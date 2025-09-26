urgente24
El Tesoro compra y marca este piso en el precio del dólar

El Tesoro habría salido a comprar dólares cerca de US$ 85 millones en la plaza y dejó marcado un piso -implícito- en $1.350 para la divisa norteamericana.

26 de septiembre de 2025 - 08:18
De acuerdo con un análisis de la consultora 1816, el Tesoro habría salido a comprar dólares en la plaza y dejó marcado un piso -implícito- en $1.350 para la divisa norteamericana. El dato no surgió de un anuncio oficial, sino del seguimiento de las cuentas públicas. El informe se conoció después del cierre de la rueda, por lo que la reacción del mercado recién se verá hoy (8/9).

En la City se interpretó la maniobra como una línea de defensa.

El mensaje implícito es que el Gobierno no permitirá que el dólar caiga por debajo de ese nivel. Sin embargo, la falta de confirmación oficial deja abierto el interrogante sobre la magnitud real del movimiento y sobre la capacidad de sostenerlo en el tiempo.

El dato clave de los depósitos

El informe de 1816 subrayó que, según datos del BCRA, los depósitos en dólares del Tesoro en el Central aumentaron US$85 millones el martes (23/9), mientras que los depósitos en pesos disminuyeron en el mismo monto. “De este modo, parece confirmarse que el fisco compró dólares el martes en la zona de $1.350”, sostuvo el documento.

La consultora agregó que habrá que esperar los datos del miércoles y los de la semana próxima para ver si el Tesoro aprovechó los tres días de liquidación extraordinaria del agro —jueves, viernes y lunes— para reforzar sus posiciones. También advirtió que, más cerca de las elecciones del 26 de octubre, el agro desaparecerá como oferente de divisas y el Tesoro perderá esa oportunidad de acumular un colchón.

En paralelo, detalló que al cierre del martes (23/9) el Tesoro contaba con depósitos en pesos por $12,2 billones y en dólares por US$712 millones. Además, remarcó que las reservas brutas crecieron US$317 millones, lo que podría indicar que la compra del martes no fue un hecho aislado sino parte de una estrategia más amplia.

Por su parte, el BCRA sigue sin intervenir en el mercado cambiario:

Lo que se juega en adelante

La instalación del piso en $1.350 ya quedó como referencia obligada en las mesas de dinero.

El interrogante central es si el Tesoro tiene margen para seguir comprando a estos precios en un contexto de reservas ajustadas y con el calendario electoral encima.

Por ahora, lo único claro es que la jugada no pasó inadvertida. El Tesoro dejó la huella y la consultora 1816 encendió la alarma.

El mercado sabrá hoy si se trató de un gesto aislado o del inicio de una estrategia más prolongada para sostener la estabilidad de la deuda.

