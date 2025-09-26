urgente24
Detestable posteo de Liga de Quito se burla de la muerte de Juan Izquierdo

Un desagradable posteo realizó Liga de Quito luego de eliminar a San Pablo en el Morumbí por Copa Libertadores. Lugar donde murió Juan Izquierdo.

26 de septiembre de 2025 - 18:23
Liga de Quito derrotó a San Pablo por Copa Libertadores y luego derrapó con un posteo.

El repudiable posteo de Liga de Quito

Luego de que Liga de Quito derrote a San Pablo en el Estadio Morumbí por 1 a 0 y lo elimine con un global de 3-0 hizo un posteo queriendo chicanear al club brasilero por un canto de la barra que hace alusión a lo difícil que es ganar en el Morumbí. El posteo decía “Definitivamente el Morumbí sí te mata”.

El posteo de Liga de Quito luego de pasar a semifinales de Copa Libertadores.

Pero lo que comenzó como una cargada y la cual no se pensó antes por parte de la gente que maneja la cuenta de Liga de Quito, terminó como una burla a la muerte del jugador uruguayo Juan Izquierdo, quien se desvaneció en ese estadio y unos días después falleció.

Así lo tomaron los dos gigantes uruguayos, Peñarol y Nacional (donde jugaba Izquierdo), como una burla a la memoria del jugador. Ambos hicieron posteos en sus redes sociales muy duros contra el club ecuatoriano.

El posteo de Nacional en repudio a la publicación de Liga de Quito.

El que arrancó fue Nacional que publicó:

“Desde el Club Nacional de Football rechazamos enfáticamente el mensaje en redes sociales publicado por Liga de Quito. Mensajes de este nivel tocan un tema muy doloroso tanto para nuestra institución como para São Paulo, para el fútbol sudamericano y mundial.

Entendemos que estos mensajes atentan contra el trabajo conjunto que realizamos todos los clubes contra la erradicación de la violencia en nuestro deporte”.

El posteo de Peñarol rechazando lo publicado por Liga de Quito.

A este post de Nacional se le agregó el siguiente de Peñarol:

“El Club Atlético Peñarol expresa su más firme repudio al contenido de la publicación realizada por @LDU_Oficial tras el partido por Copa CONMEBOL Libertadores. No se puede permitir ni aceptar que se utilice la muerte para aludir a un resultado deportivo”.

“El fútbol es un símbolo de pasión, pero hasta la pasión más grande tiene un límite, y ese límite está marcado por los valores, el respeto por la vida y por la familia de aquellos que dejaron todo en la cancha. Es inadmisible cualquier comunicación que no se elabore con la debida seriedad y respeto por hechos relacionados con el fallecimiento de deportistas. Rechazo absoluto. Hay cosas con las que no se juega”.

Ahora habrá que ver si el club ecuatoriano pide disculpas del post realizado por las personas que pueda haber ofendido.

