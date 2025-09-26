Un cierre y una quiebra: La 'muerte' de dos emblemas industriales en tan solo 24 horas

"Hará quince días despidieron a siete personas y nada más que eso, adujeron que estaban a prueba, y de hecho cuando vienen a hacer la reunión para notificarnos estaban los hornos llenos de material, pero los hicieron apagar y se fueron", relató.

"Nadie se esperaba semejante noticia, vamos a hablar y veremos que podemos hacer, ojalá podamos mantenerla abierta; directamente los que corresponden al sindicato son 44 y pero hay gente que no pertenece; todos están muy tristes y preocupados, y luego de lo que se resuelva en el Ministerio de trabajo veremos los pasos a seguir", concluyó Acosta.

image En el caso de Mustad, la decisión sorprendió a trabajadores y dirigentes gremiales. La planta, ubicada en el Parque Industrial, apagó definitivamente sus hornos y dejó en la calle a cerca de 60 empleados.

El cierre del Frigorífico Anselmo no fue "una sorpresa"

El cierre no llegó de manera sorpresiva. Desde principios de año, la situación financiera del frigorífico mostraba signos críticos: sueldos abonados en cuotas, despidos, retiros voluntarios que nunca se terminaron de pagar y cheques rechazados por más de $120 millones.

En septiembre, directamente, los trabajadores dejaron de cobrar la quincena y resolvieron no presentarse a faenar. El gremio acompañó la medida: "El problema no es la gente ni el sindicato. El problema es la administración, que ha sido un desastre", señaló con dureza Néstor García, secretario general del Sindicato de la Carne de Tres Arroyos.

La falta de materia prima, el peso de las facturas de servicios y la caída en los niveles de producción completaban un cuadro que parecía irreversible.

En décadas pasadas la empresa faenaba más de 3.000 cabezas por mes. Para ser rentable, la planta debería estar faenando alrededor de 2.000 por mes; en los últimos tiempos apenas llegaba a 1.500 cabezas. Con esa escala, los balances se cerraban una y otra vez en rojo.

image

El golpe de un emblema en Tres Arroyos

Fundado en 1930 y convertido en sociedad en 1960, Anselmo supo ser un motor de desarrollo para la ciudad. Su actividad no se limitaba a la faena de bovinos: contaba con líneas para porcinos y ovinos, además de una planta de chacinados que lo convirtió en referencia provincial. A lo largo de generaciones, miles de familias tresarroyenses pasaron por sus instalaciones. "Mi padre trabajó aquí, yo entré con 18 años y ahora tengo 52. Es nuestra segunda casa", contaba Juan, uno de los operarios despedidos.

El cierre de Anselmo es mucho más que la pérdida de más de 100 empleos. En Tres Arroyos, se lo percibe como un golpe a la identidad productiva de la ciudad. Transportistas, proveedores de insumos, contratistas locales y pequeños comercios dependían en mayor o menor medida de su funcionamiento.

"Cada vez que se apagaba la planta, lo sentíamos todos: el carnicero, el que vende insumos, el que hace fletes. Esto no es solo de los trabajadores, es de todo Tres Arroyos", resumió un comerciante de la zona.

El proceso judicial

La presentación de quiebra se encuadra en la Ley de Concursos y Quiebras. El juez designará a un síndico que deberá administrar los bienes, verificar deudas y atender los reclamos laborales. Si bien el procedimiento prevé la posibilidad de que terceros interesados presenten proyectos de continuidad, hasta ahora no se conocen propuestas concretas. En el mejor de los casos, la reactivación dependerá de que aparezca un inversor dispuesto a hacerse cargo de la planta y sus pasivos.

Mientras tanto, el gremio convocó a una asamblea para informar a los trabajadores. Allí se detalló el alcance del pedido judicial y se discutieron los pasos a seguir. Sin embargo, la sensación general fue de incertidumbre. Incluso quienes habían aceptado retiros voluntarios previos a la quiebra reclaman porque solo cobraron una parte de lo prometido.

Un síntoma de una crisis mayor

La caída de Anselmo se enmarca en un escenario más amplio: la crisis que atraviesan los frigoríficos medianos y pequeños de la zona ganadera del país. Aunque en los últimos meses el consumo de carne mostró un leve repunte, la mejora no alcanza para compensar costos crecientes, financiamiento escaso y la competencia de empresas de mayor escala. Hoy no son pocas las plantas operan al límite, con el riesgo permanente de problemas en ciernes.

Para Tres Arroyos, la quiebra no es solo la pérdida de un empleador: es la desaparición de un pedazo de su historia. Durante décadas, el frigorífico fue un espacio de pertenencia, un generador de trabajo estable y un orgullo local. Hoy, su portón cerrado es símbolo de una crisis que va más allá de sus paredes y refleja las tensiones de la industria nacional.

"Nos prometieron que iba a salir adelante, que había proyectos. Y al final nos dejan en la calle. Nadie sabe qué va a pasar con nosotros", lamentaba una trabajadora en la asamblea, con los ojos llenos de lágrimas. Su voz resume el sentir de una comunidad que, entre la desazón y la bronca, se enfrenta al desafío de reconstruirse sin uno de sus pilares productivos más antiguos.

