El truco que casi nadie hace para evitar el cáncer y médicos sugieren

Si bien, no está confirmado que el estrés por sí mismo provoque cáncer, el experto dice que puede significar que vivas de una manera que aumenta el riesgo de desarrollar la enfermedad.

“A veces significa que comes mucho, bebes mucho o no haces ejercicio. La atención plena es realmente buena, al igual que las técnicas de respiración. Sé que suenan un poco básicas, pero pueden funcionar para muchas personas”, explica.

meditación atención plena freepik.jpg

El oncólogo Charles Swanton, quien trata a pacientes con cáncer de pulmón y es el jefe clínico de Cancer Research UK, también se refirió sobre el vínculo entre el estrés y el cáncer:.

“Una de las razones por las que aún no sabemos la respuesta a esta pregunta es que carecemos de buenos modelos para simular el estrés humano en el laboratorio, para poder comprenderlo y estudiarlo", dijo.

Y siguió: "Pero conociendo la evidencia emergente sobre cómo el sistema nervioso central altera el entorno inmunitario y, recíprocamente, cómo las células inmunitarias se comunican con el sistema nervioso central, no me sorprendería en absoluto que hubiera un vínculo funcional".

"En los próximos cinco a diez años, podríamos comenzar a ver la aparición de datos que prueben la relación entre el estrés y el cáncer”, aseguró.

¿Cómo controlar el estrés?

Considerando lo que los oncólogos han dicho sobre el estrés y el cáncer, aquí hay algunas recomendaciones del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) para eliminar el estrés:

Haz ejercicio físico

Procura tomar el control

Conecta con la gente

Tómate un tiempo para ti

Ponte a prueba. Establece metas y retos

No dependas del alcohol, el tabaco y la cafeína como formas de afrontar la situación.

Ayuda a otras personas

Trabaja de forma más inteligente, no más dura. Acepta que no tendrás tiempo para todo.

Busca lo positivo de la vida y cosas por las que estés agradecido.

Acepta las cosas que no puedes cambiar

El yoga, la respiración profunda, la atención plena, son otras herramientas que puedes usar para controlar el estrés.

