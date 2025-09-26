Detestable posteo de Liga de Quito se burla de la muerte de Juan Izquierdo

20250926_174644 El posteo de Nacional en repudio a la publicación de Liga de Quito.

El que arrancó fue Nacional que publicó:

“Desde el Club Nacional de Football rechazamos enfáticamente el mensaje en redes sociales publicado por Liga de Quito. Mensajes de este nivel tocan un tema muy doloroso tanto para nuestra institución como para São Paulo, para el fútbol sudamericano y mundial.

Entendemos que estos mensajes atentan contra el trabajo conjunto que realizamos todos los clubes contra la erradicación de la violencia en nuestro deporte”.

20250926_174715 El posteo de Peñarol rechazando lo publicado por Liga de Quito.

A este post de Nacional se le agregó el siguiente de Peñarol:

“El Club Atlético Peñarol expresa su más firme repudio al contenido de la publicación realizada por @LDU_Oficial tras el partido por Copa CONMEBOL Libertadores. No se puede permitir ni aceptar que se utilice la muerte para aludir a un resultado deportivo”.

“El fútbol es un símbolo de pasión, pero hasta la pasión más grande tiene un límite, y ese límite está marcado por los valores, el respeto por la vida y por la familia de aquellos que dejaron todo en la cancha. Es inadmisible cualquier comunicación que no se elabore con la debida seriedad y respeto por hechos relacionados con el fallecimiento de deportistas. Rechazo absoluto. Hay cosas con las que no se juega”.

Ahora habrá que ver si el club ecuatoriano pide disculpas del post realizado por las personas que pueda haber ofendido.

