inversión de al menos US$ 1 billón en centros de datos, y Altman se comprometió recientemente a pagar a Oracle un promedio de US$ 60.000 millones danuales por servidores en centros de datos en los próximos años. Sin embargo, OpenAI se encamina a obtener solo US$ 13.000 millones en ingresos de todos sus clientes de pago este año.

¿Cómo se paga la fiesta?

Hace 6 años, CoreWeave, la empresa que arrendaba las instalaciones de Dakota del Norte, era una desconocida empresa minera de criptomonedas con menos de 2 docenas de empleados. Inundada por el dinero de Wall Street y de inversores de capital privado, se ha transformado en un gigante informático con un valor de mercado superior al de General Motors o Target.

Las cifras actuales son mucho mayores que las de la burbuja puntocom, lo que implica que se necesitaría un cambio masivo en la economía para que estas inversiones valieran la pena.

David Cahn, socio de la firma de capital riesgo Sequoia, estima que el dinero invertido en infraestructura de IA solo en 2023 y 2024 requiere que consumidores y empresas adquieran aproximadamente US$ 800.000 millones en productos de IA durante la vida útil de estos chips y centros de datos para obtener una buena rentabilidad de la inversión. Los analistas creen que la mayoría de los procesadores de IA tienen una vida útil de entre 3 y 5 años.

Esta semana, los consultores de Bain & Co. estimaron que la ola de gasto en infraestructura de IA requerirá US$ 2 billones en ingresos anuales por IA para 2030. En comparación, eso es más que los ingresos combinados de 2024 de Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft, Meta y Nvidia, y más de 5 veces el tamaño de todo el mercado mundial de software de suscripción.

Morgan Stanley estima que el año pasado se generaron alrededor de US$ 45.000 millones en ingresos por productos de IA. El sector se financia mediante una combinación de cuotas de suscripción a chatbots como ChatGPT y el dinero pagado por el uso de los centros de datos de estas empresas.

La pregunta del US$ 1 billón es cómo cubrirá el sector tecnológico esa brecha, afirmó Mark Moerdler, analista de Bernstein.

Según el IEEE Computer Society, es un paradigma en el que la información se almacena en servidores de Internet, encargados de atender las peticiones en cualquier momento, y se envía a cachés. Toda capacidad de procesamiento es escasa para los modelos de Inteligencia Artificial.

Ingresos escasos todavía

Los consumidores han adoptado rápidamente la IA, pero la mayoría utiliza versiones gratuitas, afirmó Moerdler. Las empresas han tardado en invertir en IA más allá de los aproximadamente US$ 30 dólares por usuario que cuesta Copilot de Microsoft o productos similares. «Alguien tiene que sacarle provecho a esto», afirmó.

OpenAI contaba con aproximadamente 700 millones de personas (el 9% de la población mundial) como usuarios semanales de ChatGPT en agosto, frente a los 500 millones de marzo, mientras que sus ingresos estaban en camino de triplicarse en 2024.

Si la IA continúa avanzando hasta el punto de reemplazar una gran parte de los empleos administrativos, los ahorros serán más que suficientes para amortizar la inversión, argumentan sus promotores. Los ejecutivos de IA predicen que la tecnología podría añadir un 10% al PIB mundial en los próximos años.

«El entrenamiento de modelos de IA es un mercado gigantesco y multimillonario», declaró este mes a los inversores el presidente de Oracle, Larry Ellison. El mercado para empresas y consumidores que utilizan IA a diario «será muchísimo mayor».

Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta y otras empresas crean sus propios productos de IA y, en ocasiones, venden acceso a servicios de computación en 'la nube' a empresas como OpenAI, que diseñan modelos de IA. Se espera que solo las 4 empresas hiperescaladoras inviertan casi US$ 400.000 millones en inversiones de capital el próximo año, una cifra superior al coste actual del programa espacial Apolo.

Jensen-Huang-NVIDIA-CEO.jpg Jensen Huang, de NVIDIA, un gran beneficiario de la inteligencia artificial.

Los intermediarios

Luego están las empresas intermediarias como CoreWeave, dirigida por Michael Intrator, excomerciante de materias primas. La función principal de CoreWeave es arrendar centros de datos, instalar chips Nvidia en ellos y luego alquilar esos servidores a empresas tecnológicas.

La empresa, cuya sede se encuentra en un sombrío parque de oficinas de Nueva Jersey, al lado de un Container Store y un salón de depilación, despertó el entusiasmo de los inversores por la infraestructura de inteligencia artificial en una gran oferta pública en marzo.

Ha tenido un rápido ascenso desde 2017, cuando Intrator se unió a antiguos colegas de un fondo de cobertura de energía y fundó Atlantic Crypto, que compró servidores para minar la criptomoneda ether. (...)

Intrator renombró la empresa CoreWeave en 2019 y se centró en los servidores de computación en la nube que impulsan la IA. Tras el lanzamiento de ChatGPT en 2022, que desató la fiebre de la IA, se puso manos a la obra, acumulando rápidamente centros de datos y chips, y firmando contratos de alquiler con empresas de IA a un ritmo vertiginoso. Recibió inversiones de Nvidia, que hoy posee una participación de más del 6%.

A partir de esta semana, CoreWeave ha acumulado más de US$ 42.000 millones en contratos con empresas de tecnología que alquilan sus servidores en los próximos años, incluida una expansión de hasta US$ 6.500 millones de su acuerdo anterior con OpenAI anunciado el jueves 25/09.

Ese crecimiento fue posible gracias a una gran deuda, que Intrator denominó "el motor de esta empresa" en una entrevista con la CNBC. Para financiar la compra de chips, CoreWeave recurrió a Blackstone, su principal socio financiero, y a otras entidades crediticias deseosas de adentrarse en el sector de la IA.

Las tasas de interés comienzan por encima del 8% para la financiación de CoreWeave en sus acuerdos con importantes empresas tecnológicas, como Microsoft, y son mucho más altas para las empresas emergentes. En total, CoreWeave tiene una deuda de aproximadamente US$ 15.000 millones.

CoreWeave tiene una deuda aún mayor con los propietarios: los registros de valores de CoreWeave muestran que debe pagar US$ 56.000 millones por alquileres de centros de datos, que suelen durar alrededor de 10 años.

Sin embargo, los acuerdos de CoreWeave con las empresas tecnológicas suelen tener una duración de 2 a 5 años, según su presentación a la OPI. Esto significa que tendrá que realizar pagos por miles de millones de dólares una vez que expiren dichos acuerdos. Además, está abonando los pagos a los numerosos centros de datos donde aún no ha encontrado un cliente que alquile los servidores.

Si la ola de construcción resulta mucho mayor de lo necesario, o si las empresas tecnológicas se alejan de los proveedores externos, el riesgo es que los centros de datos de CoreWeave podrían terminar como los cables de fibra óptica inactivos que serpenteaban por USA en la década de 2000.

Intrator dijo que el auge de los centros de datos es similar a la construcción de la red eléctrica estadounidense impulsada por la deuda a principios del siglo pasado, solo que mucho más grande, más parecida a una movilización en tiempos de guerra.(...)".

