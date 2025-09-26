El Tesoro compra y marca este piso en el precio del dólar

La consultora agregó que habrá que esperar los datos del miércoles y los de la semana próxima para ver si el Tesoro aprovechó los tres días de liquidación extraordinaria del agro —jueves, viernes y lunes— para reforzar sus posiciones. También advirtió que, más cerca de las elecciones del 26 de octubre, el agro desaparecerá como oferente de divisas y el Tesoro perderá esa oportunidad de acumular un colchón.

image

En paralelo, detalló que al cierre del martes (23/9) el Tesoro contaba con depósitos en pesos por $12,2 billones y en dólares por US$712 millones. Además, remarcó que las reservas brutas crecieron US$317 millones, lo que podría indicar que la compra del martes no fue un hecho aislado sino parte de una estrategia más amplia.

Por su parte, el BCRA sigue sin intervenir en el mercado cambiario:

Lo que se juega en adelante

La instalación del piso en $1.350 ya quedó como referencia obligada en las mesas de dinero.

El interrogante central es si el Tesoro tiene margen para seguir comprando a estos precios en un contexto de reservas ajustadas y con el calendario electoral encima.

Por ahora, lo único claro es que la jugada no pasó inadvertida. El Tesoro dejó la huella y la consultora 1816 encendió la alarma.

El mercado sabrá hoy si se trató de un gesto aislado o del inicio de una estrategia más prolongada para sostener la estabilidad de la deuda.

