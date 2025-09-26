La miniserie de 8 capítulos que arrasa en Netflix como ninguna otra

Si querés ver algo nuevo y distinto, entonces no te pierdas esta miniserie de Netflix que recién se estrena. La misma logró cautivar y atrapar a todos los usuarios y las críticas que recibió son muy buenas. No te la vas a querer perder.
La miniserie que triunfa en Netflix con 8 capítulos
La plataforma apostó por un thriller canadiense llamado Incontrolables, la cual supera todo y deja con ganas de más a los usuarios constantemente. A lo largo de sus 8 capítulos el misterio y la intriga se apoderan de la trama dejándote muy alerta.
La serie presenta a un policía de pueblo que empieza a sospechar que la escuela local para jóvenes problemáticos y su fundadora no son lo que dicen ser. Se abre una investigación muy profunda y salen a la luz cuestiones sumamente perturbadoras.
Cuando uno de los chicos intenta escapar de este centro se abre una puerta a todo un mundo desconocido. Parece ser que las cosas dentro de este lugar no eran como se esperaba. Una miniserie que te deja con ganas de más desde el inicio.
