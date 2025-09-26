Proteínas: ¿Cuánto necesitas después de los 60 y qué alimentos comer?

Para combatir la sarcopenia, se requiere de proteínas. "Monitorear la ingesta de proteínas es especialmente importante a medida que los adultos mayores atraviesan esta etapa de la vida", agrega el USDA.

Y es que, obtener suficientes proteínas ayuda a desarrollar músculo, mejora la fuerza muscular, la inmunidad y la salud ósea. Todo esto tiene un impacto en la salud en general y calidad de vida de las personas mayores.

¿Cuántos gramos de proteína necesitan los adultos mayores?

Ahora bien, sabemos que los adultos mayores necesitan más proteínas, pero ¿Cuánto más?

La British Heart Foundation precisa que, se recomienda a las personas mayores de 65 años consumir entre 1 y 1,2 gramos de proteína por kg de peso corporal al día. Por ejemplo, si una persona pesa 75 kg, necesitaría entre 75 y 90 g de proteína.

Para tener una idea, el organismo dice que las personas mayores deben intentar consumir entre 20 y 25 g de proteína por comida.

Esto equivale aproximadamente a 2 huevos en tostadas integrales, una pechuga de pollo pequeña, 75 g de pescado o una taza de lentejas cocidas.

Los refrigerios también pueden servir para sumar proteínas a la dieta.

Para obtener 10 gramos de proteína con un refrigerio, según los expertos, se puede consumir 200 gramos de yogur natural, 2 cucharadas de mantequilla de maní sobre tostadas integrales, cereales integrales con leche o bebida de soja, o un puñado de nueces.

De cualquier manera, recuerde que siempre es importante consultar a un médico para saber con precisión las necesidades reales de proteínas de cada personas.

Además, hay que tener cuidado con el exceso de proteínas que puede ser riesgoso.

Consumir cantidades muy altas de proteína al día "puede causar deshidratación o agravar los problemas renales en personas con afecciones renales preexistentes, como enfermedad renal crónica o antecedentes de cálculos renales", indica Harvard.

Alimentos con alto contenido de proteínas

Aquí hay algunos alimentos ricos en proteínas para incluir en la dieta:

Carne

Pescado

Pollo

Salmón

Huevos

Leche

Yogur

Garbanzos

Arvejas

Guisantes

Lentejas

Soja

Quinoa

Almendras

Avellanas

Cacahuetes

Semillas de girasol

Nueces

Semillas de cáñamo

Semillas de sésamo

Sorgo

